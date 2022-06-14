Прыжки в воду: полное расписание | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 3 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 20 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.

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Olympics публикует полное расписание турнира по прыжкам в воду в Будапеште.

Прыжки в воду

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

26 июня (воскресенье)

09.00 — 10.05

3 м, трамплин, синхронные прыжки. Мужчины, предварительный раунд.

12.00 — 14.25

10 м, вышка. Женщины, предварительный раунд.

16.00 — 17.15

3 м, трамплин, синхронные прыжки. Мужчины, финал.

18.30 — 20.05

10 м, вышка. Женщины, четвертьфинал, полуфинал.

27 июня (понедельник)

09.00 — 13.20

3 м, трамплин. Мужчины, предварительный раунд.

16.00 — 17.35

3 м, трамплин. Мужчины, четвертьфинал, полуфинал.

19.00 — 20.05

10 м, вышка. Женщины, финал.

28 июня (вторник)

10.00 — 11.20

10 м, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, предварительный раунд.

16.00 — 17.05

3 м, трамплин. Мужчины, финал.

19.00 — 20.15

10 м, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, финал.

29 июня (среда)

10.00 — 12.25

1 м, трамплин. Женщины, предварительный раунд.

14.30 — 15.45

3 м/10 м. Командные соревнования, финал.

17.00 — 18.05

1 м, трамплин. Женщины, финал.

19.00 — 20.05

3 м, трамплин, синхронные прыжки. Микст, финал.

30 июня (четверг)

09.00 — 10.35

10 м, вышка, синхронные прыжки. Женщины, предварительный раунд.

12.00 — 15.00

1 м, трамплин. Мужчины, предварительный раунд.

17.00 — 18.15

1 м, трамплин. Мужчины, финал.

19.00 — 20.05

10 м, вышка, синхронные прыжки. Женщины, финал.

01 июля (пятница)

10.00 — 13.15

3 м, трамплин. Женщины, предварительный раунд.

16.00 — 17.20

3 м, трамплин. Женщины, четвертьфинал, полуфинал.

19.00 — 20.05

10 м, вышка, синхронные прыжки. Микст, финал.

02 июля (суббота)

10.00 — 13.35

10 м, вышка. Мужчины, предварительный раунд.

16.00 — 17.35

10 м, вышка. Мужчины, четвертьфинал, полуфинал.

19.00 — 20.15

3 м, трамплин. Женщины, финал.

03 июля (воскресенье)

11.00 — 12.30

3 м, трамплин, синхронные прыжки. Женщины, предварительный раунд.

15.00 — 16.05

3 м, трамплин, синхронные прыжки. Женщины, финал.

17.00 — 18.15