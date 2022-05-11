Прыжки в воду. Хайдайвинг: специфика, соревнования, звезды

Как различаются и в чем похожи два вида прыжков в воду? Olympics поможет вам разобраться.

Хайдайвинг и олимпийские прыжки в воду: сходство и различия

Хайдайвинг — это прыжки в воду с экстремальных высот (от 20 до 27 метров). Для сравнения, олимпийцы соревнуются на трехметровом трамплине и десятиметровой вышке. Еще одно отличие между хайдайвингом и классикой в том, что в последней спортсмены прыгают в бассейне, как правило под крышей, а экстремалы соревнуются под открытым небом и зачастую на естественных водоемах, что значительно сложнее — влияют ветер, волны и течение.

Исключение составляют только чемпионаты мира по водным видам спорта под эгидой FINA (с 2013 года там представлено все разнообразие прыжков в воду — от метрового трамплина до 27-метровой вышки). На них для хайдайверов устанавливают специальный бассейн глубиной не менее 4.5 м — в более мелком резервуаре погасить скорость полета (а у мужчин с 27-метровой высоты она составляет до 85 км/ч) не получится. Перегрузки в момент входа в воду в таком случае могут достигать 10 G. Как следствие, в большинстве случаев хайдайверы осуществляют вход в воду ногами (редким исключением был соревновавшийся в конце 1990-х-начале 2000-х датчанин Магнус Гардарссон). В олимпийских же прыжках первыми воды касаются руки спортсменов и спортсменок.

Общего у видов спорта при этом довольно много. Прыжок в воду состоит из трех основных стадий — отталкивание, полетная часть/акробатика и вход (в идеале вертикальный и без брызг). Судьи оценивают совокупность этих трех элементов и выставляют оценки по десятибалльной шкале от 0 до 10 с шагом в 0.5. Далее самая низкая и самая высокая оценки отбрасываются, а оставшиеся умножаются на коэффициент сложности. В хайдайвинге он может быть намного выше классических прыжков. Так, в финале олимпийского турнира-2020 у мужчин в прыжках с вышки самые сложные прыжки «стоили» 4.1, а в финале Кубка мира по хайдайвингу в декабре 2021 года победитель — Айдан Хеслоп из Великобритании — в четвертом раунде исполнил попытку с коэффициентом 6.2. Еще одно существенное отличие — на Олимпиаде представлены синхронные прыжки, а с экстремальных высот на официальных соревнованиях они еще не проводились.

Большинство хайдайверов тренируется в обычном бассейне с десятиметровой вышки — отрабатывают отдельные элементы, которые затем собирают в готовый прыжок перед соревнованиями. Дело в том, что платформ стандартной для мужчин соревновательной высоты в 27 м в мире на данный момент всего три: одна в Австрии (работает только в теплое время года), одна в Китае (на время пандемии COVID-19 тренироваться на ней не пускали никого) и временная в США, которую на лето возводят известные хайдайверы Элли Смарт и Оуэн Веймут. У женщин есть возможность отрабатывать программу целиком — они соревнуются с высоты 20 м, платформы такого формата есть в Монреале и Казани.

Большинство экстремалов начинало с соревнований в бассейне, а затем поднималось все выше и выше. С точки зрения техники единственным специфическим элементом на больших высотах является барани — переднее сальто с разворотом на 180 градусов в заключительной стадии прыжка: благодаря ему спортсмен может оценить, далеко ли до воды.

Сочетать олимпийские прыжки в воду и хайдайвинг мало кому удается: готовить сразу две программы — слишком большая нагрузка на организм. Единственный, кто относительно успешно параллельно выступает и с 10-ти, и с 27 метров — Константин Попович из Румынии. В Токио-2020 он почти отобрался, а в хайдайвинге был в призах и на Кубке мира FINA, и в общем зачете Мировой серии.

Хайдайвинг и клиффдайвинг

Изначально клиффдайвинг, как следует из названия — прыжки с природных объектов (или точнее — утесов — англ. cliff). Фактически, грань между этими двумя терминами довольно размытая. Так крупнейшая и самая престижная серия соревнований прыгунов в воду с экстремальных высот — Red Bull Cliff Diving — в большинстве случаев проводит этапы в городах: так выше шанс того, что событие привлечет больше зрителей (на самых крупных событиях их число доходит до 70 тысяч).

В сезоне-2021 из пяти зачетных этапов только два проводились на скалах. При этом, в трех из четырех попыток спортсмены и спортсменки прыгали со специально построенных платформ — только один зачетный раунд проходил непосредственно с объекта — будь то Старый мост в Мостаре (Босния и Герцеговина) или же балкон жилого дома в Полиньяно-а-Маре (Италия).

Фактически, клиффдайвинг как прыжки со скал сохранился только на отдельных соревнованиях, не входящих ни в серию Red Bull, ни в соревнования под эгидой FINA. Например, в Швейцарии, в местечке Понте-Бролла есть утес над озером с идеально плоским камнем на высоте 20 м, с которого прыгают в воду вот уже 30 лет (и это только на соревнованиях).

На данный момент клиффдайвинга больше представлен в промо и рекламных видео перед сезоном. Прыжки в воду с нереальных высот на фоне красот природы по-настоящему захватывают дух.

Анна Бадер из Германии совершает прыжок из стойки на руках с высоты 20 м на утесе неподалеку от Понте-Бролла Фото © 2014 Getty Images

Хайдайвинг: соревнования и звезды

Несмотря на не слишком долгую историю соревнований по прыжкам в воду в формате официальных серий, Кубков и чемпионатов, в этом виде спорта уже есть свои лидеры и звезды. У женщин Рианна Иффланд к 30 годам выиграла пять из семи сезонов Мировой серии (причем первую победу одержала в 2016 году в статусе обладательницы вайлд-кард), дважды на чемпионатах и трижды — на этапах Кубка мира FINA. Австралийка не проигрывает никому с 2019 года.

У мужчин Мировая серия Red Bull стартовала на пять лет раньше — в 2009-м. С тех пор чемпионский титул по итогам года удавалось выиграть всего четверым спортсменам: по разу Орландо Дуке из Колумбии, Артему Сильченко (Россия), Джонатану Паредесу из Мексики и рекордные девять — Гэри Ханту. Британец, в прошлом году сменивший спортивное гражданство на французское, невероятно стабилен — он побеждал в 50% соревнований, в которых участвовал.

Под эгидой FINA хайдайвинг был представлен на чемпионатах мира четыре раза: в 2013, 2015, 2017 и 2019-м (помимо Ханта и Иффланд, побеждавших по два раза, первенствовали также представители США Сесиль Карлтон, Рэйчел Симпсон и Стив Ло Бу, а также Дуке). В 2022-м году состоится историческое событие — в августе в Риме пройдет первый чемпионат Европы по хайдайвингу под эгидой LEN (Европейская лига плавания).