Прыжки в воду: результаты, трансляция | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Соревнования в прыжках в воду пройдут с 26 июня по 3 июля.

Olympics ежедневно публикует результаты соревнований в прыжках в воду на чемпионате мира в Будапеште.

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Полные результаты

Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.

Трансляция

Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics.

Результаты (26 июня)

26 июня | 3 м, трамплин, синхронные прыжки. Мужчины, финал.

🥇 🇨🇳 Цао Юань / Ван Цзунюань (459.18 балла) 🥈 🇬🇧 Джек Ло / Энтони Хардинг (451.71 балла) 🥉 🇩🇪 Тимо Бартель / Ларс Рюдигер (406.44 балла)

Полные результаты — здесь.

Отчет о соревнованиях 26 июня от Olympics — здесь.