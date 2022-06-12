Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022. Расписание соревнований

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 2 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 21 июня, а финальный матч пройдет в день окончалия чемпионата — 2 июля.
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Olympics публикает полное расписание турнира по видам.
Плавание
Время указано местное (Будапешт, GMT+2).
18 июня (суббота)
09.00 — 12.15. Предварительные заплывы
- 200 м комплексное плавание. Женщины.
- 400 м, вольный стиль. Мужчины.
- 100 м, баттерфляй. Женщины.
- 50 м, баттерфляй. Мужчины.
- 400 м, вольный стиль. Женщины.
- 100 м, брасс. Мужчины.
- 400 м, комплексное плавание. Мужчины.
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.
18.00 — 20.20
- 400 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
- 100 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
- 50 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
- 400 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 100 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
- 200 м комплексное плавание. Женщины, полуфинал.
- 400 м, комплексное плавание. Мужчины, финал.
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал
19 июня (воскресенье)
09.00 — 11.45. Предварительные заплывы
- 100 м, плавание на спине. Женщины.
- 100 м, плавание на спине. Мужчины.
- 100 м, брасс. Женщины.
- 200 м, вольный стиль. Мужчины.
- 1500 м, вольный стиль. Женщины.
18.00 — 19.50
- 100 м, брасс. Мужчины, финал.
- 100 м, баттерфляй. Женщины, финал.
- 100 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал
- 100 м, брасс. Женщины, полуфинал.
- 50 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
- 100 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
- 200 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
- 200 м комплексное плавание. Женщины, финал.
20 июня (понедельник)
09.00 — 11.45. Предварительные заплывы
- 50 м, брасс. Мужчины.
- 200 м, вольный стиль. Женщины.
- 200 м, баттерфляй. Мужчины.
- 800 м, вольный стиль. Мужчины.
18.00 — 20.05
- 200 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 1500 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 50 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
- 100 м, плавание на спине. Женщины, финал.
- 100 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
- 200 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
- 200 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
- 100 м, брасс. Женщины, финал.
21 июня (вторник)
09.00 — 12.00. Предварительные заплывы
- 50 м, плавание на спине. Женщины.
- 100 м, вольный стиль. Мужчины.
- 200 м, комбинированный стиль. Мужчины.
- 4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета.
18.00 — 20.15
- 800 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
- 200 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 100 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
- 50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
- 200 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
- 50 м, брасс. Мужчины, финал.
- 200 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
- 200 м, комбинированный стиль. Мужчины, полуфинал.
- 4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета, финал.
22 июня (среда)
09.00 — 11.45. Предварительные заплывы
- 100 м, вольный стиль. Женщины.
- 200 м, плавание на спине. Мужчины.
- 200 м, брасс. Женщины.
- 200 м, брасс. Мужчины.
- 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.
18.00 — 20.15
- 200 м, баттерфляй. Женщины, финал.
- 100 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
- 100 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
- 50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
- 200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
- 200 м, комбинированный стиль. Мужчины, финал.
- 200 м, брасс. Женщины, полуфинал.
- 200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
- 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал.
23 июня (четверг)
09.00 — 11.45. Предварительные заплывы
- 100 м, баттерфляй. Мужчины.
- 200 м, плавание на спине. Женщины.
- 50 м, вольный стиль. Мужчины.
- 50 м, баттерфляй. Женщины.
- 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.
- 800 м, вольный стиль. Женщины.
18.00 — 20.10
- 100 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 100 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
- 200 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
- 50 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
- 200 м, брасс. Женщины, финал.
- 200 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
- 50 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
- 200 м, брасс. Мужчины, финал.
- 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал.
24 июня (пятница)
09.00 — 12.00. Предварительные заплывы
- 50 м, вольный стиль. Женщины.
- 50 м, плавание на спине. Мужчины.
- 50 м, брасс. Женщины.
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.
- 1500 м, вольный стиль. Мужчины.
18.00 — 19.45
- 50 м, баттерфляй. Женщины, финал.
- 50 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
- 50 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
- 50 м, брасс. Женщины, полуфинал.
- 100 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
- 200 м, плавание на спине. Женщины, финал.
- 50 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал.
- 800 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал.
25 июня (суббота)
09.00 — 11.00. Предварительные заплывы
- 400 м, комбинированный стиль. Мужчины.
- 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины.
- 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины.
18.00 — 20.00
- 50 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
- 50 м, брасс. Женщины, финал.
