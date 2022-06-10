Чемпионат мира по водным видам спорта. История, рекорды, звезды

Чемпионат мира по водным видам спорта: плаванию в 50-метровом бассейне, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду (в том числе хайдайвингу) – самый престижный из турниров организуемых FINA (Международной федерацией плавания). В 2022 году событие состоится в девятнадцатый раз – соревнования по пяти видам спорта пройдут в Венгрии (Будапешт, Дебрецен, Шопрон, Сегед) с 18 июня по 3 июля, будут разыграны 74 комплекта медалей.

История чемпионатов мира по водным видам спорта

Несмотря на то, что плавание входило уже в программу первых Олимпийских игр современности – Игр-1896 в Афинах, проведение официальных чемпионатов мира началось только 77 лет спустя. Дебютный турнир под эгидой FINA прошел с 31 августа по 9 сентября 1973 года в Белградском центре спорта «Ташмайдан». Тогда в чемпионате приняли участие 686 атлетов из 47 стран. Всего было разыграно 37 комплектов медалей. Соревнования проводились по четырем видам спорта: плавание в бассейне (50 м), прыжки в воду, синхронное плавание. Причем, в состязаниях ватерполистов принимали участие только мужские сборные, а в прыжках в воду было только четыре дисциплины: индивидуальные прыжки с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки у мужчин и женщин. Первыми многократными призерами чемпионатов мира по водным видам спорта стали атлеты из США. Синхронистка Тереза Андерсон трижды поднималась на верхнюю ступень пьедестала, а будущий мировой рекордсмен на дистанции 100 м вольным стилем (на Олимпийских играх в Монреале-1976) Джим Монтгомери увез из Белграда пять наград высшего достоинства (три из них в эстафетах). Следующий чемпионат прошел в Кали (Колумбия) в 1975 году, а с 1978 по 1998 годы соревнования проводились с периодичностью один раз в четыре года ровно в середине олимпийских циклов.

Исключением стал турнир 1991 года, который принял австралийский Перт. Тогда чемпионат впервые в истории прошел зимой (в январе), а в программу соревнований включили марафонское плавание на открытой воде (на дистанции 25 км у мужчин и женщин). Начиная с первого чемпионата в Азии (Фукуока-2001) соревнования по решению FINA и МОК (Международного олимпийского комитета) проводятся раз в два года. В Барселоне-2013 в программе дебютировал хайдайвинг (у мужчин и женщин), а последним на сегодняшний день турниром остается прошедший в южнокорейском Кванджу в 2019 году: тогда в состязаниях по пяти видам спорта приняли участие 2623 атлета из 192 федераций-членов FINA. Из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год сдвинулся и график проведения чемпионатов мира по водным видам спорта. Стоит отметить, что столица чемпионата мира-2022 Будапешт примет соревнования во второй раз, столько же раз принимали Перт, Рим и Барселона. При этом, чемпионат ни разу не проводился в Северной Америке и Африке.

Рекорды и звезды чемпионатов мира по водным видам спорта

На чемпионатах мира по водным видам спорта доминирует сборная США. За 18 турниров по суммарному количеству золотых медалей атлеты из этой страны 13 раз первенствовали в неофициальном зачете. Всего у «звездно-полосатых» 268 наград высшей пробы, почти половина из которых (122) добыты в плавательном бассейне. Не удивительно, что и личные рекорды в этом виде спорта принадлежат американским атлетам: великий Майкл Фелпс – абсолютный лидер исторического рейтинга среди спортсменов вне зависимости от пола. Более того, ни в одном из пяти видов спорта, представленных на чемпионатах, никому не удавалось побеждать чаще. В коллекции «Балтиморской пули» 26 золотых медалей. Кроме того, в рамках одного турнира (в данном случае Мельбурн-2007) Фелпс одержал семь побед. Этот рекорд он делит с соотечественником Калебом Дресселом. С дебютного чемпионата-2017 он также увез семь золотых медалей. У женщин лидером в историческом зачете в плавании является действующая спортсменка (и тоже из США). Кэти Ледеки имеет в своем активе 15 чемпионских титулов, дважды в рамках одного турнира ей удавалось выиграть по 5 раз.

В прыжках в воду с отрывом лидирует Китай: 95 золотых медалей из 151 возможной (в Шанхае-2011 сборная хозяев показала абсолютный результат – 10 побед в 10 дисциплинах). Рекордсмены по титулам также из Поднебесной: у Цинь Кая 7 побед, а у Го Цзинцзин – феноменальные 10! В хайдайвинге соревнования на чемпионатах мира проводились только четыре раза (2013-2019). Лидирует сборная США с тремя победами: две у женщин, одна у мужчин. В личном зачете по два золота у Гэри Ханта, который ранее выступал за Великобританию, а с прошлого сезона представляет Францию, и Рианны Иффланд из Австралии.

В водном поло среди женщин (на чемпионате мира они соревнуются с 1986 года) явными лидерами является сборная США. Американские ватерполистки побеждали на 6 из 9 последних турниров. У мужчин конкуренция более высокая: формально по титулам первой идет сборная Италии (4 золота), однако сербские спортсмены с учетом триумфов Югославии (1986, 1991) и Сербии и Черногории (2005) поднимались на первую строчку пьедестала пять раз.

В плавании на открытой воде (а в этом виде с 2000 по 2010 годы FINA также проводила отдельные соревнования помимо чемпионатов мира по водным видам спорта) лидером является сборная Германии: 13 золотых медалей, 7 из которых в активе Томаса Лурца. У женщин лучший результат – 4 победы – у чемпионки Токио-2020 Аны Марселы Кунья из Бразилии. В синхронном плавании на первом месте в исторической табели о рангах (и на втором вне зависимости от вида спорта) находится Светлана Ромашина. У спортсменки из Москвы 21 золотая медаль.

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