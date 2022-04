Romane Dicko, une domination sans partage sur le judo européen

Le bilan est simple : 16 victoires, dont 15 par Ippon - 0 défaite.

Avant les Championnats d'Europe de judo de Sofia, du 28 avril au 1er mai, Romane Dicko n'a jamais connu la défaite, toutes catégories d'âge confondues. La Française a participé au rendez-vous continental en cadettes, en juniors puis deux fois en seniors, avec toujours la même conclusion : médaille d’or autour du cou.

La judokate de 22 ans pense à cette série d'invincibilité avant son premier gros championnat depuis les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, où elle a décroché le bronze chez les 78 kg et l’or dans l’épreuve par équipes mixtes.

« Je vais faire le maximum pour décrocher un troisième titre européen. Je n’ai encore jamais perdu aux Championnats d’Europe, je ne veux pas que ça commence là », annonce-t-elle.

La sociétaire du PSG Judo connaît l’importance de ce genre de rendez-vous. Seule femme à s’être qualifiée pour deux finales en Grand Slam en 2022 avec une médaille d’argent à Paris et une médaille d’or à Tel Aviv, elle a particulièrement hâte de participer aux Championnats d’Europe.

« Les Europe, ça fait longtemps que je n’y ai pas participé. Même si un Grand Slam c’est relevé, un championnat ça marque toujours les esprits. »

Et Romane Dicko sait de quoi elle parle. Les premières comparaisons avec Teddy Riner étaient arrivées après son premier sacre continental, quand elle évoluait dans la catégorie cadettes.

Invaincue face aux Européennes depuis presque cinq ans

« J'ai mis 1 min 24 pour gagner mes quatre combats aux Championnats d'Europe cadets en 2016. La finale n'avait duré qu'une dizaine de secondes, les gens étaient choqués », s’était rappelé la native de Clamart avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le monde découvrait alors une jeune judokate pleine de potentiel. L’année suivante, elle remettait ça chez les juniors et confirmait en honorant ses premières sélections chez les seniors. Elle avait notamment été alignée sur les Championnats du monde toutes catégories 2017.

À Marrakech, le jour où Teddy Riner remportait son dixième titre mondial, la judokate qui venait de fêter son 18e anniversaire a pris la cinquième place. Elle s’était inclinée en quarts de finale face à la Néerlandaise Tessie Savelkouls. À ce jour, c’est toujours la dernière défaite en date de Romane Dicko face à une judokate européenne sur le circuit mondial.

Ces cinq ans d’invincibilité prouvent à quel point la Française domine sur la scène continentale. Et c’est encore plus impressionnant quand on sait que sur cette période, la Française n’a jamais affronté une combattante du Vieux Continent qui était plus jeune qu’elle…

Mais qui peut battre Romane Dicko ?

Depuis cette première saison chez les seniors, la sociétaire du PSG Judo s’est bâti un incroyable palmarès. Si elle court toujours après sa première médaille mondiale, elle a décroché deux titres européens chez les seniors (2018 et 2020), gagné quatre Grand Slam, ainsi que deux médailles olympiques à Tokyo 2020 : le bronze en +78 kg et l'or par équipes mixtes.

Lors de son ascension jusqu’à la première place du classement mondial, elle n’a pas souvent perdu et donc jamais face à une autre Européenne. Même pas face à Larisa Ceric ou Kayra Sayit qui sont pourtant montées sur le podium aux Championnats du monde.

Aux Championnats d’Europe ou ailleurs, Romane Dicko possède un bilan parfait face à ces deux adversaires. La Bosnienne sera encore une prétendante au podium européen à Sofia ce 1er mai tout comme l'Israëlienne Raz Hershko qui occupe le troisième rang mondial. Mais, elle non plus n'a pas fait le poids face à Romane Dicko lors de leur seul affrontement en compétition.

Le danger peut-il venir de la Néerlandaise Marit Kamps, de la Turque Hilal Ozturk ou de la Serbe Milica Zabic ? Ces trois combattantes seront têtes de série ce week-end et elles n'ont encore jamais croisé la route de la Française en compétition. Mais elles ne sont pas non plus classées dans le top 20 mondial.

Ces judokates vont tenter de décrocher le titre continental, mais la Française aura un objectif encore plus grand : étirer son incroyable série d’invincibilité aux Championnats d’Europe.