Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022. Расписание соревнований

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 2 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 21 июня, а финальный матч пройдет в день окончалия чемпионата — 2 июля.

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Olympics публикает полное расписание турнира по видам.

Плавание

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

18 июня (суббота)

09.00 — 12.15. Предварительные заплывы

200 м комплексное плавание. Женщины.

400 м, вольный стиль. Мужчины.

100 м, баттерфляй. Женщины.

50 м, баттерфляй. Мужчины.

400 м, вольный стиль. Женщины.

100 м, брасс. Мужчины.

400 м, комплексное плавание. Мужчины.

4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.

4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.

18.00 — 20.20

400 м, вольный стиль. Мужчины, финал.

100 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.

50 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.

400 м, вольный стиль. Женщины, финал.

100 м, брасс. Мужчины, полуфинал.

200 м комплексное плавание. Женщины, полуфинал.

400 м, комплексное плавание. Мужчины, финал.

4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал

4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал

19 июня (воскресенье)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

100 м, плавание на спине. Женщины.

100 м, плавание на спине. Мужчины.

100 м, брасс. Женщины.

200 м, вольный стиль. Мужчины.

1500 м, вольный стиль. Женщины.

18.00 — 19.50

100 м, брасс. Мужчины, финал.

100 м, баттерфляй. Женщины, финал.

100 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал

100 м, брасс. Женщины, полуфинал.

50 м, баттерфляй. Мужчины, финал.

100 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.

200 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.

200 м комплексное плавание. Женщины, финал.

20 июня (понедельник)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

50 м, брасс. Мужчины.

200 м, вольный стиль. Женщины.

200 м, баттерфляй. Мужчины.

800 м, вольный стиль. Мужчины.

18.00 — 20.05

200 м, вольный стиль. Женщины, финал.

1500 м, вольный стиль. Женщины, финал.

50 м, брасс. Мужчины, полуфинал.

100 м, плавание на спине. Женщины, финал.

100 м, плавание на спине. Мужчины, финал.

200 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.

200 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.

100 м, брасс. Женщины, финал.

21 июня (вторник)

09.00 — 12.00. Предварительные заплывы

50 м, плавание на спине. Женщины.

100 м, вольный стиль. Мужчины.

200 м, комбинированный стиль. Мужчины.

4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета.

18.00 — 20.15

800 м, вольный стиль. Мужчины, финал.

200 м, вольный стиль. Женщины, финал.

100 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.

50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.

200 м, баттерфляй. Мужчины, финал.

50 м, брасс. Мужчины, финал.

200 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.

200 м, комбинированный стиль. Мужчины, полуфинал.

4 x 100 м, смешанная комбинированная эстафета, финал.

22 июня (среда)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

100 м, вольный стиль. Женщины.

200 м, плавание на спине. Мужчины.

200 м, брасс. Женщины.

200 м, брасс. Мужчины.

4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины.

18.00 — 20.15

200 м, баттерфляй. Женщины, финал.

100 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.

100 м, вольный стиль. Мужчины, финал.

50 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.

200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.

200 м, комбинированный стиль. Мужчины, финал.

200 м, брасс. Женщины, полуфинал.

200 м, брасс. Мужчины, полуфинал.

4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Женщины, финал.

23 июня (четверг)

09.00 — 11.45. Предварительные заплывы

100 м, баттерфляй. Мужчины.

200 м, плавание на спине. Женщины.

50 м, вольный стиль. Мужчины.

50 м, баттерфляй. Женщины.

4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.

800 м, вольный стиль. Женщины.

18.00 — 20.10

100 м, вольный стиль. Женщины, финал.

100 м, баттерфляй. Мужчины, полуфинал.

200 м, плавание на спине. Женщины, полуфинал.

50 м, вольный стиль. Мужчины, полуфинал.

200 м, брасс. Женщины, финал.

200 м, плавание на спине. Мужчины, финал.

50 м, баттерфляй. Женщины, полуфинал.

200 м, брасс. Мужчины, финал.

4 х 200 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал.

24 июня (пятница)

09.00 — 12.00. Предварительные заплывы

50 м, вольный стиль. Женщины.

50 м, плавание на спине. Мужчины.

50 м, брасс. Женщины.

4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины.

1500 м, вольный стиль. Мужчины.

