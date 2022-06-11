Плавание. Мужчины. Звезды чемпионатов мира

На чемпионатах мира по водным видам спорта пловцы традиционно разыгрывают максимальное количество наград. С 1973 года, когда в Белграде и состоялся первый в истории ЧМ, сменилось немало поколений классных пловцов, но даже среди чемпионов выделялись суперзвезды на все времена. Olympics представляет свою версию топ-5 самых успешных пловцов-мужчин на чемпионатах мира.

Майкл Фелпс

Настоящий уникум, побеждавший на шести чемпионатах мира (с 2001 по 2011-й) и завоевавший в общей сложности 26 золотых наград, пусть 11 из них добыты и в эстафетах. Впервые Фелпс заявил о себе на ЧМ 2001 года в Фукуоке возрасте 16 лет, когда с мировым рекордом выиграл 200 м баттерфляем. В общей сложности на своей коронной дистанции Майкл побеждал пять раз, только в 2005-м он не вышел на старт. Кроме того, в его активе по три титула на 100 м баттерфляем и 200 м комплексным плаванием и по два золота на 200 м вольным стилем и 400 м комплексным плаванием. А также целая россыпь побед в эстафетах 4х100 и 4х200 м вольным стилем и комбинированной эстафете 4х100 м в составе сборной США. Самым успешным чемпионатом мира стал для Фелпса турнир в Мельбурне в 2007 году, когда он выиграл семь золотых медалей – в пяти личных дисциплинах и в двух эстафетах.

Райан Лохте

Хотя Лохте старше Фелпса почти на целый год, его звезда взошла только на чемпионате мира 2007 года в Мельбурне. Тогда 22-летний пловец, побеждавший в 2005-м в Монреале в составе эстафеты 4х200 м вольным стилем, выиграл свое первое индивидуальное золото – на дистанции 200 м на спине. В общей сложности Лохте также становился чемпионом мира на шести турнирах (с 2005 по 2015-й), завоевав 18 золотых наград всего и 10 в индивидуальных дисциплинах. Больше всего у него побед на 200 м комплексным плаванием (четыре), трижды он выигрывал 200 м на спине, дважды – 400 м комплексным плаванием и однажды первенствовал на 200 м вольным стилем. Это случилось на самом успешном для Райане ЧМ-2011 в Шанхае, где в его активе было пять золотых наград.

Ян Торп заблистал на чемпионатах мира в совсем юном возрасте

Калеб Дрессел

Карьера 25-летнего Дрессела еще далека до завершения, но к старту чемпионата мира 2022 года он уже собрал внушительную коллекцию золота на ЧМ. 13 побед, 7 индивидуальных золотых медалей. И все это только за два турнира – в 2017 году в в Будапеште 20-летний Калеб стал семикратным чемпионом мира, в 2019 году в Кванджу – шестикратным. В активе Дрессела три золотых дубля на 50 и 100 м вольным стилем, а также на 100 м баттерфляем и титул на 50 м баттерфляем. С учетом увеличения количества дисциплин, таланта и возраста у Дрессела есть все шансы побить медальный рекорд Фелпса.

Ян Торп

Австралийская Торпеда заблистала в возрасте 15 лет на домашнем чемпионате мира 1998 года в Перте. Тогда Торп первенствовал на 400 м вольным стилем и в эстафете 4х200 м. Расцвет Ян пришелся на ЧМ-2001 в Фукуоке, когда пловец выиграл сразу шесть золотых наград, в том числе на 200, 400 и 800 м вольным стилем. Еще три победы Торп добавил в коллекцию на чемпионате мира 2003 года в Барселоне, сделав дубль на 200 м и 400 м вольным стилем. Всего у него 11 титулов, в том числе шесть индивидуальных.

Джим Монтгомери

Самый успешный пловец дебютного чемпионата мира в Белграде. В 1973 году 18-летний Монтгомери сделал золотой дубль на 100 и 200 м вольным стилем, а также первенствовал в трех эстафетах в составе сборной США. Но затем его карьера пошла на спад, пусть на Олимпийских играх 1976 года он стал трехкратным чемпионом, на ЧМ в 1975-м и 1978-м ограничился титулами в эстафетах 4х100 м вольным стилем. Всего у него семь золотых наград, включая две индивидуальных.