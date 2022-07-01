Прыжки в воду. Хайдайвер Хант дебютировал в миксте, у Китая — десятое золото. Итоги 1 июля | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В шестой день соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште — 1 июля — состоялся единственный финал: синхронные прыжки — микст с 10-метровой вышки. Команда из Китая одержала десятую победу из десяти возможных в бассейне «Дунай Арены». Первая медаль — серебряная — у тандема из Украины, бронза — у США.

Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Микст

Одним из примечательных событий стал дебют за сборную Франции в «классических» прыжках в воду самого титулованного хайдайвера в истории — 38-летнего Гэри Ханта. Его напарницей выступила обладательница командного серебра Джейд Жилле. Однако конкурентоспособный по именам тандем не сумел побороться за медали — итоговое восьмое место.

Китай традиционно для этого чемпионата был неуязвим: чемпионка Рио — 2016 в индивидуальных прыжках с вышки Жень Цянь и ее напарник — 16-летний Юй Дуань исполнили пять лучших прыжков в пяти раундах. Закономерным итогом стал отрыв в 24.15 балла от второго места.

За серебро развернулась борьба между ошибавшимися меньше остальных тандемами из США и Украины. В последнем раунде Карсон Тайлер и Дилейни Снелл сделали ход первыми — 73.92. Однако Алексей Середа и София Лыскун не дрогнули: небольшой рассинхрон в воздухе они компенсировали идеальным входом без брызг — 74.25 и финальные 317.01 — 315.90 в пользу Украины.

Для Снелл бронза стала третьей медалью чемпионатов мира на вышке: в 2019-м Дилейни заняла третье место в личных соревнованиях, а в 2022-м второе в синхронных прыжках. Середа и Лыскун выиграли первую для Украины медаль в прыжках в воду с 2017 года: тогда также в Будапеште Олег Колодий и Илья Кваша заняли третье место в синхроне на трехметровом трамплине.

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