Прыжки в воду. Китай — 3, Великобритания — 2, Канада — 1.  Итоги 28 июня | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В третий день соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште — 28 июня — состоялись сразу два финала у мужчин.

Трамплин 3 м. Мужчины

На 3-метровом трамплине победу с огромным преимуществом одержал Ван Цзунюань из Китая (561.95 балла), второе место у его соотечественника Цао Юаня (492.85), Джек Ло из Великобритании — третий (473.30).

Лидер в финале определился сразу. После двух раундов Ван опережал ближайшего преследователя на 21 балл и в дальнейшем только увеличивал преимущество. Вице-чемпион Токио-2020 исполнил абсолютно лучшие прыжки в пяти из шести попыток. Ло и Цао боролись за серебро, а исход этого противостояния не в пользу британца решила серьезная ошибка, допущенная Джеком в четвертом прыжке (в зачет от судей пошли три оценки 3.5). Обладатель полного комплекта олимпийских медалей не сдался и качественно исполнил четвертую и пятую попытки (в первом случае даже лучше будущего чемпиона из Китая), но до серебра этих подвигов не хватило. Итого: первое и второе место вновь у Китая (пока у прыгунов из Поднебесной стопроцентная результативность в Будапеште), у Джека Ло — вторая медаль на этом чемпионате и шестая в карьере.

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В синхронных прыжках с 10-метровой вышки у мужчин Китай также был недосягаем. Ян Хао и Лянь Джюнцзе начали штамповать десятки с первого раунда (всего за финал тандем шесть раз получал высший балл от судей). Великобритания даже без своей суперзвезды Тома Дейли держалась близко к лидерам на протяжении всего финала. Дело в том, что олимпийский чемпион Мэттью Ли и его новый напарник Ноа Уильямс исполняли более сложные прыжки с высоким коэффициентом сложности. Итог: 467.79 (Китай) — 427.71 (Великобритания).

Борьба за бронзу вышла более напряженной: украинский тандем вундеркиндов Алексей Середа/Кирилл Болюх (в сумме им 31 год) и канадцы Рилан Винс/Натан Сомбор-Маррей на идентичную сумму баллов (79.68) исполнили заключительный прыжок. Этого представителям Страны кленового листа хватило для бронзы. Украинские спортсмены неудачно исполнили пятую попытку и отстали сразу на 20 баллов.

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