Прыжки в воду. Китайская медаль Австралии и другие итоги 30 июня | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В пятый день соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште — 30 июня — состоялись два финала. Китай продолжает побеждать — у спортсменов из Поднебесной 9 золотых медалей из 9 возможных. Первые призовые места в Будапеште у США и Австралии.

Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины

Юный китайский тандем Чэнь Юйси (16 лет) и Цюань Хунчань (15 лет) исполнил в финале три отличных прыжка и два — идеальных. Особенно впечатляющим получился заключительный раунд: 89.28 балла с двумя десятками от судей. Для сравнения — лучший некитайский прыжок в финале (и четвертый по общему рейтингу) в исполнении Араи Матсури и Итанаси Минами из Японии немного не дотянул до 75 баллов. Однако представительницы Страны восходящего солнца остались только на четвертом месте: борьба за все места кроме первого получилась невероятно плотной. Занявшие второе место Дилейни Снелл и Катрина Янг опередили тандем из Малайзии Панделела Ринонг/Нур Дабита Сабри всего на 0.72 балла. Японскому тандему до бронзы не хватило 0.84.

Трамплин 1 м. Мужчины

Чемпион мира Ван Цзунюань уверенно защитил титул, опередив ближайшего преследователя — Джека Ло из Великобритании — на 66.35 баллов. При этом, 20-летний китайский спортсмен, для которого эта победа уже третья в Будапеште, выступал не идеально. Во многом, его отрыв — результат ошибок соперников. Так, один из сильнейших трамплинистов Европы и лидер квалификации Джованни Точчи из Италии неудачно исполнил три прыжка из шести. Итог — десятое, третье с конца место.

Не показывал чистого исполнения и будущий бронзовый призер Ли Шисинь, но его выручала высокая сложность прыжков. Самый возрастной атлет финала (34 года) не входил в число фаворитов — его пиком карьеры стали победные чемпионаты мира — 2011 и 2013. Затем Ли замучали травмы, из-за которых он потерял место в составе сборной Китая.

Он уже собирался заканчивать с большим спортом, когда появился вариант выступать за Австралию. Переход состоялся в 2019-м, однако до сегодняшнего дня казалось, что Ли больше уже никогда не покажет класс — на Олимпийских играх в Токио он занял только 27-е место на трехметровом трамплине. Однако в Будапеште Шисинь вспомнил молодость и установил два исторических достижения: медали с разницей в 9 лет и в составе разных сборных в прыжках в воду не выигрывал никто.

По теме:

Смотреть онлайн чемпионат мира по водным видам спорта-2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics