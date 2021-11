Tandrevold et Boe s'imposent pour la première mass-start de l'année, Chevalier et Fillon Maillet deuxièmes

Première mass-start de l'année pour Ingrid Landmark Tandrevold et Tarjei Boe !

Ce dimanche 14 novembre à Sjusjoen en Norvège, la Norvégienne s'est imposée devant Chloé Chevalier (+19,4 s) et Karoline Erdal (26,1 s).

Chez les hommes, Tarjei Boe a terminé en première position devant les Français Quentin Fillon Maillet (+7 s) et Émilien Jacquelin (+9,1 s), qui réalise le meilleur temps à ski mais avec un 18/20 au tir.

Des biathlètes belges, tchèques, ukrainiens et lituaniens étaient également présents pour cette course de pré-saison, qui servait de sélection pour les biathlètes norvégiens. Une autre compétition de pré-saison avait également lieu à Idre en Suède, avec les Suédois et les Italiens notamment.

L’ouverture de la Coupe du monde est prévue à Östersund en Suède (26-28 novembre).

La Française Chloé Chevalier lors de la Coupe du monde du Grand-Bornand, en décembre 2017. Photo de 2017 Getty Images

Le film de la mass-start femmes de Sjusjoen

Premier tir couché sans faute pour les quatre Françaises Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet et Chloé Chevalier ainsi que pour la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold. Une erreur pour la détentrice du gros globe de cristal Tiril Eckhoff et deux pour Julia Simon, qui a remporté le sprint de la veille. Les Françaises mènent la course, longue de 12,5 km.

Chevalier-Bouchet et Bescond continuent leur sans faute sur le deuxième tir couché, comme Tandrevold. Au ski, personne ne creuse l'écart et c'est le troisième tir, debout, qui délie les biathlètes.

Seul Tandrevold, qui a remporté le petit globe de la mass-start la saison dernière, poursuit sa prestation sans faute, accompagnée de la Tchèque Markéta Davidová. Elles prennent les rênes de la course et le trio de Françaises pointe à une vingtaine de secondes après avoir écopé d'un tour de pénalité.

La Tchèque et la Norvégienne arrivent ensemble sur le pas de tir pour la dernière session, mais seule la médaillée de bronze mondial en individuel Tandrevold ne rate aucune cible, s'envolant vers la victoire.

Chloé Chevalier, 26 ans, franchit la ligne 19,4 secondes plus tard, après également un 19/20 au tir. Hier lors du sprint, elle avait terminé au pied du podium avec une erreur au tir sur dix tentatives.

« Je suis heureuse d’être la première Française aujourd’hui, mais ce sera beaucoup plus important dans deux semaines et j’espère encore être la meilleure Française », a déclaré Chevalier au micro de la chaîne de télévision norvégienne NRK, la tête déjà tournée vers l’ouverture de la Coupe du monde à Östersund en Suède (26-28 novembre).

Les quatre autres Tricolores terminent dans le top 10 de cette course de pré-saison, avec Justine Braisaz-Bouchet qui signe le meilleur temps sur les skis.

Tiril Ekchoff a terminé 13e à 1 min 34 s, avec un 15/20 au tir.

Le film de la mass-start hommes de Sjusjoen

Les cinq Français et Françaises qui participeront aux épreuves de Coupe du monde étaient présents ce week-end. Lors de la mass-start masculine, Fillon Maillet arrive sur le premier pas de tir en tête et réalise un sans faute pour cette session de tirs couchés. Tout comme la majorité des favoris à l’exception de Johannes Dale, cinquième au général de la Coupe du monde la saison dernière.

Nouveau sans faute pour les Français Émilien Jacquelin et Fabien Claude, tout comme le double champion du monde norvégien Sturla Holm Lægreid. Fillon Maillet, premier Français lors du sprint d’hier (6e) remporté par Sivert Guttorm Bakken, et Guigonnat réalisent une faute chacun et pointent donc à une vingtaine de secondes.

Au cinquième kilomètre des quinze prévus, le peloton de tête ressemble à une course de Coupe du monde, même si le double tenant du titre Johannes Boe est absent en raison d’un rhume.

Après la mi-course, Émilien place une attaque dans une portion en pente et prend 4 secondes d’avance, mais réalise une faute sur le premier tir debout et se retrouve 4e, en compagnie de Fillon Maillet qui a lui réalisé un 5/5. Lægreid poursuit son sans faute au tir, comme son compatriote Sverre Dahlen Aspenes.

Double champion du monde de la poursuite, Jacquelin place une nouvelle attaque lors du tour suivant au même endroit, après avoir rattrapé la tête de course, et arrive encore en première position lors du dernier tir debout. Mais une nouvelle faute l’oblige à réaliser un tour de pénalité. Fillon Maillet (19/20) fait un sans faute comme Lægreid (20/20). Les deux biathlètes, deuxième et troisième du général en 2020/21 sortent en tête avec les Norvégiens Vetle Sjåstad Christiansen et Tarjei Boe. Jacquelin est cinquième. Mais c’est l’expérimenté Tarjei Boe, grand frère de Johannes, qui dépose ses concurrents lors de la dernière portion technique, s’adjugeant la victoire finale. Lægreid termine 5e à 11,5 s.

Le biathlon à Beijing 2022

Au total, 11 épreuves seront au calendrier du biathlon aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. Cinq épreuves masculines, cinq épreuves féminines, et un relais mixte.

Chez les hommes, le sprint (10 km), l’individuel (20 km), la poursuite (12,5 km), la mass start (15 km) et le relais (4 x 7,5 km). Pour les femmes, les épreuves sont les mêmes, mais les distances sont différentes.

Elles disputeront donc le sprint (7,5 km), l’individuel (15 km), la poursuite (10 km), la mass start (12,5 km) et le relais (4 x 6 km).

Le relais mixte sera disputé par deux femmes (6 km chacune) et deux hommes (7,5 km chacun).

Les épreuves de biathlon olympique auront lieu du 5 février (relais mixte) jusqu’au 19 février (mass start femmes).

Calendrier complet du biathlon à Beijing 2022