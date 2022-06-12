Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022. Расписание соревнований

Полное расписание соревнований чемпионата мира по водным видам спорта — 2022: плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло

Автор: Тамара Романова
Синхронное плавание
Плавание
Фото © 2022 Getty Images

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 2 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 21 июня, а финальный матч пройдет в день окончалия чемпионата — 2 июля.

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Olympics публикает полное расписание турнира по видам.

Плавание

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

18 июня (суббота)

09.00 — 12.15. Предварительные заплывы

  • 200 м комплексное плавание. Женщины.
  • 400 м, вольный стиль. Мужчины.
  • 100 м, баттерфляй. Женщины.
  • 50 м, баттерфляй. Мужчины.
  • 400 м, вольный стиль. Женщины.
  • 100 м, брасс. Мужчины.
  • 400 м, комплексное плавание. Мужчины.
  • 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.
  • 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.

18.00 — 20.20

  • 400 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
  • 100 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
  • 50 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
  • 400 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 100 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
  • 200 м комплексное плавание. Женщины, полуфинал.
  • 400 м, комплексное плавание. Мужчины, финал.
  • 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал
  • 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал

19 июня (воскресенье)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

  • 100 м, плавание на спине. Женщины.
  • 100 м, плавание на спине. Мужчины.
  • 100 м, брасс. Женщины.
  • 200 м, вольный стиль. Мужчины.
  • 1500 м, вольный стиль. Женщины.

18.00 — 19.50

  • 100 м, брасс. Мужчины, финал.
  • 100 м, баттерфляй. Женщины, финал.
  • 100 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал
  • 100 м, брасс. Женщины, полуфинал.
  • 50 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
  • 100 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
  • 200 м комплексное плавание. Женщины, финал.

20 июня (понедельник)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

  • 50 м, брасс. Мужчины.
  • 200 м, вольный стиль. Женщины.
  • 200 м, баттерфляй. Мужчины.
  • 800 м, вольный стиль. Мужчины.

18.00 — 20.05

  • 200 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 1500 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 50 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
  • 100 м, плавание на спине. Женщины, финал.
  • 100 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
  • 200 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
  • 100 м, брасс. Женщины, финал.

21 июня (вторник)

09.00 — 12.00. Предварительные заплывы

  • 50 м, плавание на спине. Женщины.
  • 100 м, вольный стиль. Мужчины.
  • 200 м, комбинированный стиль. Мужчины.
  • 4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета.

18.00 — 20.15

  • 800 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
  • 200 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 100 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
  • 50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
  • 50 м, брасс. Мужчины, финал.
  • 200 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, комбинированный стиль. Мужчины, полуфинал.
  • 4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета, финал.

22 июня (среда)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

  • 100 м, вольный стиль. Женщины.
  • 200 м, плавание на спине. Мужчины.
  • 200 м, брасс. Женщины.
  • 200 м, брасс. Мужчины.
  • 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.

18.00 — 20.15

  • 200 м, баттерфляй. Женщины, финал.
  • 100 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
  • 100 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
  • 50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
  • 200 м, комбинированный стиль. Мужчины, финал.
  • 200 м, брасс. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.
  • 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал.

23 июня (четверг)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

  • 100 м, баттерфляй. Мужчины.
  • 200 м, плавание на спине. Женщины.
  • 50 м, вольный стиль. Мужчины.
  • 50 м, баттерфляй. Женщины.
  • 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.
  • 800 м, вольный стиль. Женщины.

18.00 — 20.10

  • 100 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 100 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.
  • 200 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.
  • 50 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.
  • 200 м, брасс. Женщины, финал.
  • 200 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
  • 50 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.
  • 200 м, брасс. Мужчины, финал.
  • 4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал.

24 июня (пятница)

09.00 — 12.00. Предварительные заплывы

  • 50 м, вольный стиль. Женщины.
  • 50 м, плавание на спине. Мужчины.
  • 50 м, брасс. Женщины.
  • 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.
  • 1500 м, вольный стиль. Мужчины.

18.00 — 19.45

  • 50 м, баттерфляй. Женщины, финал.
  • 50 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
  • 50 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.
  • 50 м, брасс. Женщины, полуфинал.
  • 100 м, баттерфляй. Мужчины, финал.
  • 200 м, плавание на спине. Женщины, финал.
  • 50 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал.
  • 800 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал.

25 июня (суббота)

09.00 — 11.00. Предварительные заплывы

  • 400 м, комбинированный стиль. Мужчины.
  • 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины.
  • 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины.

