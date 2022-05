Ce qu'il ne fallait pas rater du week-end : la France première nation européenne en judo, triplé historique pour les épéistes tricolores, remake de finale olympique en rugby femmes

Avec les championnats d’Europe de judo et de badminton, les World Rugby Sevens Series 2022 et des rendez-vous internationaux en escrime, l’action du week-end a été riche et les athlètes francophones ont brillé. Olympics.com fait le point, et vous donne le programme de la semaine.