Прыжки в воду. Чемпионат мира среди юниоров-2021: итоги

Со 2 по 9 декабря в Киеве проходил чемпионат мира среди юниоров по прыжкам в воду. Юные атлеты соревновались в двух возрастных категориях: A (17-19 лет) и B (15-16 лет). Всего в столицу Украины приехали более 260 прыгунов в воду из 25 стран. В активе сборной России 4 золотых, 6 серебряных и одна бронзовая медаль. Екатерина Беляева одержала две победы на десятиметровой вышке в категории до 19 лет: лично и в синхронных прыжках вместе с участницей Олимпийских игр в Токио Анной Конаныхиной.

Ульяна Клюева выиграла одну индивидуальную и две командные медали: серебро на метровом трамплине, медаль аналогичного достоинства в смешанных командных состязаниях, а также золото в синхроне с трехметрового трамплина в дуэте с Елизаветой Кузиной. В числе достижений последней также серебро личных соревнований с того же снаряда. При этом Кузиной удалось обогнать самую титулованную спортсменку среди всех участниц юниорского первенства — трехкратную чемпионку Европы среди взрослых Кьяру Пеллакани из Италии.

У юношей трижды поднимался на пьедестал Максим Малофеев. К серебру смешанных командных состязаний в категории до 19 лет в первый день (также в команде выступали Клюева, Александр Черепахин и Сергей Трифонов) Малофеев добавил два призовых места на десятиметровой вышке: личную победу и серебро в синхроне. Малофеев и Сандро Рогава уступили только украинскому тандему Данилы Аванесова и главной звезды соревнований — 15-летнего двукратного чемпиона Европы среди взрослых и финалиста Олимпиады Алексея Середы.

В младшей возрастной категории (до 16 лет) доминировали как раз хозяева соревнований: Середа выиграл почти 57 (!) баллов у ближайшего преследователя в личных прыжках с вышки (вторым сенсационно стал россиянин Максим Гулидов, уверенно опередивший участника Игр в Токио Джейдона Шилоха Айкерманна-Грегорчука), а Ксения Байло победила как на трехметровом трамплине (бронза в этом виде у российской спортсменки Елизаветы Кансо), так и на вышке (второе место здесь заняла Ульяна Манаенкова).