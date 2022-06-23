Прыжки в воду: что ждать и где смотреть | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

C 26 июня по 3 июля в Будапеште в рамках чемпионата мира по водным видам спорта — 2022 пройдут соревнования по прыжкам в воду. Также как и в Кванджу в 2019 году, определятся обладатели 13 комплектов медалей: по пять у мужчин и женщин, а также три в миксте.

На предыдущем чемпионате подавляющее преимущество в общем зачете было у сборной Китая — 12 золотых медалей, однако повторить результат в бассейне «Дунай Арены» спортсменам из Поднебесной будет совсем не просто. Olympics представляет главных претендентов на призовые места в соревнованиях по прыжкам в воду.

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Женщины

Трамплин 1 м

Помимо китайского тандема Ли Яцзе и Шань Лин шансы на медаль в Будапеште есть еще как минимум у пяти спортсменок. Сара Бейкон из США и Ким Су Джи из Южной Кореи на прошлом чемпионате мира завершили соревнования на второй и третьей позиции соответственно. Способны попасть на пьедестал итальянки Елена Бертокки и Кьяра Пеллакани, а также Мишель Хаймберг из Швейцарии. Эти три спортсменки выиграли медали чемпионата Европы-2021.

Трамплин 3 м

Несмотря на то, что в этом виде программы не выступят ни Ши Тинмао (в ее активе золото Олимпийских игр в Токио и чемпионата мира — 2019), ни Ван Хань (два серебра), китайские спортсменки все равно будут главными претендентками на победу. Самые высокие шансы занять третье место вслед за Чэнь Ивень (чемпионкой мира на метровом трамплине) и Яни Чан (золото в синхронных прыжках на ЧМ-2017) у чемпионки Европы Тины Пунцель из Германии.

Вышка 10 м

В Будапеште выступят олимпийская чемпионка Цюань Хунчань (в Токио-2020 ей было всего 14 лет) и чемпионка мира Чэнь Юйси. Так что прорваться на одну из первых двух позиций их соперницам будет практически невозможно. За бронзу ожидается противостояние опытнейшей Панделелы Ринонг из Малайзии (у нее есть медали Лондона-2012 и Рио-2016) и юной Андреа Спендолини-Сирье из Великобритании (третье место на чемпионате Европы).

Вышка 10 м. Синхронные прыжки

В дуэте с чемпионкой мира Чэнь Юйси теперь выступает Цюань Хунчань. Они являются главными претендентками на победу. За серебро и бронзу поспорят три команды. Австралию представят бронзовый призер Игр в индивидуальных прыжках с вышки Мелисса Ву и Чарли Петров (она младше напарницы на 16 лет), у США выступит призер Токио-2020 в синхронных прыжках Дилейни Снелл с куда менее опытной Катриной Янг. Есть шансы на медаль и у украинского тандема Ксения Байло/София Лыскун.

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки

В борьбе за золото китаянкам придется преодолеть сопротивление бронзовых призеров Олимпийских игр из Германии Лены Хенчель и Тины Пунцель. На третью позицию широкий круг претенденток: сестры Джейд и Наис Жилле из Франции, итальянки Пеллакани/Бертокки, американки Дилейни Снелл и Хэйли Эрнандес.

Мужчины

Трамплин 1 м

Чемпион мира Ван Цзунюань, лидер сборной Великобритании Джек Ло и итальянский мастер метрового трамплина Джованни Точчи — безусловные фавориты соревнований. У традиционно сильной команды Мексики идет смена поколений — в Будапешт не приедет ветеран Роммель Пачеко, а заменить его пока некому.

Трамплин 3 м

Схожая ситуация на трехметровом трамплине. Исход противостояния Ло и двух китайских звезд (помимо Ван Цзунюаня выступит Цао Юань) непредсказуем — любая ошибка представителей Поднебесной может стоить победы.

Вышка 10 м

Кроме Тома Дейли противостоять китайцам не может никто. Легенда британских и мировых прыжков в воду принял решение пропустить чемпионат мира в этом году, а значит за титул будет борьба между двумя однофамильцами. Ян Цзянь (серебро Токио-2020 и золото Кванджу-2019) против Ян Хао (серебро ЧМ-2019). За бронзу будет конкуренция между соотечественником Дейли Мэттью Ли, Тимо Бартелем из Германии и Алексеем Середой из Украины. Для одного из сильнейших хайдайверов мира Константина Поповича станет успехом попадание в финал.

Вышка 10 м. Синхронные прыжки

Из шести призеров прошлого чемпионата в Будапеште выступит только Мэттью Ли с новым напарником Ноа Уильямсом. У китайцев другой тандем (Ян Хво и Лянь Джюнцзе). Теневые фавориты — Тимо Бартель и Лу Массенберг из Германии и украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх.

Трамплин 3 м. Синхрон

Новым напарником чемпиона мира Цао Юаня выступит Ван Цзунюань. Остальные претенденты на медали: итальянцы Джованни Точчи/Лоренцо Марсалья, украинцы Александр Горшковозов/Олег Колодий, британцы Джек Ло/Энтони Хардинг, Тимо Бартель и Ларс Рюдигер (Германия), а также тандем из США Тайлер Даунс/Грег Данкан.

Микст

Трамплин 3 м. Синхрон

Единственные не китайские чемпионы мира-2019 — сборная Австралии обновили состав наполовину. В роли напарника Мэддисон Кини выступит Домоник Беггуд. Сильная команда у Германии: Пунцель/Массенберг, а также Италии — чемпионы Европы Кьяра Пеллакани/Маттео Санторо. У Китая тандем экспериментальный, а значит — шансы остальных на победу значительно повышаются.

Вышка 10 м. Синхрон

Еще одна дисциплина, в которой возможен любой расклад. Китай с резервным составом, у Австралии Бедгуд и Ву, у Украины стабильные Середа и София Лыскун.

Командные соревнования. Трамплин 3 м и вышка 10 м

Главными фаворитами будут Ингрид Оливейра и Каван Фигейреду. Бразильцы уверенно выиграли Кубок мира FINA в Абу-Даби в декабре. Также на медали претендуют Германия (Пунцель/Массенберг) и Украина (Середа/Лыскун). У Китая вновь экспериментальный состав.

Смотреть онлайн чемпионат мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics