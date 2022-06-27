Прыжки в воду. Олимпийская чемпионка уступает три десятые, у Малайзии — медаль | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

Во второй день соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште — 27 июня — состоялся один финал — в индивидуальных соревнованиях на 10-метровой вышке у женщин. Первое и второе место заняли спортсменки из сборной Китая: золото у защитившей титул 16-летней Чэнь Юйси, серебро (с отставанием всего в 0.3 балла) у олимпийской чемпионки-2020 — 15-летней Цюань Хунчань. Бронза у опытнейшей Панделелы Ринонг из Малайзии — предыдущую медаль аналогичного достоинства в индивидуальных соревнованиях она завоевала на чемпионате мира в Казани — 2015.

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После двух раундов из пяти китайский тандем оторвался от ближайшей преследовательницы — Ингрид Оливейры из Бразилии — на 30 баллов. Для последней фатальным с точки зрения борьбы за бронзу стал третий прыжок — южноамериканская спортсменка перешла на входе в воду и получила от судей всего 46 баллов. Дрогнула в этом круге и олимпийская чемпионка Цюань Хунчань — ее соотечественница Чэнь Юйси воспользовалась осечкой и оторвалась на 20 баллов. На третьей позиции закрепилась Ринонг , прыгавшая без срывов. Сохраняла шанс на медаль и Кэли Маккай из Канады.

В дуэли китаянок за золото решающим оказался коэффициент сложности заключительных двух попыток: у Чэнь он был выше всего на одну десятую, но этого хватило. Цюань исполняла прыжки чище (в пятом раунде даже получила очередную десятку), но добраться до победы не сумела. Бронзовая интрига испарилась после четвертого круга — Ринонг набрала солидные 75 баллов, Маккай и Оливейра ошиблись. Бразильянка красиво закрыла свой первый соревновательный день в Будапеште, но осталась четвертой.

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