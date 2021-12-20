Хайдайвинг. Кубок мира-2021: Хеслоп сенсационно побеждает, Сильченко — четвертый с десятками за один из прыжков

Проходивший в Абу-Даби 19-20 декабря в рамках Фестиваля водных видов спорта FINA Кубок мира по хайдайвингу — прыжкам в воду с экстремальных высот (c 20-метровой вышки у женщин и 27-метровой — у мужчин) завершился сенсацией в соревнованиях у мужчин. Победу одержал самый юный участник — 19-летний Айдан Хеслоп. Британец уже вошел в историю в 2019 году, когда стал призером этапа Мировой серии Red Bull Cliffdiving в возрасте семнадцати лет. За прошедшие два года Хеслоп значительно добавил физически и усложнил программу: его четвертый заключительный прыжок обладает самым высоким коэффициентом трудности — 6.2.

В Абу-Даби британец продемонстрировал не только отличную форму, но и впечатляющую психологическую устойчивость. Перед заключительным раундом соревнований Хеслоп лидировал, а значит, ему предстояло выполнять свой прыжок последним. Тем не менее, Айдан не дрогнул: зачетных оценок 7.0, 7.0 и 7.5 от судей при учете коэффициента ему хватило, чтобы удержать первую позицию. Второе и третье места заняли два румынских спортсмена — Каталин Преда и Константин Попович.

Самый титулованный российский хайдайвер Артем Сильченко стал единственным спортсменом, которому в зачет от судей пошли три высшие оценки — десятки. В последнем прыжке небольшая помарка на входе в воду не позволила Сильченко попасть в тройку сильнейших, но и четвертое место при таком уровне конкуренции — выдающийся результат. Восьмое место занял Никита Федотов — он также отобрался на чемпионат мира-2022, который пройдет в Фукуоке в мае следующего года. Главный предстартовый фаворит и кумир Хеслопа — чемпион мира и победитель Мировой серии Гэри Хант, выступавший на первых официальных соревнованиях под французским флагом, не был похож на себя и занял только десятое место.

У женщин ожидаемо победила не проигрывающая никому два сезона австралийка Рианна Иффланд. Отрыв прыгуньи в воду с Зеленого континента от серебряного призера составил впечатляющие 36 баллов. На дебютном для себя Кубке мира серебро в активе 23-летней Молли Карлсон. Канадская спортсменка очень ярко ворвалась в мир хайдайвинга: в этом сезоне она заняла третье место в общем зачете Мировой серии и не раз составляла конкуренцию Иффланд и своей коллеге по команде Джесси Маколэй. Третье место благодаря лучшему прыжку дня (105.3 балла) у Яны Нестеровой.

Готовившаяся к Кубку мира в Казани спортсменка из Беларуси, таким образом, отобралась на чемпионат мира. Тренировавшиеся вместе с Нестеровой сестры Валенте из Бразилии преподнесли сенсацию: более титулованная Жаклин (она занимала призовые места и на Кубке мира, и на Мировой серии) закончила соревнования на последней строчке протокола и при этом не набрала минимально необходимую сумму для квалификации в Фукуоку-2022 (185 баллов за четыре прыжка). А вот ее сестра Патрисия с первой попытки пробилась на чемпионат мира.

Россиянка Лейла Салямова во второй день первых для себя международных соревнований смотрелась намного увереннее. Спортсменка из Саратова, тренирующаяся в Казани у Игоря Семашко, заняла итоговое восемнадцатое место с суммой баллов 198.9: для поездки в Японию в мае этого результата достаточно.

«Я вошла ровно все прыжки., но есть недочеты, будем работать, иначе никак. Первый блин комом, но съесть можно. Очень благодарна за поддержку команде, тренеру, который верит в меня всегда, Артему Сильченко, который тоже сыграл немаловажную роль, и конечно родителям» — подытожила свой дебют Салямова в комментарии для Olympics.

Кубок мира по хайдайвингу-2021. Абу-Даби (ОАЭ) 19-20 декабря

Результаты соревнований доступны здесь

Состав участников у мужчин и женщин