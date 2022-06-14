Водное поло: полное расписание | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 3 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 20 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.

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Olympics публикует полное расписание турнира по водному поло в Будапеште.

Водное поло

Время указано местное (Будапешт, GMT+2). В скобках указаны номера матчей.

20 июня (понедельник)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Женщины. Группа B. ЮАР — США (W3).

Женщины. Группа C. Новая Зеландия — Бразилия (W5).

Женщины. Группа D. Греция — Таиланд (W7).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Женщины. Группа B. Нидерланды — Аргентина (W4).

Женщины. Группа C. Казахстан — Австралия (W6).

Женщины. Группа D. Франция — Испания (W8).

Женщины. Группа A. Канада — Италия (W1).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Женщины. Группа A. Венгрия — Колумбия (W2).

21 июня (вторник)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Германия — Япония (M3).

Мужчины. Группа C. ЮАР — Италия (M5).

Мужчины. Группа D. Австралия — Казахстан (M7).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Греция — Хорватия (M4).

Мужчины. Группа C. Канада — Испания (M6).

Мужчины. Группа D. США — Сербия (M8).

Мужчины. Группа A. Бразилия — Грузия (M2).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Мужчины. Группа A. Черногория — Венгрия (M1).

22 июня (среда)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Женщины. Группа B. Аргентина — ЮАР (W9).

Женщины. Группа C. Австралия — Новая Зеландия (W11).

Женщины. Группа D. Испания — Греция (W13).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Женщины. Группа B. США — Нидерланды (W10).

Женщины. Группа C. Бразилия — Казахстан (W12).

Женщины. Группа D. Таиланд — Франция (W14).

Женщины. Группа A. Колумбия — Канада (W15).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Женщины. Группа A. Италия — Венгрия (W16).

23 июня (четверг)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Хорватия — Германия (M9)

Мужчины. Группа C. Испания — ЮАР (M11).

Мужчины. Группа D. Сербия — Австралия (M13).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Япония — Греция (M10).

Мужчины. Группа C. Италия — Канада (M12).

Мужчины. Группа D. Казахстан — США (M14).

Мужчины. Группа A. Грузия — Черногория (M15).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Мужчины. Группа A. Венгрия — Бразилия (M16).

24 июня (пятница)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Женщины. Группа B. США — Аргентина (W23).

Женщины. Группа C. Бразилия — Австралия (W17).

Женщины. Группа D. Таиланд — Испания (W19).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Женщины. Группа B. Нидерланды — ЮАР (W24).

Женщины. Группа C. Казахстан — Новая Зеландия (W18).

Женщины. Группа D. Франция — Греция (W20).

Женщины. Группа A. Италия — Колумбия (W21).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Женщины. Группа A. Венгрия — Канада (W22).

25 июня (четверг)

18.00 — 19.05. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Япония — Хорватия (M23).

Мужчины. Группа C. Италия — Испания (M17).

Мужчины. Группа D. Казахстан — Сербия (M19).

19.30 — 20.35. Групповой этап

Мужчины. Группа B. Греция — Германия (M24).

Мужчины. Группа C. Канада — ЮАР (M18).

Мужчины. Группа D. США — Австралия (M20).

Мужчины. Группа A. Бразилия — Черногория (M22).

21.00 — 22.05. Групповой этап

Мужчины. Группа A. Венгрия — Грузия (M21).

26 июня (воскресенье)

Перекрестные игры

14.00

Женщины. 2 место группы А — 3 место группы В (W27).

15.30

Женщины. 3 место группы А — 2 место группы В (W28).

17.00

Женщины. 4 место группы А — 4 место группы В (W25).

Женщины. 2 место группы С — 3 место группы D (W29).

18.30

Женщины. 4 место группы C — 4 место группы D (W26).

Женщины. 3 место группы С — 2 место группы D (W30).

27 июня (понедельник)

Перекрестные игры

14.00

Мужчины. 2 место группы А — 3 место группы В (M27).

15.30

Мужчины. 3 место группы А — 2 место группы В (M28).

17.00

Мужчины. 4 место группы А — 4 место группы В (M25).

Мужчины. 2 место группы С — 3 место группы D (M29).

18.30

Мужчины. 4 место группы C — 4 место группы D (M26).

Мужчины. 3 место группы С — 2 место группы D (M30).

28 июня (вторник)

13.00

Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы А — Победитель W29 (W35).

14.00

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W25 — Проигравший W26 (W31)

15.30

Женщины. Классификационный матч. Победитель W25 — Победитель W26 (W32)

16.00

Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы B — Победитель W30 (W36)

17.00

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W27 — Проигравший W29 (W33)

18.30

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W28 — Проигравший W30 (W34)

19.30

Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы C — Победитель W27 (W37)

19.30

Женщины. Четвертьфинал. 1 место группы D — Победитель W28 (W38)

29 июня (среда)

13.00

Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы А — Победитель M29 (M35).

14.00

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M25 — Проигравший M26 (M31).

15.30

Мужчины. Классификационный матч. Победитель M25 — Победитель 26 (M32).

16.00

Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы B — Победитель M30 (M36).

17.00

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M27 — Проигравший M29 (M33).

18.30

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M28 — Проигравший M30 (M34).

19.30

Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы C — Победитель M27 (M37).

19.30

Мужчины. Четвертьфинал. 1 место группы D — Победитель M28 (M38).

30 июня (четверг)

14.30

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W35 — Проигравший W36 (W41).

16.00

Женщины. Полуфинал. Победитель W35 — Победитель 36 (W43).

17.00

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W33 — Проигравший W34 (W39).

18.30

Женщины. Классификационный матч. Победитель W33 — Победитель W34 (W40)

19.30

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W37 — Проигравший W38 (W42).

21.00

Женщины. Полуфинал. Победитель W37 — Победитель W38 (W44).

01 июля (пятница)

14.30

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M35 — Проигравший M36 (M41).

16.00

Мужчины. Полуфинал. Победитель M35 — Победитель 36 (M43).

17.00

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M33 — Проигравший M34 (M39).

18.30

Мужчины. Классификационный матч. Победитель M33 — Победитель M34 (M40)

19.30

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M37 — Проигравший M38 (M42).

21.00

Мужчины. Полуфинал. Победитель M37 — Победитель M38 (M44).

02 июля (суббота)

13.00

Женщины. Классификационный матч. Проигравший W41 — Проигравший W42 (W45).

14.30

Женщины. Матч за третье место. Проигравший W43 — Проигравший W44 (W47).

17.00

Женщины. Классификационный матч. Победитель W41 — Победитель W42 (W46)

20.00

Женщины. Финал. Победитель W43 — Победитель W44 (W48).

03 июля (воскресенье)

13.00

Мужчины. Классификационный матч. Проигравший M41 — Проигравший M42 (M45).

14.30

Мужчины. Матч за третье место. Проигравший M43 — Проигравший M44 (M47).

17.00

Мужчины. Классификационный матч. Победитель M41 — Победитель M42 (M46)

20.00