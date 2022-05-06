Мануэль Эстиарте: «ватерпольный Марадона» и незаменимый помощник Гвардиолы

В истории водного поло Мануэль Эстиарте – фигура совершенно особая. При очень скромных для этого вида спорта физических данных (рост испанца – всего 174 сантиметра) он сумел стать настоящей легендой водного поло, на протяжении двух с лишним десятилетий удерживая статус одного из лучших игроков мира. Что уж говорить о прочих достижениях, если не кто-нибудь из великих футболистов «Барселоны», а именно Эстиарте был назван «лучшим спортсменом Каталонии ХХ века»! Семь лет подряд – с 1986-го по 1992-й – он избирался лучшим ватерполистом планеты. А в 1996-м на Играх в Атланте с пятой попытки, наконец, стал в составе сборной Испании олимпийским чемпионом. До сих пор именно Мануэлю Эстиарте принадлежит рекорд по количеству голов, забитых на олимпийских турнирах по водному поло – 127. И вряд ли этот результат в обозримом будущем будет кем-нибудь превзойден.

Недаром в годы игровой карьеры испанца называли «ватерпольным Марадоной» - не «ватерпольным Пеле», видимо, по той лишь причине, что именно годы расцвета аргентинского футболиста практически совпали с периодом уникальных достижений Мануэля Эстиарте.

- Горжусь тем, что могу назвать этого человека своим другом, - рассказал Olympics двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы Сергей Наумов, которому в годы игровой карьеры не раз приходилось персонально опекать великого испанца. - Это был уникальный игрок – особенно, если учесть его фактуру. Он обладал поистине сумасшедшим броском, потрясающим чувством ворот и чувством соперника. Из-за его подвижности и по причине того, что было совершенно невозможно предсказать, чего от него ожидать в той или иной ситуации, опекать его в игре было невероятно трудно. А о его человеческих качествах говорит такой эпизод. В 1987 году на Кубке мира в Греции приз лучшего игрока турнира вручили именно Эстиарте, так как других кандидатур в то время в водном поло как бы и не существовало. Он получил это приз, а затем сразу подошел ко мне, отдал его и сказал: «На этом турнире приз лучшего заслужил ты, а не я». Я мог ожидать чего угодно, но не такого! С тех пор и началась наша дружба, которая продолжается до сих пор, хоть мы и встречаемся очень редко из-за его футбольных дел.

Мануэль Эстиарте - знаменосец делегации Испании на открытии Олимпиады-2000 в Сиднее

Именно дружба оказалась определяющим понятием и в «послеватерпольной» жизни Мануэля Эстиарте. С будущим знаменитым футбольным тренером, а тогда еще игроком «Барселоны», Хосепом Гвардиолой они познакомились еще в 1991-м году. Эстиарте тогда на одном из матчей был приглашен не только в VIP-ложу, но и в раздевалку каталонского клуба, где и состоялось это знакомство, хотя заочно они давно знали друг друга. Продолжилась история на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, когда они вместе шли по дорожке олимпийского стадиона на церемонии открытия. В заключительный день Игр Гвардиола даже подшутил над великим ватерполистом: «Я впервые на Олимпиаде и уже стал чемпионом. А у тебя это были уже четвертые Игры, но так и нет золотой медали (в финале сборная Испании проиграла на Играх-1992 итальянцам – 8:9)». Лишь через четыре года Эстиарте смог достойно ответить футболисту.

Эстиарте и Гвардиолу связывают 30 лет дружбы и почти 15 лет совместной работы Фото © Richard Heathcote/Getty Images

Постепенно их знакомство переросло в настоящую дружбу, и в 2008 году при непосредственном участии Гвардиолы, ставшего уже главным тренером «Барселоны», Эстиарте был приглашен в футбольный клуб на должность директора по внешним отношениям. С тех пор бывший ватерполист стал незаменимым помощником Гвардиолы, помогая тому и в общении с игроками, и в работе с прессой, и в психологических аспектах работы. Он сопровождал Гвардиолу на всех местах его футбольной работы – и в «Барселоне», и в «Баварии», и в «Манчестер Сити».

Их взаимодействие лучше всего иллюстрирует такой эпизод. Перед серией пенальти в матче за Суперкубок УЕФА, в котором его «Бавария» играла с «Челси», Гвардиола подвел к своим футболистам Эстиарте и сказал: «Вот человек, который исполнял пенальти лучше всех в мире. Никто не расскажет вам о них лучше него». Мануэль Эстиарте дал тогда футболистам «Баварии» два совета: «Первое. Определитесь прямо сейчас, куда будете бить, и ни в коем случае не меняйте потом это решение. И второе. Мысленно повторяйте до самого удара, что обязательно забьете…» Ту серию пенальти «Бавария» выиграла – 5:4. А уникальный спортивный маршрут двух великих испанцев продолжается до сих пор.

Мануэль Эстиарте – человек, который оставил свое имя в истории сразу двух видов спорта, а также в летописи олимпийского движения – по сей день работает с Гвардиолой в «Манчестер Сити» и продолжает вписывать новые страницы в удивительную книгу своих достижений и покоренных вершин.