- 1500 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
- 50 м, вольный стиль. Женщины, финал.
- 400 м, комбинированный стиль. Женщины, финал.
- 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины, финал.
- 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины, финал.
Плавание на открытой воде
Время указано местное (Будапешт, GMT+2).
26 июня (воскресенье)
13.00 — 14.15
- 4 х 1,5 км. Эстафета.
27 июня (понедельник)
09.00 — 10.30
- 5 км. Мужчины.
12.00 — 13.30
- 5 км. Женщины.
29 июня (среда)
08.00 — 10.15
- 10 км. Женщины.
12.00 — 14.15
- 10 км. Мужчины.
30 июня (четверг)
09.00 — 14.15
- 25 км. Мужчины/Женщины.
Синхронное плавание
Время указано местное (Будапешт, GMT+2).
17 июня (пятница)
09.00 — 11.00
- Соло, техническая программа. Предварительный раунд.
13.00 — 14.40
- Дуэты, техническая программа. Группа Б. Предварительный раунд.
16.30 — 18.10
- Дуэты, техническая программа. Группа А. Предварительный раунд.
18 июня (суббота)
10.00 — 11.45
- Комбинация. Предварительный раунд
13.00 — 14.00
- Микст-дуэты, техническая программа. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Соло, техническая программа. Финал.
19 июня (воскресенье)
10.00 — 12.00
- Группы, техническая программа. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Дуэты, техническая программа. Финал.
20 июня (понедельник)
09.00 — 11.45
- Соло, произвольная программа. Предварительный раунд.
14.00 — 15.30
- Микст-дуэты, техническая программа. Финал.
16.00 — 17.30
- Комбинация. Финал.
21 июня (вторник)
09.00 — 11.00
- Дуэты, произвольная программа. Группа Б. Предварительный раунд.
12.00 — 14.40
- Дуэты, произвольная программа. Группа А. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Группы, техническая программа. Финал.
22 июня (среда)
10.00 — 13.00
- Группы, произвольная программа. Финал.
16.00 — 17.30
- Соло, произвольная программа. Финал.
23 июня (четверг)
10.00 — 11.00
- Хайлайты. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Дуэты, произвольная программа. Финал.
24 июня (пятница)
10.00 — 11.00
- Микст-дуэты, произвольная программа. Предварительный раунд.
16.00 — 17.30
- Группы, произвольная программа. Финал.
25 июня (суббота)
13.30 — 14.30
- Микст-дуэты, произвольная программа. Финал.
15.00 — 16.00
- Хайлайты. Финал.
16.30 — 17.30
- Гала шоу.
Прыжки в воду
Время указано местное (Будапешт, GMT+2).
26 июня (воскресенье)
09.00 — 10.05
- 3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Мужчины, предварительный раунд.
12.00 — 14.25
- 10 м, вышка. Женщины, предварительный раунд.
16.00 — 17.15
- 3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Мужчины, финал.
18.30 — 20.05
- 10 м, вышка. Женщины, четвертьфинал, полуфинал.
27 июня (понедельник)
09.00 — 13.20
- 3 м, прыжки с трамплина. Мужчины, предварительный раунд.
16.00 — 17.35
- 3 м, прыжки с трамплина. Мужчины, четвертьфинал, полуфинал.
19.00 — 20.05
- 10 м, вышка. Женщины, финал.
28 июня (вторник)
10.00 — 11.20
- 10 м, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, предварительный раунд.
16.00 — 17.05
- 3 м, прыжки с трамплина. Мужчины, финал.
19.00 — 20.15
- 10 м, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, финал.
29 июня (среда)
10.00 — 12.25
- 1 м, прыжки с трамплина. Женщины, предварительный раунд.
14.30 — 15.45
- 3 м/10 м, командные соревнования, финал.
17.00 — 18.05
- 1 м, прыжки с трамплина. Женщины, финал.
19.00 — 20.05
- 3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Микст, финал.
30 июня (четверг)
09.00 — 10.35
- 10 м, вышка, синхронные прыжки. Женщины, предварительный раунд.
12.00 — 15.00
- 1 м, прыжки с трамплина. Мужчины, предварительный раунд.
17.00 — 18.15
- 1 м, прыжки с трамплина. Мужчины, финал.
19.00 — 20.05
- 10 м, вышка, синхронные прыжки. Женщины, финал.
01 июля (пятница)
10.00 — 13.15
- 3 м, прыжки с трамплина. Женщины, предварительный раунд.
