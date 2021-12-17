Хайдайвинг. Кубок мира-2021: где смотреть, что ждать

В рамках фестиваля водных видов спорта FINA в Абу-Даби 19-20 декабря состоится Кубок мира по хайдайвингу — прыжкам в воду с экстремальных высот (c 20-метровой вышки у женщин и 27-метровой — у мужчин). Соревнования, которые проводятся с 2014 года, станут отборочными для участия в чемпионате мира в Фукуоке (Япония) в мае.

Кубок мира-2021 станет седьмым по счету, трижды (2016-2018) он проходил в Абу-Даби. С каждым годом число спортсменов-хайдайверов растет: в столице ОАЭ ожидается рекордное число участников как у мужчин (30), так и у женщин (22). Особенно впечатляет последняя цифра: для сравнения, в Казани-2014 соревновались всего 9 спортсменок, а в 2019 году — 15. Во многом, прогресс связан с увеличением числа тренировочных объектов: 20-метровые вышки под крышей, позволяющие отрабатывать прыжки круглый год, установлены в Казани и Монреале. Именно эти два города стали центром притяжения для хайдайверов при подготовке к Кубку мира в Абу-Даби.

В столице Татарстана провел сбор главный фаворит соревнований у мужчин — Гэри Хант. Для действующего чемпиона мира, обладателя Кубка мира и победителя общего зачета Мировой серии турнир в Абу-Даби станет первым под флагом Франции. Его главный соперник — румын Константин Попович, успевший в этом году выступить на Олимпиаде в Токио, присоединился к тренировочной группе под руководством Стефана Лапуанта в Монреале. Помимо Поповича в Канаде тренировались и другие сильные спортсмены: призер Кубка мира-2019 Дэвид Колтури из США, а также британцы Айдан Хеслоп и Оуэн Веймут.

В числе фаворитов в Абу-Даби и еще один румын — Каталин Преда. В этом сезоне он стал единственным, кто смог победить Ханта на официальных соревнованиях. Яркий сезон проводит испанец Карлос Гимено: его фишка в том, что все четыре прыжка он выполняет из стойки на руках. Сложнейшая программа у призера Кубка мира-2018 — украинца Алексея Пригорова.

Российскую команду представит традиционное трио: Артем Сильченко, Никита Федотов и Игорь Семашко. Самые высокие шансы на успешный результат у Федотова: в этом сезоне у него было больше всего практики и призовое место на этапе Мировой серии в Мостаре. Сильченко успел несколько дней потренироваться в Казани в компании Ханта — это повышает вероятность удачного выступления и для чемпиона Мировой серии-2013. Семашко едет в Абу-Даби не только в качестве спортсмена, но и в качестве тренера первой в российской истории спортсменки в хайдайвинге Лейлы Салямовой.

Для 22-летней спортсменки из Саратова предстоящий Кубок мира — первые соревнования в хайдайвинге. При нынешнем уровне конкуренции в женском хайдайвинге шанс на призовое место у нее мал, однако набрать необходимую для квалификации в Фукуоку сумму (более 230 баллов за четыре прыжка) — вполне посильная задача. Конкурентное преимущество Салямовой в том, что она живет в Казани и может отрабатывать все прыжки с соревновательной высоты — 20 метров. К тому же, перед Кубком мира в столице Татарстана у Лейлы была возможность потренироваться в компании более опытных хайдайверш — медалистки чемпионата мира Яны Нестеровой из Беларуси и призера Кубка мира бразильянки Жаклин Валенте.

К числу претенденток на тройку сильнейших относятся канадские спортсменки Джесси Маколэй и Молли Карлсон, а также готовившаяся вместе с ними в Монреале американка Элли Смарт. Тем не менее, даже с тренировками с 20-метровой вышки у этого трио не так много шансов побороться за победу в Абу-Даби. Главный доминатор женского хайдайвинга — австралийка Рианна Иффланд. За последние два сезона она не проиграла на официальных соревнованиях ни разу.

Кубок мира по хайдайвингу-2021. Абу-Даби (ОАЭ). Расписание соревнований

по московскому времени

19 декабря, воскресенье

Женщины. Первый и второй прыжок. Начало в 11:00

Мужчины. Первый и второй прыжок. Начало в 13:15

20 декабря, понедельник

Женщины. Первый и второй прыжок. Начало в 11:30

Мужчины. Первый и второй прыжок. Начало в 14:00

Смотреть в прямом эфире Кубок мира по хайдайвингу можно будет на каналах «Матч! Игра» (19 декабря) и «Матч! Арена» (20 декабря). Оба дня доступна онлайн-трансляция на Sportbox.ru

Результаты соревнований доступны здесь

Состав участников у мужчин и женщин