18.00 — 20.00

  • 50 м, плавание на спине. Мужчины, финал.
  • 50 м, брасс. Женщины, финал.
  • 1500 м, вольный стиль. Мужчины, финал.
  • 50 м, вольный стиль. Женщины, финал.
  • 400 м, комбинированный стиль. Женщины, финал.
  • 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины, финал.
  • 4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины, финал.
В соревнованиях на открытой воде лучшие пловцы мира будут покорять воды Дуная.
Фото © 2021 Getty Images

Плавание на открытой воде

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

26 июня (воскресенье)

13.00 — 14.15

  • 4 х 1,5 км. Эстафета.

27 июня (понедельник)

09.00 — 10.30

  • 5 км. Мужчины.

12.00 — 13.30

  • 5 км. Женщины.

29 июня (среда)

08.00 — 10.15

  • 10 км. Женщины.

12.00 — 14.15

  • 10 км. Мужчины.

30 июня (четверг)

09.00 — 14.15

  • 25 км. Мужчины/Женщины.
Сестры Александри — фаворитки соревнований дуэтов.
Фото © 2019 Getty Images

Синхронное плавание

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

17 июня (пятница)

09.00 — 11.00

  • Соло, техническая программа. Предварительный раунд.

13.00 — 14.40

  • Дуэты, техническая программа. Группа Б. Предварительный раунд.

16.30 — 18.10

  • Дуэты, техническая программа. Группа А. Предварительный раунд.

18 июня (суббота)

10.00 — 11.45

  • Комбинация. Предварительный раунд

13.00 — 14.00

  • Микст-дуэты, техническая программа. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

  • Соло, техническая программа. Финал.

19 июня (воскресенье)

10.00 — 12.00

  • Группы, техническая программа. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

  • Дуэты, техническая программа. Финал.

20 июня (понедельник)

09.00 — 11.45

  • Соло, произвольная программа. Предварительный раунд.

14.00 — 15.30

  • Микст-дуэты, техническая программа. Финал.

16.00 — 17.30

  • Комбинация. Финал.

21 июня (вторник)

09.00 — 11.00

  • Дуэты, произвольная программа. Группа Б. Предварительный раунд.

12.00 — 14.40

  • Дуэты, произвольная программа. Группа А. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

  • Группы, техническая программа. Финал.

22 июня (среда)

10.00 — 13.00

  • Группы, произвольная программа. Финал.

16.00 — 17.30

  • Соло, произвольная программа. Финал.

23 июня (четверг)

10.00 — 11.00

  • Хайлайты. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

  • Дуэты, произвольная программа. Финал.

24 июня (пятница)

10.00 — 11.00

  • Микст-дуэты, произвольная программа. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

  • Группы, произвольная программа. Финал.

25 июня (суббота)

13.30 — 14.30

  • Микст-дуэты, произвольная программа. Финал.

15.00 — 16.00

  • Хайлайты. Финал.

16.30 — 17.30

  • Гала шоу.
Том Дэйли и Макс Брикоф — прыгуны из Великобритании.
Фото © 2010 Getty Images

Прыжки в воду

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

26 июня (воскресенье)

09.00 — 10.05

  • 3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Мужчины, предварительный раунд.

12.00 — 14.25

  • 10 м, вышка. Женщины, предварительный раунд.

16.00 — 17.15

  • 3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Мужчины, финал.

18.30 — 20.05

  • 10 м, вышка. Женщины, четвертьфинал, полуфинал.

27 июня (понедельник)

09.00 — 13.20

  • 3 м, прыжки с трамплина. Мужчины, предварительный раунд.

16.00 — 17.35

  • 3 м, прыжки с трамплина. Мужчины, четвертьфинал, полуфинал.

19.00 — 20.05

  • 10 м, вышка. Женщины, финал.

28 июня (вторник)

10.00 — 11.20

  • 10 м, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, предварительный раунд.

16.00 — 17.05

  • 3 м, прыжки с трамплина. Мужчины, финал.

19.00 — 20.15

  • 10 м, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, финал.

29 июня (среда)

10.00 — 12.25

  • 1 м, прыжки с трамплина. Женщины, предварительный раунд.

14.30 — 15.45

  • 3 м/10 м, командные соревнования, финал.

17.00 — 18.05

  • 1 м, прыжки с трамплина. Женщины, финал.

19.00 — 20.05

  • 3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Микст, финал.

30 июня (четверг)

09.00 — 10.35

  • 10 м, вышка, синхронные прыжки. Женщины, предварительный раунд.

12.00 — 15.00

  • 1 м, прыжки с трамплина. Мужчины, предварительный раунд.

17.00 — 18.15

  • 1 м, прыжки с трамплина. Мужчины, финал.

19.00 — 20.05

  • 10 м, вышка, синхронные прыжки. Женщины, финал.

