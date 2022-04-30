Прыжки в воду. Том Дейли: вяжет и побеждает

Том Дейли — суперзвезда прыжков в воду. В 13 лет уроженец Плимута стал самым юным в истории чемпионом Европы в индивидуальных соревнованиях на 10-метровой вышке, а несколько месяцев спустя выступал в финале Олимпийских игр в Пекине-2008. В 15 лет вундеркинд из Великобритании одержал победу на чемпионате мира.

Впоследствии Дейли выиграл рекордные для прыгунов в воду из своей страны четыре олимпийские медали на вышке. К личной бронзе Лондона-2012 и награде аналогичного достоинства в Рио-2016 в синхроне вместе с Данни Гудфеллоу Том добавил две медали Токио-2020: золото с Мэттью Ли и бронзу индивидуальных соревнований.

На чемпионатах мира Дэйли поднимался на пьедестал шесть раз, причем в 2017 году в Будапеште выступал не только на вышке (где одержал победу), но и на 3-метровом трамплине в миксте с Грэйс Рид (команда уступила только китайскому тандему Ван Хань/Ли Жэнь).

За несколько месяцев до Олимпийских игр-2008 Том Дейли в возрасте 13 лет стал чемпионом Европы Фото © 2008 Getty Images

Таланты британского прыгуна в воду не ограничиваются спортом. Еще в 2010 году он начал вести видеоблог на YouTube, к настоящему моменту имеющий многомиллионную аудиторию. Дейли запускал успешные серии роликов про то, как готовит свои любимые блюда, пробовал заниматься спортивной гимнастикой с олимпийским призером Нилом Уилсоном, а также записывал комплексы упражнений для тренировок дома. Последние пользовались особой популярностью в период пандемии COVID-19, когда многие люди по всему миру были вынуждены сидеть дома на самоизоляции и пытались поддерживать себя в форме.

В это же время (в 2020-м, когда у прыгунов в воду выдался год без международных соревнований) Том открыл для себя новое занятие — вязание. В этом начинании спортсмена поддержал муж — оскароносный сценарист Дастин Лэнс Блэк. Летом 2021-го о новом хобби звезды прыжков в воду узнал весь мир: на Олимпийских играх в Токио Дейли неоднократно попадал в объективы камер со спицами и крючком. В перерывах между соревнованиями ему удалось не только снять стресс, но и связать фиолетовый свитер для собаки, белый кардиган с британской символикой и чехлы для наград.

Через несколько месяцев после Игр Том на волне успеха запустил собственный бренд вязаной одежды и аксессуаров из йоркширской шерсти. Примечательно, что первая коллекция называется «1896» и вдохновлена олимпийскими ценностями и идеалами. Цели в фэшн-индустрии у спортсмена также максимально амбициозные — он намерен принять участие в Лондонской неделе моды.

На сайте Дэйли также можно приобрести наборы с готовыми схемами — он обожает делиться секретами своего нового увлечения и регулярно проводит видео мастер-классы. Один из них был приурочен к Пасхе-2022: все желающие могли узнать, как связать объемное яйцо.