Прыжки в воду. Чемпионат мира среди юниоров-2021: что ждать, где смотреть

Со 2 по 9 декабря в Киеве проходит чемпионат мира среди юниоров по прыжкам в воду. Юные атлеты соревнуются в двух возрастных категориях: A (17-19 лет) и B (15-16 лет). Всего в столицу Украины приехали более 260 прыгунов в воду из 25 стран. В числе участников чемпионата и сборная России. В первый день соревнований Ульяна Клюева, Александр Черепахин, Сергей Трифонов и Максим Малофеев выиграли серебряную медаль в смешанных командных состязаниях в категории до 19 лет. Победу одержала итальянская команда с самой титулованной спортсменкой среди всех участниц — трехкратной чемпионкой Европы среди взрослых Кьярой Пеллакани.

У мужчин-юниоров главная звезда состязаний — 15-летний Алексей Середа. Украинский спортсмен уже имеет в своем активе два золота взрослых чемпионатов континента, причем первую медаль высшего достоинства он выиграл как раз в Киеве в 2019 году. В этом году Середа успешно дебютировал на Олимпийских играх в Токио: и в личных, и в синхронных прыжках с десятиметровой вышки Алексей закончил соревнования на шестой итоговой строчке. Немец Джейдон Шилох Айкерманн-Грегорчук, который старше украинского спортсмена на несколько месяцев, также выступал на Играх, но не прошел дальше предварительного раунда. Тем не менее, на юниорском уровне Айкерманн-Грегорчук также является претендентом на медали.

Расписание состязаний чемпионата мира среди юниоров-2021 по прыжкам в воду (2-9 декабря) смотрите здесь (время в Киеве — минус один час от московского)

Состав участников личных соревнований смотрите здесь (17-19 лет) и здесь (15-16 лет)

Состав команд в синхронных прыжках смотрите здесь

Результаты соревнований доступны по ссылке на официальном сайте соревнований

Смотреть онлайн чемпионат мира среди юниоров по прыжкам в воду можно на сайте FINA и официальном канале FINA You Tube