Tout savoir sur le tournoi de Langford des World Rugby Sevens Series 2022

Après les Émirats Arabes Unis et l’Espagne, c’est au Canada que le circuit mondial de rugby à 7 femmes se poursuit du 30 avril au 1er mai. L’avant-dernière étape des World Rugby Sevens Series 2022 va se tenir à Langford et sera marquée par le retour de la Nouvelle-Zélande, championne olympique en titre, après plus de deux ans d’absence.