16.00 — 17.20
- 3 м, прыжки с трамплина. Женщины, четвертьфинал, полуфинал.
19.00 — 20.05
- 10 м, вышка, синхронные прыжки. Микст, финал.
02 июля (суббота)
10.00 — 13.35
- 10 м, вышка. Мужчины, предварительный раунд.
16.00 — 17.35
- 10 м, вышка. Мужчины, четвертьфинал, полуфинал.
19.00 — 20.15
- 3 м, прыжки с трамплина. Женщины, финал.
03 июля (воскресенье)
11.00 — 12.30
- 3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Женщины, предварительный раунд.
15.00 — 16.05
- 3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Женщины, финал.
17.00 — 18.15
- 10 м, вышка. Мужчины, финал.
Водное поло
Время указано местное (Будапешт, GMT+2).
20 июня (понедельник)
18.00 — 19.05. Групповой этап
- Женщины. Группа B. ЮАР — США (W3).
- Женщины. Группа C. Новая Зеландия — Бразилия (W5).
- Женщины. Группа D. Греция — Таиланд (W7).
19.30 — 20.35. Групповой этап
- Женщины. Группа B. Нидерланды — Аргентина (W4).
- Женщины. Группа C. Казахстан — Австралия (W6).
- Женщины. Группа D. Франция — Испания (W8).
- Женщины. Группа A. Канада — Италия (W1).
21.00 — 22.05. Групповой этап
- Женщины. Группа A. Венгрия — Колумбия (W2).
21 июня (вторник)
18.00 — 19.05. Групповой этап
- Мужчины. Группа B. Германия — Япония (M3).
- Мужчины. Группа C. ЮАР — Италия (M5).
- Мужчины. Группа D. Австралия — Казахстан (M7).
19.30 — 20.35. Групповой этап
- Мужчины. Группа B. Греция — Хорватия (M4).
- Мужчины. Группа C. Канада — Испания (M6).
- Мужчины. Группа D. США — Сербия (M8).
- Мужчины. Группа A. Бразилия — Грузия (M2).
21.00 — 22.05. Групповой этап
- Мужчины. Группа A. Черногория — Венгрия (M1).
22 июня (среда)
18.00 — 19.05. Групповой этап
- Женщины. Группа B. Аргентина — ЮАР (W9).
- Женщины. Группа C. Австралия — Новая Зеландия (W11).
- Женщины. Группа D. Испания — Греция (W13).
19.30 — 20.35. Групповой этап
- Женщины. Группа B. США — Нидерланды (W10).
- Женщины. Группа C. Бразилия — Казахстан (W12).
- Женщины. Группа D. Таиланд — Франция (W14).
- Женщины. Группа A. Колумбия — Канада (W15).
21.00 — 22.05. Групповой этап
- Женщины. Группа A. Италия — Венгрия (W16).
23 июня (четверг)
18.00 — 19.05. Групповой этап
- Мужчины. Группа B. Хорватия — Германия (M9)
- Мужчины. Группа C. Испания — ЮАР (M11).
- Мужчины. Группа D. Сербия — Австралия (M13).
19.30 — 20.35. Групповой этап
- Мужчины. Группа B. Япония — Греция (M10).
- Мужчины. Группа C. Италия — Канада (M12).
- Мужчины. Группа D. Казахстан — США (M14).
- Мужчины. Группа A. Грузия — Черногория (M15).
21.00 — 22.05. Групповой этап
- Мужчины. Группа A. Венгрия — Бразилия (M16).
24 июня (пятница)
18.00 — 19.05. Групповой этап
- Женщины. Группа B. США — Аргентина (W23).
- Женщины. Группа C. Бразилия — Австралия (W17).
- Женщины. Группа D. Таиланд — Испания (W19).
19.30 — 20.35. Групповой этап
- Женщины. Группа B. Нидерланды — ЮАР (W24).
- Женщины. Группа C. Казахстан — Новая Зеландия (W18).
- Женщины. Группа D. Франция — Греция (W20).
- Женщины. Группа A. Италия — Колумбия (W21).
21.00 — 22.05. Групповой этап
- Женщины. Группа A. Венгрия — Канада (W22).
25 июня (четверг)
18.00 — 19.05. Групповой этап
- Мужчины. Группа B. Япония — Хорватия (M23).
- Мужчины. Группа C. Италия — Испания (M17).
- Мужчины. Группа D. Казахстан — Сербия (M19).
