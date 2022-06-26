Прыжки в воду. Китай с первым золотом. | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

Первый финал соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште завершился без сенсаций. Победу у мужчин в синхронных прыжках с трехметрового трамплина одержал китайский тандем Цао Юань/Ван Цзунюань, опередивший пару из Великобритании Джек Ло/Энтони Хардинг. Бронзовые медали достались Тимо Бартелю и Ларсу Рюдигеру из Германии.

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Уже после двух раундов прыжков с фиксированным коэффициентом сложности (2.0) спортсмены из Поднебесной, получавшие в зачет оценки 9.0 и 9.5, оторвались от ближайших преследователей на 9 баллов. Еще два прыжка спустя Цао и Ван опережали Ло и Хардинга уже на 23 балла.

В предпоследнем круге британцы исполнили лучшую попытку дня (98.04 балла) и вернули интригу в борьбу за золото, ведь в шестом раунде им предстоял самый сложный среди всех участников финала прыжок с коэффициентом 3.9. Ло и Хардинг не дрогнули — в зачет пошли 7.5 и 8.0, к тому же один из китайских прыгунов допустил небольшую помарку на входе в воду. Однако 79.80 балла за прыжок Цао и Вану хватило для победы: 459.18 против 451.71 у Великобритании.

Бартель и Рюдигер в первых раундах боролись за победу, однако затем ряд ошибок отбросил их на границу призовой тройки. Выручило чистое исполнение финального прыжка с высоким коэффициентом (3.8). В шаге от тройки (и это главная неожиданность) остановились малоизвестные Гийом Дютуа и Джонатан Зуков из Швейцарии, не блиставшие даже на уровне чемпионатов Европы.

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