Великие олимпийские моменты. Плавание. Ле Кло–2012 

Чад Ле Кло преподнес один из самых больших сюрпризов на Олимпийских играх в Лондоне, опередив легендарного Майкла Фелпса в финальном заплыве на 200 м баттерфляем.

Южноафриканский пловец всерьез заявил о себе на международной арене на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре в 2010 году. Тогда 18-летний Ле Кло выиграл пять медалей, включая золото на дистанции 200 м комплексным плаванием. Спустя несколько месяцев он завоевал свое первое золото чемпионата мира на короткой воде в Дубае на дистанции 200 м баттерфляем.

Олимпийские игры в Лондоне стали дебютными в карьере Чада Ле Кло. Конкуренция среди пловцов была высокой. Главным фаворитом и основным претендентом на золото на дистанции 200 м баттерфляем был действующий олимпийский чемпион в этом виде Майкл Фелпс. Который помимо прочего являлся для юного Ле Кло кумиром и примером для подражания. Среди других оппонентов дебютанта Игр были трехкратный серебряный призер Игр Ласло Чех, бронзовый призер Пекина на 200 м баттерфляем Такеши Мацуда. Чад Ле Кло справился с волнением и соперниками и успешно квалифицировался в полуфинал, где уступил лишь Мацуда, и в итоге вышел в финал со второго места.

31 июля 2012 года, в 19:52 в лондонском Центре водных видов спорта стартовал финал на дистанции 200 м баттерфляем. Легенда плавания Майкл Фелпс нырнул в бассейн за третьим подряд золотом в этой дисциплине и 15-м титулом олимпийского чемпиона. На соседней – пятой – дорожке Чад Ле Кло вступил в борьбу за медали в своем первом взрослом олимпийском финале.

Фелпс захватил лидерство с первых секунд и шел первым на отметках 50, 100 и 150 метров. На финальном отрезке легендарный пловец все еще сохранял преимущество примерно в треть секунды и полсекунды над Такеши Мацудой и Чадом Ле Кло соответственно.

На финишной прямой Ле Кло обошел Мацуду и начал резко сокращать разрыв между собой и Фелпсом, но за пять метров до финиша американец все еще был впереди.

«Я помню последние несколько ударов. Я сказал себе, что должен убедиться, что я идеально коснулся стенки бассейна. Я сделал это, но не сразу понял, что произошло. Я знал, что был близок к золоту, но думал, что Фелпсу все же удалось одержать победу. И думал про себя, что я не выиграл эту гонку», – вспоминал Ле Кло.

Но 20-летнему Чаду Ле Кло удалось совершить невозможное: вырваться вперед на последних метрах гонки, обойти акулу плавания и выиграть заплыв с новым африканским рекордом – 1:52,96 секунды. Своей знаменательной победой Ле Кло положил конец почти десятилетней эпохи непобедимости Майкла Фелпса на дистанции 200 м баттерфляем.

Чад Ле Кло празднует победу на Играх в Лондоне Фото © 2012 Getty Images

Через несколько дней герой Лондона завоевал серебро на олимпийской стометровке баттерфляем. В 2013 году Ле Кло дважды взял титул чемпиона мира на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем. В 2015 году защитил свой чемпионский титул на стометровке баттерфляем и стал вице-чемпионом на 200 м. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро южноафриканский чемпион сумел выиграть две серебряных медали на дистанциях 200 м вольным стилем и 100 м баттерфляем. На постолимпийском чемпионате мира в Будапеште-2017 Ле Кло вновь никому не оставил шансов в финале 200 м баттерфляем и завоевал четвертый титул чемпиона мира.