Record de France pour Amdouni, Madouas sur le podium du Ronde, les judokates françaises en forme… Tout ce qu’il faut savoir du week-end

Athlétisme - Marathon de Paris : Podium et record de France pour Morhad Amdouni

Objectif accompli pour Morhad Amdouni. À la quête du record de France lors du Marathon de Paris, ce dimanche 3 avril, le coureur français a respecté son plan de course pour terminer 3e en 2 h 5 min 22 s, malgré les basses températures ressenties. Grâce à ce chrono, il a battu le précédent record de Benoît Zwierzchiewski (2 h 6 min 36 s), établi à Paris également, en 2003.

La course hommes a été remportée par l’Éthiopien Deso Gelmisa (2 h 5 min 7 s), devant son compatriote Seifu Tura (2 h 5 min 10 s).

« Je suis très heureux de battre ce record, surtout à Paris », a déclaré le champion d’Europe 2018 du 10 000 m après la course, au micro de France TV. « J’ai géré le froid car je connais ces conditions. Je devais aussi montrer qu’il y a des marathoniens français qui peuvent se mêler aux meilleurs. C’est un joli clin d’œil pour Paris 2024. »

Le Suisse Julien Wanders, détenteur du record d’Europe du 10 km et semi-marathon, faisait quant à lui ses débuts sur marathon (42,195 km). À 26 ans, l’athlète qui réside et s’entraîne au Kenya a terminé à la 18e position en 2 h 11 min 52 s.

Chez les femmes, la Kenyane Judith Jeptum s’est imposée en 2 h 19 min 48 s, établissant au passage un nouveau record de l’épreuve. Elle était suivie de deux Éthiopiennes, Fantu Jimma (2 h 22 min 52 s) et Besu Sado (2 h 23 min 16 s).

Voir les résultats complets du Marathon de Paris 2022

Cyclisme - Tour des Flandres : van der Poel en maître et Madouas 3e chez les hommes, la Belge Kepecky s’impose chez les femmes

Le Tour des Flandres hommes annonçait un duel pour la victoire finale entre le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Slovène Tadej Pogacar. Cela a bien été le cas, dimanche 3 avril, avec les deux coureurs seuls en tête à 18 km de l’arrivée, après une accélération du double vainqueur du Tour de France dans le Vieux Quaremont. Mais à moins d’un kilomètre de l’arrivée, les deux coureurs étaient quasiment à l’arrêt avant d’entamer le sprint final, à la façon de deux pistards.

Alors que les deux poursuivants, le Français Valentin Madouas et le Néerlandais Dylan Van Baarle, rattrapaient leur retard et arrivaient dans les roues des deux leaders, Van der Poel a entamé son sprint pour aller s’imposer une deuxième fois sur le Ronde et Pogacar s’est retrouvé enfermé derrière les trois coureurs, héritant de la 4e place. Van Baarle a pris la deuxième place, et Madouas la troisième. Au passage, le coureur de la FDJ fait "mieux" que son papa Laurent, dont le meilleur résultat en classique fut une 4e place à Liège-Bastogne-Liège en 1996.

Chez les femmes la Néerlandaise Annemiek van Vleuten était la la grande favorite. Championne olympique du contre-la-montre à Tokyo 2020, tenante du titre sur le Ronde et double vainqueur du Giro (2018, 2019), elle a été aux avants-postes de la course mais lors du sprint final, alors que sa compatriote Chantal van den Broek-Blaak et la Belge Lotte Kopecky luttaient pour la victoire, Kopecky a été la plus forte. Elle s’est imposée à la force des jambes, devant son public, pour la première fois lors du Tour des Flandres. La championne de Belgique, également double championne du monde en cyclisme sur piste, est la première locale à s’imposer depuis Grace Verbeke en 2010.

Voir les résultats complets du Tour des Flandres 2022 hommes

Voir les résultats complets du Tour des Flandres 2022 femmes

Judo - Grand Slam d’Antalya : Gahié et Fontaine en or, Cysique en argent, Tcheuméo et Pinot en bronze

Le troisième Grand Slam de l’année avait lieu à Antalya, en Turquie, du 1er au 3 avril, et une nouvelle fois, les judokates françaises se sont illustrées, rapportant sept médailles dont deux en or.

La jeune Léa Fontaine (20 ans) s’est imposée dans la catégorie des +78 kg, où Romane Dicko avait remporté la médaille de bronze à Tokyo 2020. Marie-Ève Gahié a elle aussi remporté l’or en -70 kg. La seule médaille d’argent tricolore a été remportée par Sarah-Léonie Cysique en -57 kg. Championne olympique à Tokyo 2020 dans l’épreuve par équipes mixtes et vice-championne olympique en individuelle, la judokate de 23 ans a perdu en finale contre la Canadienne Jessica Klimkait, médaillée de bronze à Tokyo.

Astride Gneto, Margaux Pinot, Audrey Tcheuméo et Julia Tolofua ont quant à elle remporté le bronze.

Voir les résultats complets du Grand Slam d'Antalya 2022