01 июля (пятница)

10.00 — 13.15

  • 3 м, прыжки с трамплина. Женщины, предварительный раунд.

16.00 — 17.20

  • 3 м, прыжки с трамплина. Женщины, четвертьфинал, полуфинал.

19.00 — 20.05

  • 10 м, вышка, синхронные прыжки. Микст, финал.

02 июля (суббота)

10.00 — 13.35

  • 10 м, вышка. Мужчины, предварительный раунд.

16.00 — 17.35

  • 10 м, вышка. Мужчины, четвертьфинал, полуфинал.

19.00 — 20.15

  • 3 м, прыжки с трамплина. Женщины, финал.

03 июля (воскресенье)

11.00 — 12.30

  • 3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Женщины, предварительный раунд.

15.00 — 16.05

  • 3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Женщины, финал.

17.00 — 18.15

  • 10 м, вышка. Мужчины, финал.
В водном поло борьба развернется не только над, но и под водой.
Фото © DNP PHOTO IMAGING EUROPE

Водное поло

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

20 июня (понедельник)

18.00 — 19.05. Групповой этап

  • Женщины. Группа B. ЮАР — США (W3).
  • Женщины. Группа C. Новая Зеландия — Бразилия (W5).
  • Женщины. Группа D. Греция — Таиланд (W7).

19.30 — 20.35. Групповой этап

  • Женщины. Группа B. Нидерланды — Аргентина (W4).
  • Женщины. Группа C. Казахстан — Австралия (W6).
  • Женщины. Группа D. Франция — Испания (W8).
  • Женщины. Группа A. Канада — Италия (W1).

21.00 — 22.05. Групповой этап

  • Женщины. Группа A. Венгрия — Колумбия (W2).

21 июня (вторник)

18.00 — 19.05. Групповой этап

  • Мужчины. Группа B. Германия — Япония (M3).
  • Мужчины. Группа C. ЮАР — Италия (M5).
  • Мужчины. Группа D. Австралия — Казахстан (M7).

19.30 — 20.35. Групповой этап

  • Мужчины. Группа B. Греция — Хорватия (M4).
  • Мужчины. Группа C. Канада — Испания (M6).
  • Мужчины. Группа D. США — Сербия (M8).
  • Мужчины. Группа A. Бразилия — Грузия (M2).

21.00 — 22.05. Групповой этап

  • Мужчины. Группа A. Черногория — Венгрия (M1).

22 июня (среда)

18.00 — 19.05. Групповой этап

  • Женщины. Группа B. Аргентина — ЮАР (W9).
  • Женщины. Группа C. Австралия — Новая Зеландия (W11).
  • Женщины. Группа D. Испания — Греция (W13).

19.30 — 20.35. Групповой этап

  • Женщины. Группа B. США — Нидерланды (W10).
  • Женщины. Группа C. Бразилия — Казахстан (W12).
  • Женщины. Группа D. Таиланд — Франция (W14).
  • Женщины. Группа A. Колумбия — Канада (W15).

21.00 — 22.05. Групповой этап

  • Женщины. Группа A. Италия — Венгрия (W16).

23 июня (четверг)

18.00 — 19.05. Групповой этап

  • Мужчины. Группа B. Хорватия — Германия (M9)
  • Мужчины. Группа C. Испания — ЮАР (M11).
  • Мужчины. Группа D. Сербия — Австралия (M13).

19.30 — 20.35. Групповой этап

  • Мужчины. Группа B. Япония — Греция (M10).
  • Мужчины. Группа C. Италия — Канада (M12).
  • Мужчины. Группа D. Казахстан — США (M14).
  • Мужчины. Группа A. Грузия — Черногория (M15).

21.00 — 22.05. Групповой этап

  • Мужчины. Группа A. Венгрия — Бразилия (M16).

24 июня (пятница)

18.00 — 19.05. Групповой этап

  • Женщины. Группа B. США — Аргентина (W23).
  • Женщины. Группа C. Бразилия — Австралия (W17).
  • Женщины. Группа D. Таиланд — Испания (W19).

19.30 — 20.35. Групповой этап

  • Женщины. Группа B. Нидерланды — ЮАР (W24).
  • Женщины. Группа C. Казахстан — Новая Зеландия (W18).
  • Женщины. Группа D. Франция — Греция (W20).
  • Женщины. Группа A. Италия — Колумбия (W21).

21.00 — 22.05. Групповой этап

  • Женщины. Группа A. Венгрия — Канада (W22).

25 июня (четверг)

18.00 — 19.05. Групповой этап

  • Мужчины. Группа B. Япония — Хорватия (M23).
  • Мужчины. Группа C. Италия — Испания (M17).
  • Мужчины. Группа D. Казахстан — Сербия (M19).

