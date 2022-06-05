Хайдайвинг. Хант и Иффланд проигрывают в Бостоне

Первый этап Мировой серии-2022 по хайдайвингу (прыжкам в воду с экстремальных высот), прошедший в Бостоне 4 июня, завершился сенсационными победами Айдана Хеслопа и Молли Карлсон. Британско-канадская power couple отодвинула на вторые позиции безусловных фаворитов — чемпионов прошлого сезона Red Bull Cliff Diving Гэри Ханта и Рианну Иффланд. Для австралийской спортсменки закончилась уникальная победная серия — на официальных соревнованиях она до Бостона-2022 не проигрывала с 2018 года. Примечательно, что и 20-летний Хеслоп, и 23-летняя Карлсон стали самыми юными победителями этапа серии в истории.

Иффланд и Карлсон: борьба до последнего прыжка

Уже после первых двух раундов акробатических полетов с 21-метровой платформы, установленной на здании Института современного искусства, Иффланд и Карлсон значительно оторвались от всех соперниц. Преимущество канадской спортсменки составляло всего 1.3 балла. Ровно столько австралийская чемпионка отыграла третьим прыжком и к заключительному раунду тандем лидеров подошел с абсолютно идентичной суммой! Карлсон исполнила свой новый прыжок, который в межсезонье отрабатывала на 20-метровой платформе в Монреале, практически идеально — в зачет от пятерки судей пошли три 9.5. С учетом коэффициента сложности (3.8) сумма оказалась самой высокой в финальном раунде.

Иффланд также чисто вошла в воды Бостонского залива, однако ее оценки оказались несколько ниже (104.50) — три спортсменки исполнили свои заключительные попытки лучше. Одной из них стала обладательница wild card из США Мейли Карпентер. Ее третье место в Бостоне стало не меньшей сенсацией, чем победа Карлсон. Карпентер, дебютировавшая в серии только в прошлом году, сумела сорвать овации 20 тысяч зрителей и опередить вице-чемпионку-2021 Джесси Маколэй и главного популяризатора хайдайвинга в США Элли Смарт (на построенной ею вышке в Олимпийском парке Юты атлеты готовились к турнире в Бостоне).

Эмоции Молли Карлсон после победы. Канадскую спортсменку поздравляют Элли Смарт, будущий чемпион у мужчин Айдан Хеслоп и Джесси Маколэй Фото © 2022 Handout

Сложность важнее чистоты исполнения

У мужчин Хеслопу как и на Кубке мира-2021 победить помог самый сложный в мире прыжок с коэффициентом 6.2. Исполнение на 8.5 гарантировало юному британцу первое место. Даже идеальная попытка на все десятки не помогла бы Ханту — итоговый отрыв Хеслопа составил почти 40 баллов! Так сильно девятикратный чемпион серии не проигрывал очень давно.

Третье место занял Каталин Преда — в прошлом сезоне он обыгрывал Ханта на первом этапе серии. Румынский спортсмен относится к категории тех, кто делает ставку на чистоту исполнения элементов, а не на сверхвысокий коэффициент трудности. Соотечественник Преда и один из предстартовых фаворитов Константин Попович пока не набрал форму. После первого соревновательного дня на 27-метровой платформе он лидировал, однако субботним вечером более сложные прыжки не пошли — 60 баллов за финальный раунд (для сравнения Хеслоп набрал 158.1, а Преда — 137.7) отбросили вице-чемпиона-2021 на десятую позицию.

Также стоит отметить Никиту Федотова. Выступающий в статусе независимого атлета хайдайвер впервые на соревнованиях исполнил новый прыжок, коэффициент сложности которого в дальнейшем позволит бороться за призовые места. В Бостоне Федотов до последнего раунда шел в тройке сильнейших, однако ошибка на входе в воду в заключительной попытке отодвинула его на шестое место.

Победный прыжок Айдана Хеслопа Фото © 2022 Handout

Смотреть в повторе соревнования серии Red Bull Cliff Diving можно на официальном канале

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