18.00 — 19.45

50 м, баттерфляй. Женщины, финал.

50 м, вольный стиль. Мужчины, финал.

50 м, вольный стиль. Женщины, полуфинал.

50 м, брасс. Женщины, полуфинал.

100 м, баттерфляй. Мужчины, финал.

200 м, плавание на спине. Женщины, финал.

50 м, плавание на спине. Мужчины, полуфинал.

800 м, вольный стиль. Женщины, финал.

4 х 100 м, вольный стиль, эстафета. Мужчины, финал.

25 июня (суббота)

09.00 — 11.00. Предварительные заплывы

400 м, комбинированный стиль. Мужчины.

4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины.

4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины.

18.00 — 20.00

50 м, плавание на спине. Мужчины, финал.

50 м, брасс. Женщины, финал.

1500 м, вольный стиль. Мужчины, финал.

50 м, вольный стиль. Женщины, финал.

400 м, комбинированный стиль. Женщины, финал.

4 x 100 м, комбинированная эстафета. Мужчины, финал.

4 x 100 м, комбинированная эстафета. Женщины, финал.

В соревнованиях на открытой воде лучшие пловцы мира будут покорять воды Дуная. Фото © 2021 Getty Images

Плавание на открытой воде

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

26 июня (воскресенье)

13.00 — 14.15

4 х 1,5 км. Эстафета.

27 июня (понедельник)

09.00 — 10.30

5 км. Мужчины.

12.00 — 13.30

5 км. Женщины.

29 июня (среда)

08.00 — 10.15

10 км. Женщины.

12.00 — 14.15

10 км. Мужчины.

30 июня (четверг)

09.00 — 14.15

25 км. Мужчины/Женщины.

Сестры Александри — фаворитки соревнований дуэтов. Фото © 2019 Getty Images

Синхронное плавание

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

17 июня (пятница)

09.00 — 11.00

Соло, техническая программа. Предварительный раунд.

13.00 — 14.40

Дуэты, техническая программа. Группа Б. Предварительный раунд.

16.30 — 18.10

Дуэты, техническая программа. Группа А. Предварительный раунд.

18 июня (суббота)

10.00 — 11.45

Комбинация. Предварительный раунд

13.00 — 14.00

Микст-дуэты, техническая программа. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Соло, техническая программа. Финал.

19 июня (воскресенье)

10.00 — 12.00

Группы, техническая программа. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Дуэты, техническая программа. Финал.

20 июня (понедельник)

09.00 — 11.45

Соло, произвольная программа. Предварительный раунд.

14.00 — 15.30

Микст-дуэты, техническая программа. Финал.

16.00 — 17.30

Комбинация. Финал.

21 июня (вторник)

09.00 — 11.00

Дуэты, произвольная программа. Группа Б. Предварительный раунд.

12.00 — 14.40

Дуэты, произвольная программа. Группа А. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Группы, техническая программа. Финал.

22 июня (среда)

10.00 — 13.00

Группы, произвольная программа. Финал.

16.00 — 17.30

Соло, произвольная программа. Финал.

23 июня (четверг)

10.00 — 11.00

Хайлайты. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Дуэты, произвольная программа. Финал.

24 июня (пятница)

10.00 — 11.00

Микст-дуэты, произвольная программа. Предварительный раунд.

16.00 — 17.30

Группы, произвольная программа. Финал.

25 июня (суббота)

13.30 — 14.30

Микст-дуэты, произвольная программа. Финал.

15.00 — 16.00

Хайлайты. Финал.

16.30 — 17.30

Гала шоу.

Том Дэйли и Макс Брикоф — прыгуны из Великобритании. Фото © 2010 Getty Images

Прыжки в воду

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

26 июня (воскресенье)

09.00 — 10.05

3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Мужчины, предварительный раунд.

12.00 — 14.25

10 м, вышка. Женщины, предварительный раунд.

16.00 — 17.15

3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Мужчины, финал.

18.30 — 20.05

10 м, вышка. Женщины, четвертьфинал, полуфинал.

27 июня (понедельник)

09.00 — 13.20

3 м, прыжки с трамплина. Мужчины, предварительный раунд.

16.00 — 17.35

3 м, прыжки с трамплина. Мужчины, четвертьфинал, полуфинал.

