Плавание. Мировой рекорд Ледеки на 400 м вольным стилем пал

Австралийка Ариарне Титмус творит невозможное: всего три года ей понадобилось, чтобы сместить великую Кэти Ледеки из США с лидирующих позиций на плавательной дистанции 400 м вольным стилем. Спортсменка с острова Тасмания дважды победила главную суперзвезду последнего десятилетия: сначала на чемпионате мира-2019 в Кванджу (Южная Корея), а затем и в финале Токио-2020.

Последним оплотом наследия Ледеки оставался мировой рекорд (3:56.46), установленный ею на Играх в Рио-2016. Однако Титмус переписала на себя и это достижение. В пятый день чемпионата Австралии-2022 Ариарне проплыла восемь бассейнов за 3.56.40. Примечательно, что для рекордного заплыва в бассейне Центра водного досуга Аделаиды 21-летняя спортсменка и ее тренер Дин Боксалл выбрали непривычную тактику. Титмус традиционно начинает в экономном режиме, чтобы затем выдать финишный стометровый форсаж. На этот раз Ариарне принесла успех напротив мощная первая половина (1:56.99).

Дотерпеть четыре бассейна на скорости, позволившей коснуться бортика быстрее кого бы то ни было, Титмус помогла в том числе поддержка Боксалла.

Я слышала, как Дин подбадривает меня. И это было удивительно, ведь всю неделю до этого тренер ходил вялый. Оказалось, что он копил энергию для самого важного момента. У меня нет сил, но оно того стоило,

– рассказала довольная Ариарне в микст-зоне после финиша.

Эмоциональный тренер – рок-звезда Дин Боксалл заводит трибуны на каждом заплыве с участием Ариарне Титмус Фото © 2022 Getty Images

Ледеки не сможет вновь встретиться с новой королевой кролевой четырехсотметровки на чемпионате мира в Будапеште (18 июня-3 июля). У австралийки на сезон другие планы, приоритетом в которых будут Игры Содружества в Бирмингеме (Великобритания) с 29 июля по 3 августа.

Также читайте по теме:

Мировой рекорд у мужчин в брассе 200 м на чемпионате Австралии-2022

Кто станет новый Фелпсом или новой Кэти Ледеки?

Кэти Ледеки: история самой титулованной пловчихи мира

Токио-2020 | Ледеки повержена тасманским дьяволом, Пити безжалостен

Плавание. Календарь соревнований-2022. Все важные события года