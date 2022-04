Paris 2024 : le calendrier des compétitions olympiques dévoilé !

Après les contours de la cérémonie d’ouverture dévoilés en décembre dernier, c’est au tour du calendrier de compétition !

La commission exécutive (CE) du CIO a validé le calendrier des compétitions par sessions (compétition dans un créneau horaire donné sur un site spécifique) des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024.

Les épreuves démarreront deux jours avant la cérémonie d’ouverture, prévue vendredi 26 juillet 2024, et s’étaleront sur 19 jours pour se terminer dimanche 11 août 2024. En tout, 329 épreuves auront lieu dans 32 sports différents, ce qui donne un total de 762 sessions.

Ce calendrier est l’aboutissement de longues heures de travail entre le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024, le Mouvement sportif international (Comité International Olympique et Fédérations internationales), le diffuseur des Jeux OBS (Olympic Broadcasting Services), ainsi que les acteurs publics, dont la DIJOP et Ile-de-France Mobilités.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le calendrier des compétitions olympiques des Jeux de Paris 2024.

Des compétitions dès J-2 et des médailles le jour 1

Pas besoin d’attendre la cérémonie d’ouverture pour assister aux premières épreuves des Jeux de Paris 2024. Dès mercredi 24 juillet, trois sports collectifs seront à l’honneur : handball, rugby et football.

Le lendemain de la grandiose cérémonie d’ouverture, qui aura lieu sur la Seine devant près de 600 000 spectateurs, les premières médailles seront décernées. Huit sports connaîtront de nouveaux champions olympiques, dimanche 27 juillet : cyclisme sur route (contre-la-montre hommes et femmes), judo, escrime, plongeon, rugby, tir, natation et skateboard.

Finales de sports collectifs, d’athlétisme et de natation et week-end historique

Les quatre derniers jours des Jeux seront notamment rythmés par les finales de la majorité des sports collectifs. Aucune d’entre elles n’aura lieu en même temps. Une bonne nouvelle pour la visibilité des athlètes français, qui ont démontré la force de leurs collectifs à Tokyo 2020 avec des médailles d’or en handball (hommes et femmes), volleyball (hommes), d’argent en basketball (hommes) et rugby (femmes), et de bronze en basketball (femmes)

Les finales hommes et femmes de hockey, handball, football, beach volleyball, volleyball, basketball et water-polo se dérouleront donc entre jeudi 8 et dimanche 11 août.

Les finales d’athlétisme et de natation auront quant à elles lieu en soirée, et le week-end intermédiaire (samedi 3 et dimanche 4 août) sera un merveilleux festival de finales : tennis, tennis de table, judo par équipes mixtes, escrime, athlétisme, tir à l’arc, tir, cyclisme sur route (course en ligne), golf, équitation, aviron, gymnastique artistique, badminton et natation. Rien que ça !

Épreuves sur route et à Place de la Concorde pendant toute la période des Jeux

Les spectateurs auront l’occasion d’assister aux épreuves sur routes, toujours très populaires, pendant toute la durée des Jeux. Le cyclisme sur route (contre-la-montre) débutera le 27 juillet, et sera suivi de la course en ligne les samedi 3 et dimanche 4 août. La marche athlétique aura lieu jeudi 1er août et mercredi 7 août, le triathlon les mardi 30 et mercredi 31 juillet, ainsi que lundi 5 août, et les marathons auront lieu lors du dernier week-end. La natation en eau libre, qui se déroulera sur la Seine, sera quant à elle au programme des jeudi 8 et vendredi 9 août.

De son côté, la Place de la Concorde, située au pieds des Champs-Élysées, qui sera le temple olympique des sports urbains de Paris 2024, accueillera des épreuves pendant quasiment tous les jours des Jeux. Le skateboard street sera le premier à l’honneur, et les B-Boys et B-Girls du breaking, qui fera ses débuts olympiques, seront le bouquet final des sports urbains.

Rendez-vous à la fin du premier semestre 2022 pour le calendrier des épreuves.