19.00 — 20.05

10 м, вышка. Женщины, финал.

28 июня (вторник)

10.00 — 11.20

10 м, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, предварительный раунд.

16.00 — 17.05

3 м, прыжки с трамплина. Мужчины, финал.

19.00 — 20.15

10 м, вышка, синхронные прыжки. Мужчины, финал.

29 июня (среда)

10.00 — 12.25

1 м, прыжки с трамплина. Женщины, предварительный раунд.

14.30 — 15.45

3 м/10 м, командные соревнования, финал.

17.00 — 18.05

1 м, прыжки с трамплина. Женщины, финал.

19.00 — 20.05

3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Микст, финал.

30 июня (четверг)

09.00 — 10.35

10 м, вышка, синхронные прыжки. Женщины, предварительный раунд.

12.00 — 15.00

1 м, прыжки с трамплина. Мужчины, предварительный раунд.

17.00 — 18.15

1 м, прыжки с трамплина. Мужчины, финал.

19.00 — 20.05

10 м, вышка, синхронные прыжки. Женщины, финал.

01 июля (пятница)

10.00 — 13.15

3 м, прыжки с трамплина. Женщины, предварительный раунд.

16.00 — 17.20

3 м, прыжки с трамплина. Женщины, четвертьфинал, полуфинал.

19.00 — 20.05

10 м, вышка, синхронные прыжки. Микст, финал.

02 июля (суббота)

10.00 — 13.35

10 м, вышка. Мужчины, предварительный раунд.

16.00 — 17.35

10 м, вышка. Мужчины, четвертьфинал, полуфинал.

19.00 — 20.15

3 м, прыжки с трамплина. Женщины, финал.

03 июля (воскресенье)

11.00 — 12.30

3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Женщины, предварительный раунд.

15.00 — 16.05

3 м, прыжки с трамплина, синхронные прыжки. Женщины, финал.

17.00 — 18.15

10 м, вышка. Мужчины, финал.

В водном поло борьба развернется не только над, но и под водой. Фото © DNP PHOTO IMAGING EUROPE

Водное поло

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

20 июня (понедельник)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Женщины. Группа B. ЮАР — США (W3).

Женщины. Группа C. Новая Зеландия — Бразилия (W5).

Женщины. Группа D. Греция — Таиланд (W7).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Женщины. Группа B. Нидерланды — Аргентина (W4).

Женщины. Группа C. Казахстан — Австралия (W6).

Женщины. Группа D. Франция — Испания (W8).

Женщины. Группа A. Канада — Италия (W1).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Женщины. Группа A. Венгрия — Колумбия (W2).

21 июня (вторник)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Германия — Япония (M3).

Мужчины. Группа C. ЮАР — Италия (M5).

Мужчины. Группа D. Австралия — Казахстан (M7).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Греция — Хорватия (M4).

Мужчины. Группа C. Канада — Испания (M6).

Мужчины. Группа D. США — Сербия (M8).

Мужчины. Группа A. Бразилия — Грузия (M2).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Мужчины. Группа A. Черногория — Венгрия (M1).

22 июня (среда)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Женщины. Группа B. Аргентина — ЮАР (W9).

Женщины. Группа C. Австралия — Новая Зеландия (W11).

Женщины. Группа D. Испания — Греция (W13).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Женщины. Группа B. США — Нидерланды (W10).

Женщины. Группа C. Бразилия — Казахстан (W12).

Женщины. Группа D. Таиланд — Франция (W14).

Женщины. Группа A. Колумбия — Канада (W15).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Женщины. Группа A. Италия — Венгрия (W16).

23 июня (четверг)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Хорватия — Германия (M9)

Мужчины. Группа C. Испания — ЮАР (M11).

Мужчины. Группа D. Сербия — Австралия (M13).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Япония — Греция (M10).

Мужчины. Группа C. Италия — Канада (M12).

Мужчины. Группа D. Казахстан — США (M14).

Мужчины. Группа A. Грузия — Черногория (M15).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Мужчины. Группа A. Венгрия — Бразилия (M16).

24 июня (пятница)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Женщины. Группа B. США — Аргентина (W23).

Женщины. Группа C. Бразилия — Австралия (W17).

Женщины. Группа D. Таиланд — Испания (W19).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Женщины. Группа B. Нидерланды — ЮАР (W24).