19.30 — 20.35. Групповой этап

  • Мужчины. Группа B. Греция — Германия (M24).
  • Мужчины. Группа C. Канада — ЮАР (M18).
  • Мужчины. Группа D. США — Австралия (M20).
  • Мужчины. Группа A. Бразилия — Черногория (M22).

21.00 — 22.05. Групповой этап

  • Мужчины. Группа A. Венгрия — Грузия (M21).

26 июня (воскресенье)

Перекрестные игры

14.00

  • Женщины. 2 место группы А — 3 место группы В (W27).

15.30

  • Женщины. 3 место группы А — 2 место группы В (W28).

17.00

  • Женщины. 4 место группы А — 4 место группы В (W25).
  • Женщины. 2 место группы С — 3 место группы D (W29).

18.30

  • Женщины. 4 место группы C — 4 место группы D (W26).
  • Женщины. 3 место группы С — 2 место группы D (W30).

27 июня (понедельник)

Перекрестные игры

14.00

  • Мужчины. 2 место группы А — 3 место группы В (M27).

15.30

  • Мужчины. 3 место группы А — 2 место группы В (M28).

17.00

  • Мужчины. 4 место группы А — 4 место группы В (M25).
  • Мужчины. 2 место группы С — 3 место группы D (M29).

18.30

  • Мужчины. 4 место группы C — 4 место группы D (M26).
  • Мужчины. 3 место группы С — 2 место группы D (M30).

28 июня (вторник)

13.00

  • Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы А — Победитель W29 (W35).

14.00

  • Женщины. Классификационный матч. Проигравший W25 — Проигравший W26 (W31)

15.30

  • Женщины. Классификационный матч. Победитель W25 — Победитель 26 (W32)

16.00

  • Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы B — Победитель W30 (W36)

17.00

  • Женщины. Классификационный матч. Проигравший W27 — Проигравший W29 (W33)

18.30

  • Женщины. Классификационный матч. Проигравший W28 — Проигравший W30 (W34)

19.30

  • Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы C — Победитель W27 (W37)

19.30

  • Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы D — Победитель W28 (W38)

29 июня (среда)

13.00

  • Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы А — Победитель M29 (M35).

14.00

  • Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M25 — Проигравший M26 (M31).

15.30

  • Мужчины. Классификационный матч. Победитель M25 — Победитель 26 (M32).

16.00

  • Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы B — Победитель M30 (M36).

17.00

  • Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M27 — Проигравший M29 (M33).

18.30

  • Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M28 — Проигравший M30 (M34).

19.30

  • Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы C — Победитель M27 (M37).

19.30

  • Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы D — Победитель M28 (M38).

30 июня (четверг)

14.30

  • Женщины. Классификационный матч. Проигравший W35 — Проигравший W36 (W41).

16.00

  • Женщины. Полуфинал. Победитель W35 — Победитель 36 (W43).

17.00

  • Женщины. Классификационный матч. Проигравший W33 — Проигравший W34 (W39).

18.30

  • Женщины. Классификационный матч. Победитель W33 — Победитель W34 (W40)

19.30

  • Женщины. Классификационный матч. Проигравший W37 — Проигравший W38 (W42).

21.00

  • Женщины. Полуфинал. Победитель W37 — Победитель W38 (W44).

01 июля (пятница)

14.30

  • Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M35 — Проигравший M36 (M41).

16.00

  • Мужчины. Полуфинал. Победитель M35 — Победитель 36 (M43).

17.00

  • Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M33 — Проигравший M34 (M39).

18.30

  • Мужчины. Классификационный матч. Победитель M33 — Победитель M34 (M40)

19.30

  • Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M37 — Проигравший M38 (M42).

21.00

  • Мужчины. Полуфинал. Победитель M37 — Победитель M38 (M44).

02 июля (суббота)

13.00

  • Женщины. Классификационный матч. Проигравший W41 — Проигравший W42 (W45).

14.30

  • Женщины. Матч за третье место. Проигравший W43 — Проигравший W44 (W47).

17.00

  • Женщины. Классификационный матч. Победитель W41 — Победитель W42 (W46)

20.00

  • Женщины. Финал. Победитель W43 — Победитель W44 (W48).

03 июля (воскресенье)

13.00

  • Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M41 — Проигравший M42 (M45).

14.30

  • Мужчины. Матч за третье место. Проигравший M43 — Проигравший M44 (M47).

17.00

  • Мужчины. Классификационный матч. Победитель M41 — Победитель M42 (M46)

20.00

  • Мужчины. Финал. Победитель M43 — Победитель M44 (M48).

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