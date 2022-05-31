Прыжки в воду. Хайдайвинг. Сезон-2022: расписание главных соревнований

Сезон-2022 в хайдайвинге — экстремальной разновидности прыжков в воду (подробнее в материале Olympics) — продлится только с начала июня по середину октября, но будет очень насыщенным на события. В одном из самых зрелищных видов спорта атлеты смогут принять участие в соревнованиях под эгидой сразу трех организаций: Red Bull Cliff Diving (проводят Мировую серию из восьми этапов с высокими призовыми), Infinite Drop (экс-World High Diving — группа швейцарских энтузиастов полетов со скал и природных объектов) и LEN (Европейская лига плавания). Последние организуют в августе в Риме первый в истории чемпионат Европы по хайдайвингу в рамках правил, утвержденных Международной федерацией плавания FINA.

Важным моментом с точки зрения популяризации вида спорта и его олимпийских перспектив станут этапы Мировой серии в Париже и Сиднее. В первом случае на месте проведения Игр-2024 выступит лицо мужского хайдайвинга и самый успешный прыгун в воду с 27 м в истории Гэри Хант, в прошлом сезоне сменивший спортивное гражданство с британского на французское (и, соответственно, прозвище с Brilliant Brit на Flying French). Во втором, прыжки в воду с экстремальных высот приедут на родину Рианны Иффланд, которая не проигрывает с 2018 года.

Чемпионат Европы в Риме даст шанс проявить себя местному кумиру Алессандро де Росе (на этапах Мировой серии в Полиньяно-а-Маре посмотреть на его выступления собирались 70 000 болельщиков) и восходящей звезде хайдайвинга Элисе Косетти. С точки зрения борьбы за титул чемпиона континента Ханту бросят вызов румыны Константин Попович и Каталин Преда, а также сенсационный победитель Кубка мира 2021 Айдан Хеслоп из Великобритании. У женщин без Иффланд, ее соотечественницы Ксантеи Пенниси, канадских спортсменок Джесси Маколэй и Молли Карлсон, а также колумбийки Марии Пауло Кинтеро и мексиканки Адрианы Хименес главными претендентками на победу станут Антонина Вышиванова из Украины, Ирис Шмидбауэр из Германия и Селия Фернандес из Испании.

В серии Infinite Drop после двухлетнего ковидного карантина вернутся знаковые события в Понте-Бролла (здесь проводился первый неофициальный чемпионат мира по хайдайвингу) и на Крите (Айос-Николаос) — более 70% спортсменов и спортсменок назвали эти соревнования любимыми.

Хайдайвинг. Календарь соревнований-2022

3-4 июня. Мировая серия Cliff Diving. Бостон, США

16-18 июня. Мировая серия Cliff Diving. Париж, Франция

14-16 июля. Мировая серия Cliff Diving. Копенгаген, Дания

29-31 июля. Международный чемпионат по клиффдайвингу. Понте-Бролла, Швейцария

11-13 августа. Мировая серия Cliff Diving. Осло, Норвегия

18-20 августа. Чемпионат Европы по хайдайвингу. Рим, Италия

25-27 августа. Мировая серия. Мостар, Босния и Герцеговина

8-10 сентября. Мировая серия. Зизикон, Швейцария

14-18 сентября. Infinite Drop. Айос-Николаос, Греция

23-25 сентября. Мировая серия. Полиньяно-а-Маре, Италия

13-15 октября. Мировая серия. Финал. Сидней, Австралия

Смотреть в прямом эфире соревнования серии Red Bull Cliff Diving можно будет на официальном канале