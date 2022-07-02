Прыжки в воду. Китайская машина работает без сбоев, у Канады — новая звезда. Итоги 2 июля | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В седьмой день соревнований по прыжкам в воду на чемпионате мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште — 2 июля — состоялся единственный финал: у женщин на трехметровом трамплине. Победу в нем, как и в десяти предыдущих, в бассейне «Дунай Арены» одержала спортсменка из Китая, бронза также у представительницы Поднебесной, второе место у спортсменки Канады. Североамериканская команда пятый чемпионат мира подряд — начиная с Барселоны — 2013 — выигрывает как минимум три медали.

Трамплин 3 м. Женщины

Несмотря на то, что в этом виде программы не выступали обладательница золота Игр в Токио и чемпионата мира — 2019 Ши Тинмао и серебряный призер Игр и чемпионата мира Ван Хань, победа все равно досталась спортсменке из Китая. Чэнь Ивень, которая побеждала на чемпионате мира — 2019 на метровом трамплине и вернулась после травмы, была недосягаема. При идентичной сложности программы с десятью из одиннадцати соперниц (четыре прыжка с коэффициентом 3.0 и один — 3.1) китайская спортсменка брала свое чистотой исполнения. Как итог, отрыв от второго места составил 37.90 балла.

Единственной, кому удалось опередить Чэнь хотя бы в отдельно взятом раунде, стала Миками Саяка. Японская спортсменка имела все шансы на медаль: перед последним прыжком (самым сложным среди всех участниц финала — с коэффициентом 3.4!) она занимала вторую позицию. Однако исполнение подвело Миками — серьезная ошибка отбросила ее на седьмое место.

Неудача оппонентки дала шанс на призовое место сразу четверым соперницам: лучше всех с давлением справилась Миа Валле из Канады — она удержала серебро от посягательств Яни Чан из Китая (у нее лучшая сумма финального раунда вместе с Чэнь). На четвертой позиции осталась чемпионка Европы — 2013 Тина Пунцель из Германии.

В воскресенье, 3 июля прыжковая соревновательная программа у женщин завершится синхроном с трехметрового трамплина. У Валле, ранее занявшей третье место на метровом трамплине, есть все шансы повторить достижение выдающейся соотечественницы — Дженнифер Абель. Двукратный призер Игр также в Будапеште, на чемпионате мира — 2017 сумела попасть в призы в трех видах.

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