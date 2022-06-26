Прыжки в воду: результаты, трансляция | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Соревнования в прыжках в воду пройдут с 26 июня по 3 июля.
Olympics ежедневно публикует результаты соревнований в прыжках в воду на чемпионате мира в Будапеште.
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Полные результаты
Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.
Трансляция
Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics.
Результаты (26 июня)
26 июня | 3 м, трамплин, синхронные прыжки. Мужчины, финал.
- 🥇 🇨🇳 Цао Юань / Ван Цзунюань (459.18 балла)
- 🥈 🇬🇧 Джек Ло / Энтони Хардинг (451.71 балла)
- 🥉 🇩🇪 Тимо Бартель / Ларс Рюдигер (406.44 балла)
Полные результаты — здесь.
Отчет о соревнованиях 26 июня от Olympics — здесь.