Прыжки в воду. Календарь сезона-2022

Перенос Олимпийских игр в Токио-2020 оказал значительное влияние на расписание важнейших соревнований по прыжкам в воду. Второй по значимости международный турнир — чемпионат мира по водным видам спорта, традиционно проходящий раз в два года — последний раз проводился в июле 2019-го в Кванджу (Южная Корея). Неудивительно, что главным событием постолимпийского года для мастеров вышки и трамплина станут как раз восемь дней состязаний в Будапеште с 26 июня по 3 июля.

Расстановка сил в мировых прыжках в воду за прошедшие три года не слишком изменилась — шансы на то, что сборная Китая вновь заберет большую часть золотых медалей по-прежнему довольно высоки. В Кванджу-2019 в двенадцати случаях из тринадцати на награждении играл гимн Поднебесной — исключением стали соревнования смешанных тандемов на трехметровом трамплине, где первенствовали австралийцы Мэттью Картер и Мэддисон Кини. В Токио-2020 только суперзвездной команде Великобритании в составе Том Дейли/Мэтти Ли удалось остановить терминаторов прыжков в воду в одной из восьми дисциплин.

Возможностей оценить форму сильнейших спортсменов и спортсменок до чемпионата мира будет не так много — первой из них станет этап Мировой серии в Монреале. На нем не выступят ни сборная Китая, ни большая часть сильнейших прыгунов в воду из Европы. Возможностью проверить свои силы перед Будапештом для многих спортсменов станет участие в национальных чемпионатах. Больше всего повезло в этом плане британцам — их первенство является вторым по уровню конкуренции в мире после китайского: достаточно сказать, что помимо Дэйли и Ли в сборную страны входят олимпийский чемпион на трамплине Джек Ло и олимпийский призер Дани Гудфеллоу.

Главным событием второй половины сезона-2022 станет чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет в Риме в августе. Без сборных Китая, США, Канады, Мексики и Австралии — сильнейших за пределами Старого света — этот турнир не слишком потеряет в зрелищности, ведь шансы на медали появятся у широкого круга претендентов: Германии (с супервездным ветераном Патриком Хаусдингом и бронзовым олимпийским тандемом Лена Хенчель/Тина Пунцель), Италии (с сильнейшими трамплинистками Кьярой Пеллакани и Еленой Бертокки) и Украины (с 16-летним вундеркиндом Алексеем Середой). Самым насыщенным год получится для британских прыгунов — в третий раз (после чемпионатов мира и Европы) им придется выходить на пик формы к Играм Содружества в Бирмингеме в начале сентября. Китайская команда почти в те же сроки выступит на домашних Азиатских играх.

Olympics представляет полный календарь событий в мире прыжков в воду в 2022 году.

Прыжки в воду. Сезон-2022. Расписание соревнований

13-15 мая. Мировая серия FINA. Монреаль, Канада

26 июня-3 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

18-24 июля. Первенство Европы среди юниоров и молодежи. Бухарест, Румыния

16-21 августа. Чемпионат Европы по водным видам спорта. Рим, Италия

4-8 сентября. Игры Содружества. Бирмингем, Великобритания

17-21 сентября. Азиатские игры. Ханчжоу, Китай

Мировая серия FINA. Ухань, Китай. Даты не определены

Мировая серия FINA. Чжухай, Китай. Даты не определены