Прыжки в воду: полное расписание | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 3 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 20 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.
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Olympics публикует полное расписание турнира по прыжкам в воду в Будапеште.
Прыжки в воду
Время указано местное (Будапешт, GMT+2).
26 июня (воскресенье)
09.00 — 10.05
- 3 м, трамплин, синхронные прыжки. Мужчины, предварительный раунд.
12.00 — 14.25
- 10 м, вышка. Женщины, предварительный раунд.
16.00 — 17.15
- 3 м, трамплин, синхронные прыжки. Мужчины, финал.
18.30 — 20.05
- 10 м, вышка. Женщины, четвертьфинал, полуфинал.
27 июня (понедельник)
09.00 — 13.20
- 3 м, трамплин. Мужчины, предварительный раунд.
16.00 — 17.35
- 3 м, трамплин. Мужчины, четвертьфинал, полуфинал.
19.00 — 20.05
- 10 м, вышка. Женщины, финал.
28 июня (вторник)
10.00 — 11.20
- 10 м, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, предварительный раунд.
16.00 — 17.05
- 3 м, трамплин. Мужчины, финал.
19.00 — 20.15
- 10 м, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, финал.
29 июня (среда)
10.00 — 12.25
- 1 м, трамплин. Женщины, предварительный раунд.
14.30 — 15.45
- 3 м/10 м. Командные соревнования, финал.
17.00 — 18.05
- 1 м, трамплин. Женщины, финал.
19.00 — 20.05
- 3 м, трамплин, синхронные прыжки. Микст, финал.
30 июня (четверг)
09.00 — 10.35
- 10 м, вышка, синхронные прыжки. Женщины, предварительный раунд.
12.00 — 15.00
- 1 м, трамплин. Мужчины, предварительный раунд.
17.00 — 18.15
- 1 м, трамплин. Мужчины, финал.
19.00 — 20.05
- 10 м, вышка, синхронные прыжки. Женщины, финал.
01 июля (пятница)
10.00 — 13.15
- 3 м, трамплин. Женщины, предварительный раунд.
16.00 — 17.20
- 3 м, трамплин. Женщины, четвертьфинал, полуфинал.
19.00 — 20.05
- 10 м, вышка, синхронные прыжки. Микст, финал.
02 июля (суббота)
10.00 — 13.35
- 10 м, вышка. Мужчины, предварительный раунд.
16.00 — 17.35
- 10 м, вышка. Мужчины, четвертьфинал, полуфинал.
19.00 — 20.15
- 3 м, трамплин. Женщины, финал.
03 июля (воскресенье)
11.00 — 12.30
- 3 м, трамплин, синхронные прыжки. Женщины, предварительный раунд.
15.00 — 16.05
- 3 м, трамплин, синхронные прыжки. Женщины, финал.
17.00 — 18.15
- 10 м, вышка. Мужчины, финал.