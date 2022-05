Tout savoir sur le Giro, du 6 au 29 mai

La 105e édition du Tour d’Italie va animer le mois de mai avec 176 cyclistes qui vont s’élancer de Budapest le 6 mai.

L’objectif : ramener le maillot rose à Vérone le 29 mai après 3 437,6 km d’effort. Les prétendants à la succession d’Egan Bernal, qui ne prendra pas le départ après avoir été victime d’un accident à l’entraînement, seront nombreux sur la route du Giro 2022. L'an passé, le Colombien avait été sacré devant devant Damiano Caruso et Simon Yates.

Favoris, parcours, programme : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le premier Grand tour de l’année.

Le top des coureurs du Giro 2022

Au XXIe siècle, aucun coureur n’a réussi à conserver son titre sur le Giro. Et ça n’arrivera pas en 2022. Egan Bernal ne sera pas présent en Italie pour défendre son maillot rose car il a été victime d’un accident de la route à l’entraînement au début de l’année, l'obligeant à renoncer.

En son absence, les prétendants à la victoire sont nombreux. Et le suspense total ! D’anciens vainqueurs comme Tom Dumoulin ou Richard Carapaz feront partie des favoris. Ce dernier a remporté la médaille d'or lors de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

Vincenzo Nibali a déjà remporté le Giro à deux reprises, mais cette fois, il devrait se contenter d'un rôle de lieutenant pour Miguel Angel Lopez. Le Colombien avait été le meilleur jeune du Giro en 2018 et en 2019.

Simon Yates, troisième l'an passé, sera aussi attendu tout comme Biniam Girmay qui a marqué l'histoire avec sa victoire sur Gand-Wevelgem et semble taillé pour le Giro.

Côté français, Romain Bardet semble avoir les jambes pour faire quelque chose au classement général. Le cycliste qui a terminé à deux reprises sur le podium du Tour de France reste sur une victoire au Tour des Alpes.

Arnaud Démare pourrait aussi faire parler de lui. Le coureur de la Groupama-FDJ sera un sérieux prétendant pour le classement par points, qui récompense le meilleur sprinteur. Il avait ramené le maillot cyclamen jusqu’à l’arrivée en 2020 et a déjà remporté cinq étapes sur le Giro.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel sera quant à lui au départ du Giro pour la première fois de sa carrière et dispose d'atouts pour animer les débats, tandis de Mark Cavendish fera son retour, neuf ans après, à l'âge de 36 ans et 15 victoires d'étapes au compteur.

Le parcours du Giro 2022

L’édition 2022 du Giro sera composée de deux contre-la-montre, de sept étapes de plat, six de montagne et six étapes accidentées pour un total de 3 437,6 km et un dénivelé cumulé de 50 610 m.

Les trois premières étapes auront lieu en Hongrie. Après un premier jour de repos, le peloton visitera la Sicile pour commencer son séjour italien. Il ne quittera ensuite la Botte plus que pour une trentaine de kilomètres lors d’un passage en Slovénie au cours de la 19e étape.

Six des 21 étapes se termineront avec une ascension : la 4e à l’Etna, la 9e au Blockhaus, la 15e à Cogne, la 16e à Aprica, la 17e à Lavarone et la 20e à Marmolada.

C’est bien le 28 mai qu’aura lieu l’étape-reine. À la veille de l’arrivée à Vérone, en plus du Passo Fedaia final et ses passages à plus de 15 %, les grimpeurs vont pouvoir s’expliquer au Passo Pordoi, le point culminant du Tour d’Italie 2022.

Le calendrier du Giro 2022

6 mai : Budapest-Visegrad (195 km, plat)

: Budapest-Visegrad (195 km, plat) 7 mai : Budapest - Budapest (9,2 km, contre-la-montre individuel)

: Budapest - Budapest (9,2 km, contre-la-montre individuel) 8 mai : Kaposvar - Balatonfüred (201 km, plat)

: Kaposvar - Balatonfüred (201 km, plat) 9 mai : repos

: repos 10 mai : Avola - Etna-Nicolosi (172 km, montagne)

: Avola - Etna-Nicolosi (172 km, montagne) 11 mai : Catane - Messine (174 km, plat)

: Catane - Messine (174 km, plat) 12 mai : Palmi - Scalea (192 km, plat)

: Palmi - Scalea (192 km, plat) 13 mai : Diamante - Potenza (196 km, accidentée)

: Diamante - Potenza (196 km, accidentée) 14 mai : Naples - Naples (153 km, accidentée)

: Naples - Naples (153 km, accidentée) 15 mai : Isernia - Blockhaus (191 km, montagne)

: Isernia - Blockhaus (191 km, montagne) 16 mai : repos

: repos 17 mai : Pescara - Jesi (196 km, accidentée)

: Pescara - Jesi (196 km, accidentée) 18 mai : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia (203 km, plat)

: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia (203 km, plat) 19 mai : Parme - Gênes (204 km, accidentée)

: Parme - Gênes (204 km, accidentée) 20 mai : San Remo - Cuneo (150 km, plat)

: San Remo - Cuneo (150 km, plat) 21 mai : Santena - Turin (147 km, accidentée)

: Santena - Turin (147 km, accidentée) 22 mai : Rivarolo Canavese - Cogne (178 km, montagne)

: Rivarolo Canavese - Cogne (178 km, montagne) 23 mai : repos

: repos 24 mai : Salo - Aprica (202 km, montagne)

: Salo - Aprica (202 km, montagne) 25 mai : Ponte di Legno - Lavarone (168 km, montagne)

: Ponte di Legno - Lavarone (168 km, montagne) 26 mai : Borgo Valsugana - Trévise (152 km, plat)

: Borgo Valsugana - Trévise (152 km, plat) 27 mai : Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte (177 km, accidentée)

: Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte (177 km, accidentée) 28 mai : Belluno - Marmolada (167 km, montagne)

: Belluno - Marmolada (167 km, montagne) 29 mai : Vérone - Vérone (17,4 km, contre-la-montre individuel)

Les cinq derniers vainqueurs du Giro

Giro 2021 : Egan Bernal (COL)

: Egan Bernal (COL) Giro 2020 : Tao Geoghegan Hart (GBR)

: Tao Geoghegan Hart (GBR) Giro 2019 : Richard Carapaz (COL)

: Richard Carapaz (COL) Giro 2018 : Chris Froome (GBR)

: Chris Froome (GBR) Giro 2017 : Tom Dumoulin (NED)

Sur quelle chaîne regarder le Giro 2022 ?

En Belgique et en France, le Giro 2022 sera à suivre sur Eurosport. Ça sera aussi le cas en Suisse où la course sera également retransmise par la RTS.