Прыжки в воду. Китай непобедим, у Франции — первая медаль с 2017 года.  Итоги 29 июня | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В четвертый день соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште — 29 июня — состоялись три финала.

Трамплин 1 м. Женщины

На метровом трамплине у женщин победу одержала Ли Яцзе из Китая, 24 балла ей уступила Сара Бейкон из США (на чемпионате мира — 2019 она также была второй), всего пять сотых балла проиграла последней Миа Валле из Канады. Без медалей остались итальянки Елена Бертокки (чемпионка Европы вылетела в предварительном раунде — до финала ей не хватило тех же самых пяти сотых) и Кьяра Пеллакани (у нее четвертое место).

Стоит отметить, что Бейкон заняла призовое место во многом благодаря чистоте исполнения — программа у Ли и особенно Валле намного сложнее (только у нее два прыжка из пяти имели коэффициент 3.0 и выше). Для канадской спортсменки, тренирующейся и выступающей в NCAA за Университет Майами, бронза Будапешта — первая медаль чемпионатов мира.

Командные соревнования. Трамплин 3 м и вышка 10 м

Юный китайский тандем 15-летней олимпийской чемпионки Цюань Хунчань и ее ровесника — малоизвестного Бай Юмина выступал в своей лиге: четыре прыжка из шести возглавили рейтинг дня. Команда из Поднебесной буднично добавила в свою коллекцию очередное золото. Борьба за оставшиеся две медали получилась захватывающей: второе место от шестого отделили всего десять баллов! Серебро неожиданно досталось французскому тандему Джейд Жилле/Алексис Жандар. Последний по сумме набранных лично баллов уступил только чемпиону из Китая. На девять десятых от второго места отстала команда из Великобритании — Андреа Спендолини-Сирье (она сполна реабилитировалась за неудачу в личных соревнованиях) и Джеймс Хитли. В шаге от тройки остановились Германия и Малайзия (Панделела Ринонг не вытянула напарника).

Трамплин 3 м. Синхрон. Микст

Шань Лин, снявшаяся с личных соревнований на метровом трамплине, и ее напарник Жу Жифень принесли Китаю седьмое золото чемпионата из семи финалов. Тандем был абсолютно недосягаем: четыре лучших прыжка из пяти и один на первую-вторую сумму баллов. Последний как раз исполнили занявшие второе место Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо. Чемпионы Италии выступили чрезвычайно уверенно и на шесть баллов опередили отлично исполнивших свой самый сложный прыжок британцев — Хитли (у него две бронзы за день) и Грейс Рид.

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