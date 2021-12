Tout savoir sur la Coupe du monde de biathlon d'Annecy - Le Grand Bornand 

Après la Suède et l'Autriche, la Coupe du monde de biathlon 2021-2022 va faire escale en France.

Du 16 au 19 décembre, les meilleurs biathlètes de la planète vont se retrouver à Annecy - Le Grand Bornand.

La délégation tricolore qui a déjà gagné 14 médailles cet hiver va pouvoir compter sur le soutien du public savoyard pour briller à domicile à un peu moins de deux mois des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Programme, diffusion, biathlètes à suivre, enjeux : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du monde de biathlon d'Annecy - Le Grand Bornand

Les biathlètes à suivre à la Coupe du monde de d'Annecy - Le Grand Bornand

Les biathlètes français sont en grande forme depuis le début de la saison. Et ils vont pouvoir le prouver à domicile. Chez les femmes, trois Françaises sont installées parmi les 12 premières du classement général : Justine Braisaz-Bouchet (9e), Anaïs Chevalier-Bouchet (11e) et Anaïs Bescond (12e).

Du côté de la hiérarchie mondiale chez les hommes, la délégation tricolore fait encore mieux avec quatre représentants dans le top 10 : Émilien Jacquelin (2e), Quentin Fillon Maillet (4e), Simon Desthieux (8e) et Fabien Claude (10e).

Si Quentin Fillon Maillet est le seul Français à avoir gagné une course individuelle depuis le début de l'hiver, Émilien Jacquelin est tellement régulier qu'il s'élancera sur la poursuite avec le dossard rouge de leader de la Coupe du monde de la spécialité. Dans cette épreuve, le biathlète de Villard de Lans est aussi double champion du monde en titre.

Devant les Tricolores qui sont bien placés, Marte Olsbu Roeiseland chez les femmes et Sebastian Samuelsson chez les hommes occupent la tête du classement général.

Parmi les autres prétendantes, on retrouve les Biélorusses Hanna Sola ou Dzinara Alimbekava mais aussi les sœurs Öberg. En décembre 2019, lors du dernier passage de la Coupe du monde de biathlon à Annecy - Le Grand Bornand, la Norvégienne Tiril Eckhoff avait réalisé un triplé. Va-t-elle profiter de son retour en Savoie pour réellement lancer sa saison ?

Chez les hommes, les frères Boe, Vetle Sjaastad Christiansen ou Eduard Latypov seront aussi redoutables. Une surprise est aussi possible à l'image de la victoire de Johannes Kühn au sprint d'Hochfilzen la semaine passée.

Le format de la Coupe du monde d'Annecy - Le Grand Bornand

Six courses individuelles sont prévues à Annecy - Le Grand Bornand dans le cadre de la Coupe du monde de biathlon.

Le week-end commencera avec des sprints. C'est la plus petite distance en biathlon : 7,5 km pour les femmes, 10 km pour les hommes. Les participants passent deux fois sur le pas de tir pour un tir couché puis un tir debout. En tout, dix cibles vont se présenter face à eux. Chaque cible qui n'est pas touchée est synonyme d'un détour par l'anneau de pénalité. Le premier arrivé l'emporte. Et gagne le droit de partir en premier pour la poursuite.

Cette deuxième course est réservée aux 60 premiers du sprint. Ils s'élancent dans l'ordre et avec les mêmes écarts qu'à l'arrivée de la première course du week-end. Dans cette épreuve, les femmes parcourent 10 km et les hommes 12,5 km. Il y a quatre sessions de tir : deux couchés et deux debout avec cinq cibles chacune. Là-aussi, chaque faute se transforme en tour de pénalité. Le premier arrivé l'emporte.

La Coupe du monde de biathlon d'Annecy - Le Grand Bornand se terminera avec la première mass start de l'hiver. C'est l'épreuve reine du biathlon. Cette fois, il n'y a que 30 participants et ils partent tous en même temps. La course femmes fait 12,5 km et la course hommes 15 km. Les biathlètes passent à quatre reprises sur le pas de tir. Face aux cibles, les règles sont les mêmes qu'en poursuite : 20 cibles, 10 à toucher en position couchée puis 10 à toucher en position debout. En cas d'échec, 150 m supplémentaires sont à parcourir. Le premier arrivé l'emporte et prendra la tête du classement de la Coupe du monde de mass start.

Le calendrier de la Coupe du monde d'Annecy - Le Grand Bornand

Jeudi 16 décembre

14h15 : Sprint femmes (7,5 km)

Vendredi 17 décembre

14h15 : Sprint hommes (10 km)

Samedi 18 décembre

13h00 : Poursuite femmes (10 km)

15h00 : Poursuite hommes (12,5 km)

Dimanche 19 décembre

12h45 : Mass start femmes (12,5 km)

14h45 : Mass start hommes (15 km)

Où suivre la Coupe du monde d'Annecy - Le Grand Bornand ?

En France, la Coupe du monde d'Annecy - Le Grand Bornand comme tout le reste de la saison internationale de biathlon est à suivre en direct sur Eurosport et La Chaîne L'Équipe.

En Suisse, c'est la RTS qui possède les droits de diffusion de ces épreuves.

Le biathlon aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En biathlon, onze titres seront mis en jeu aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Après le relais mixte qui lancera les hostilités le 5 février 2022 au Centre national de biathlon : le relais, l'individuel, le sprint, la poursuite et la mass start sont au programme pour les hommes et les femmes.