Fernando Rivas, l'entraîneur de Carolina Marin, pour hisser le badminton français vers les sommets à Paris 2024

Et si c’était à domicile, à Paris 2024, que la France décrochait la première médaille olympique de son histoire en badminton ? Pour y arriver, mais aussi pour préparer les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, la Fédération française de badminton (FFBaD) a décidé de se restructurer en faisant appel à l'un des plus célèbres entraîneurs de la planète : Fernando Rivas.

Il s’était fait un nom à Rio 2016 quand son approche avait permis à Carolina Marin d’être la première badiste européenne à gagner une médaille d’or aux Jeux Olympiques. L’Espagnol va désormais utiliser les mêmes ingrédients pour tenter d’aider les Français à la rejoindre au palmarès des JO.

« Je suis très heureux de rejoindre la FFBaD qui est une référence en Europe avec une véritable stratégie de développement. Le vivier de très bons joueurs en France est très intéressant. J’arrive avec mon expérience du très haut-niveau. Je vais apporter un cadre avec une méthode qui a déjà fait ses preuves », a-t-il clamé à l’annonce de la signature d’un contrat jusqu’à août 2024.

Les méthodes du quadragénaire reposent sur un travail individualisé et une approche scientifique. Il faut dire qu'il possède un diplôme de docteur en science du sport et a écrit une thèse sur les paramètres de la haute performance en badminton.

« J'aime bien avoir des arguments pour prendre des décisions. J'aime beaucoup mesurer les performances pour préparer les matchs et analyser les adversaires. Même mes propres joueurs, je les analyse comme des adversaires », a expliqué dans un français parfait le natif de Grenade, qui a fait un DEA à l’Université de Paris-Sud.

« Une sorte de laboratoire autour des joueurs »

L’entraîneur de 44 ans, dont une trentaine passée dans le monde du badminton, ne cache pas sa volonté de « faire une sorte de laboratoire autour des joueurs ».

L’objectif de cette approche innovante est d’aider les joueurs français à franchir un nouveau cap. Comme l’an passé, trois Tricolores participeront au simple hommes des Championnats d'Europe 2022, qui se déroulent à Madrid du 25 au 30 avril, avec le statut de tête de série : Toma Junior Popov, Brice Leverdez et Thomas Rouxel. Le jeune duo de double mixte Thom Gicquel/Delphine Delrue bénéficiera quant à lui du statut de tête de série n°2.

Et peut-être que l’un d’entre eux ramènera une médaille, la première depuis 2018 (bronze pour Brice Leverdez en simple hommes, argent pour Émilie Lefel et Anne Tran en double femmes), pour poser les bases d'un travail novateur.

Fernando Rivas a expliqué que le projet français lui apportait des garanties. C’est pour cette raison qu’il a accepté ce poste à mi-temps en parallèle à sa collaboration avec Carolina Marin. L'Andalou cherche à mettre son expérience et son approche au service du vivier de jeunes joueurs français à fort potentiel pour les mener au niveau supérieur et rapprocher la France des nations dominantes.

« Il y a des ambitions structurelles et de résultats qui font que je me trouve dans une position assez confortable pour assumer un nouveau projet. Le niveau de développement des joueurs et de la structure me donne des garanties de pouvoir apporter mon expertise à différents niveaux pour faire évoluer le système. »

Le badminton français se porte bien, mais avec les conseils de Fernando Rivas, il ira peut-être encore mieux dans les mois qui viennent.