Женщины. Группа C. Казахстан — Новая Зеландия (W18).

Женщины. Группа D. Франция — Греция (W20).

Женщины. Группа A. Италия — Колумбия (W21).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Женщины. Группа A. Венгрия — Канада (W22).

25 июня (четверг)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Япония — Хорватия (M23).

Мужчины. Группа C. Италия — Испания (M17).

Мужчины. Группа D. Казахстан — Сербия (M19).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Греция — Германия (M24).

Мужчины. Группа C. Канада — ЮАР (M18).

Мужчины. Группа D. США — Австралия (M20).

Мужчины. Группа A. Бразилия — Черногория (M22).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Мужчины. Группа A. Венгрия — Грузия (M21).

26 июня (воскресенье)

Перекрестные игры

14.00

Женщины. 2 место группы А — 3 место группы В (W27).

15.30

Женщины. 3 место группы А — 2 место группы В (W28).

17.00

Женщины. 4 место группы А — 4 место группы В (W25).

Женщины. 2 место группы С — 3 место группы D (W29).

18.30

Женщины. 4 место группы C — 4 место группы D (W26).

Женщины. 3 место группы С — 2 место группы D (W30).

27 июня (понедельник)

Перекрестные игры

14.00

Мужчины. 2 место группы А — 3 место группы В (M27).

15.30

Мужчины. 3 место группы А — 2 место группы В (M28).

17.00

Мужчины. 4 место группы А — 4 место группы В (M25).

Мужчины. 2 место группы С — 3 место группы D (M29).

18.30

Мужчины. 4 место группы C — 4 место группы D (M26).

Мужчины. 3 место группы С — 2 место группы D (M30).

28 июня (вторник)

13.00

Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы А — Победитель W29 (W35).

14.00

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W25 — Проигравший W26 (W31)

15.30

Женщины. Классификационный матч. Победитель W25 — Победитель 26 (W32)

16.00

Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы B — Победитель W30 (W36)

17.00

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W27 — Проигравший W29 (W33)

18.30

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W28 — Проигравший W30 (W34)

19.30

Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы C — Победитель W27 (W37)

19.30

Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы D — Победитель W28 (W38)

29 июня (среда)

13.00

Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы А — Победитель M29 (M35).

14.00

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M25 — Проигравший M26 (M31).

15.30

Мужчины. Классификационный матч. Победитель M25 — Победитель 26 (M32).

16.00

Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы B — Победитель M30 (M36).

17.00

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M27 — Проигравший M29 (M33).

18.30

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M28 — Проигравший M30 (M34).

19.30

Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы C — Победитель M27 (M37).

19.30

Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы D — Победитель M28 (M38).

30 июня (четверг)

14.30

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W35 — Проигравший W36 (W41).

16.00

Женщины. Полуфинал. Победитель W35 — Победитель 36 (W43).

17.00

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W33 — Проигравший W34 (W39).

18.30

Женщины. Классификационный матч. Победитель W33 — Победитель W34 (W40)

19.30

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W37 — Проигравший W38 (W42).

21.00

Женщины. Полуфинал. Победитель W37 — Победитель W38 (W44).

01 июля (пятница)

14.30

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M35 — Проигравший M36 (M41).

16.00

Мужчины. Полуфинал. Победитель M35 — Победитель 36 (M43).

17.00

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M33 — Проигравший M34 (M39).

18.30

Мужчины. Классификационный матч. Победитель M33 — Победитель M34 (M40)

19.30

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M37 — Проигравший M38 (M42).

21.00

Мужчины. Полуфинал. Победитель M37 — Победитель M38 (M44).

02 июля (суббота)

13.00

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W41 — Проигравший W42 (W45).

14.30

Женщины. Матч за третье место. Проигравший W43 — Проигравший W44 (W47).

17.00

Женщины. Классификационный матч. Победитель W41 — Победитель W42 (W46)

20.00

Женщины. Финал. Победитель W43 — Победитель W44 (W48).

03 июля (воскресенье)

13.00

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M41 — Проигравший M42 (M45).

14.30

Мужчины. Матч за третье место. Проигравший M43 — Проигравший M44 (M47).

17.00

Мужчины. Классификационный матч. Победитель M41 — Победитель M42 (M46)

20.00