19.30 — 20.35. Групповой этап
- Мужчины. Группа B. Греция — Германия (M24).
- Мужчины. Группа C. Канада — ЮАР (M18).
- Мужчины. Группа D. США — Австралия (M20).
- Мужчины. Группа A. Бразилия — Черногория (M22).
21.00 — 22.05. Групповой этап
- Мужчины. Группа A. Венгрия — Грузия (M21).
26 июня (воскресенье)
Перекрестные игры
14.00
- Женщины. 2 место группы А — 3 место группы В (W27).
15.30
- Женщины. 3 место группы А — 2 место группы В (W28).
17.00
- Женщины. 4 место группы А — 4 место группы В (W25).
- Женщины. 2 место группы С — 3 место группы D (W29).
18.30
- Женщины. 4 место группы C — 4 место группы D (W26).
- Женщины. 3 место группы С — 2 место группы D (W30).
27 июня (понедельник)
Перекрестные игры
14.00
- Мужчины. 2 место группы А — 3 место группы В (M27).
15.30
- Мужчины. 3 место группы А — 2 место группы В (M28).
17.00
- Мужчины. 4 место группы А — 4 место группы В (M25).
- Мужчины. 2 место группы С — 3 место группы D (M29).
18.30
- Мужчины. 4 место группы C — 4 место группы D (M26).
- Мужчины. 3 место группы С — 2 место группы D (M30).
28 июня (вторник)
13.00
- Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы А — Победитель W29 (W35).
14.00
- Женщины. Классификационный матч. Проигравший W25 — Проигравший W26 (W31)
15.30
- Женщины. Классификационный матч. Победитель W25 — Победитель 26 (W32)
16.00
- Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы B — Победитель W30 (W36)
17.00
- Женщины. Классификационный матч. Проигравший W27 — Проигравший W29 (W33)
18.30
- Женщины. Классификационный матч. Проигравший W28 — Проигравший W30 (W34)
19.30
- Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы C — Победитель W27 (W37)
19.30
- Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы D — Победитель W28 (W38)
29 июня (среда)
13.00
- Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы А — Победитель M29 (M35).
14.00
- Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M25 — Проигравший M26 (M31).
15.30
- Мужчины. Классификационный матч. Победитель M25 — Победитель 26 (M32).
16.00
- Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы B — Победитель M30 (M36).
17.00
- Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M27 — Проигравший M29 (M33).
18.30
- Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M28 — Проигравший M30 (M34).
19.30
- Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы C — Победитель M27 (M37).
19.30
- Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы D — Победитель M28 (M38).
30 июня (четверг)
14.30
- Женщины. Классификационный матч. Проигравший W35 — Проигравший W36 (W41).
16.00
- Женщины. Полуфинал. Победитель W35 — Победитель 36 (W43).
17.00
- Женщины. Классификационный матч. Проигравший W33 — Проигравший W34 (W39).
18.30
- Женщины. Классификационный матч. Победитель W33 — Победитель W34 (W40)
19.30
- Женщины. Классификационный матч. Проигравший W37 — Проигравший W38 (W42).
21.00
- Женщины. Полуфинал. Победитель W37 — Победитель W38 (W44).
01 июля (пятница)
14.30
- Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M35 — Проигравший M36 (M41).
16.00
- Мужчины. Полуфинал. Победитель M35 — Победитель 36 (M43).
17.00
- Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M33 — Проигравший M34 (M39).
18.30
- Мужчины. Классификационный матч. Победитель M33 — Победитель M34 (M40)
19.30
- Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M37 — Проигравший M38 (M42).
21.00
- Мужчины. Полуфинал. Победитель M37 — Победитель M38 (M44).
02 июля (суббота)
13.00
- Женщины. Классификационный матч. Проигравший W41 — Проигравший W42 (W45).
14.30
- Женщины. Матч за третье место. Проигравший W43 — Проигравший W44 (W47).
17.00
- Женщины. Классификационный матч. Победитель W41 — Победитель W42 (W46)
20.00
- Женщины. Финал. Победитель W43 — Победитель W44 (W48).
03 июля (воскресенье)
13.00
- Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M41 — Проигравший M42 (M45).
14.30
- Мужчины. Матч за третье место. Проигравший M43 — Проигравший M44 (M47).
17.00
- Мужчины. Классификационный матч. Победитель M41 — Победитель M42 (M46)
20.00
- Мужчины. Финал. Победитель M43 — Победитель M44 (M48).