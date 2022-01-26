Водное поло. Мировая лига-2022. Женщины. Свою новую историю сборная России начала с победы над Италией 

Первый матч сборной России в предварительном турнире Мировой лиги-2022 по водному поло среди женских команд принес им крупную победу над командой Италии – 11:5. Можно считать, что именно с этой встречи началась новая история российской женской ватерпольной сборной, которую после Олимпиады в Токио возглавил новый главный тренер – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Маркоч.

Сильно изменился и состав команды, так как сразу несколько опытных ватерполисток в нынешнем сезоне взяли паузу в выступлениях за национальную команду – в их числе капитан сборной России на Играх в Токио Екатерина Прокофьева и лучший вратарь чемпионата Европы-2020 Анна Карнаух. Как будет выглядеть обновленная и заметно помолодевшая российская команда под руководством нового главного тренера как раз и предстояло увидеть в матче против итальянок. Команда с Апеннин пропустила Олимпиаду в Токио и сейчас настроена восстанавливать свою репутацию в ватерпольном мире. Так что в подмосковную Рузу, где проходил ее матч с российской сборной, итальянки приехали в сильнейшем составе, включая своего многолетнего лидера и бомбардира Роберту Бьянкони.

Тем не менее, молодая сборная России провела встречу с командой Италии, что называется, «с позиции силы». Лишь в дебюте матча борьба шла на равных, но после того, как в концовке первой четверти Дарья Рыжкова вывела российскую команду вперед (3:2), в игре итальянок что-то явно надломилось.

В течение второго и третьего периодов итальянки не смогли забросить ни одного мяча в ворота проведшей блестящий матч голкипера сборной России Евгении Головиной. Евгения дважды отразила пенальти, отбивала мячи после выходов итальянок один на один и в целом закончила матч с фантастическим по ватерпольным меркам показателем в 67 процентов отраженных бросков (10 из 15). В результате к началу заключительного периода команда Сергея Маркоча вела – 8:2, и исход матча уже не вызывал никаких сомнений. В первой игре своей новой ватерпольной истории женская сборная России одержала убедительную и красивую победу.

- Сегодня мы превзошли итальянок в функциональной подготовке. Мы навязали соперницам жесткую борьбу, и они пытались ответить нам тем же. Но мы были более агрессивны, более активны в атаке, заработали больше возможностей играть в большинстве и реализовывали лишнего игрока с хорошим процентом, - сказал после игры в интервью для официального канала Международной федерации плавания главный тренер сборной России Сергей Маркоч.

- Наверное, итальянки не ожидали от нашего молодого состава подобного прессинга и игры такого уровня. Но мы доказали, что совсем не уступаем соперницам такого класса, а, наверное, и превосходим их, - отметила, в свою очередь, российская ватерполистка Мария Берснева, признанная лучшим игроком матча.

На предварительной стадии Мировой лиги-2022 в одной группе со сборными России и Италии выступает также команда Испании. И именно с ней российским ватерполисткам предстоит провести свой следующий матч турнира, который состоится 15 марта.