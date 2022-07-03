C 26 июня по 3 июля в Будапеште в рамках чемпионата мира по водным видам спорта — 2022 проходили соревнования по прыжкам в воду. Здесь, также как и в Кванджу в 2019 году, определялись обладатели 13 комплектов медалей: по пять у мужчин и женщин, а также три в миксте. Olympics представляет главных героев в соревнованиях по прыжкам в воду в бассейне «Дунай Арены».

Китай — рекорд, который можно только повторить

В 2011 году на чемпионате мира в Шанхае сборная хозяев установила, как тогда казалось, вечный рекорд — 10 золотых медалей в 10 видах программы. Однако в Будапеште — 2022 сборной Китая по прыжкам в воду удалось установить новое достижение — 13 побед из 13 возможных. Оно стало реальным благодаря тому, что по решению FINA начиная с чемпионата мира — 2015 в программу были добавлены три медальных вида в миксте. Три турнира (Казань, Будапешт — 2017 и Кванджу — 2019) понадобилось китайским спортсменам и тренерам на то, чтобы освоить должным образом и новые виды. Итогом этой семилетней работы и стало выступление в бассейне «Дунай Арены» непобедимой машины из Поднебесной.

Больше всего золотых медалей в составе китайской команды выиграл Ван Цзунюань. Он стал настоящим королем прыжков с трамплина: защитил титул на метровом (ранее это удавалось только Ли Шисиню в Барселоне — 2013), а также был сильнейшим как в индивидуальных соревнованиях на трехметровом трамплине, так и в синхроне. У женщин по два первых места в активе Чэнь Юйси (оба на вышке 10 м — лично и в синхроне), Чэнь Ивень (на трамплине 3 м — лично и в синхроне) и Цюань Хунчань (в синхронных прыжках с вышки, а также в командном миксте).

Великобритания — без Дейли и без золота

Второе место в общем зачете с шестью медалями (три серебра и три бронзы) в активе сильнейшей команды Европы. При этом, ровно половина наград была выиграна при непосредственном участии трамплиниста Джека Ло. Для 27-летнего обладателя полного комплекта олимпийских медалей чемпионат мира — 2022 стал самым успешным в карьере.

В отсутствие главной британской звезды — Тома Дейли (он пропускает первый постолимпийский сезон) — результаты у мужской команды на вышке по сравнению с Кванджу — 2019 даже улучшились. Мэттью Ли и Ноа Уильямс в синхроне с серебром — на предыдущем чемпионате была только бронза. Мастером микстов показал себя Джеймс Хитли — у него две бронзы с разными напарницами.

Малайзия — это Ринонг

Панделела Ринонг — уникальное явление. В стране, где прыжки в воду не являются хоть сколько-нибудь заметным видом спорта, ей не только удалось выйти на элитный уровень, но и оставаться в числе сильнейших на протяжении полутора десятков лет. Ринонг сумела выиграть медали на шести чемпионатах мира (в первый раз — в Риме — 2009!), а в Будапеште в возрасте 29 лет выдала лучший турнир в карьере — два призовых места на 10-метровой вышке (лично и в синхроне).

Панделела Ринонг из Малайзии с учетом Будапешта — 2022 выигрывала медали на шести чемпионатах мира Фото © 2022 Getty Images

Канада — новое поколение выходит на топ-уровень

Миа Валле — достойная наследница Дженнифер Абель. В Будапеште 21-летняя спортсменка выиграла две индивидуальные медали (обе на трамплине — 1 м и 3 м). Доросли до первого призового места взрослого чемпионата и мастера вышки — 20-летний Рилан Уайнс и Нейтан Сомбор-Маррей, занявшие третье место в синхроне. На предыдущем турнире у канадской мужской команды медалей не было вовсе (за исключением серебра Франсуа Имбо-Дюлака в миксте с Абель).

Япония в Будапеште написала историю

До Будапешта — 2022 у сборной Страны восходящего солнца по прыжкам в воду была всего одна медаль чемпионатов мира — бронза Миядзаки Такири и Оцуки Эми в синхроне с вышки в 2001 году. В бассейне «Дунай Арены» заявили о себе Кането Рин и Миками Саяка, занявшие второе место в синхроне на трехметровом трамплине. Последней не хватило до личной медали чистого исполнения последнего прыжка (самого сложного среди всех участниц финала).

У мужчин в заключительный день соревнований произвел фурор 15-летний Тамаи Рикуто. Юный спортсмен заставил китайских оппонентов показать свой максимум и совсем немного не дотянулся до золота. Теперь у Тамаи в резюме есть серебро чемпионата мира и блестящие перспективы на Олимпийских играх в Париже через два года.

Тамаи Рикуто из Японии составил серьезную конкуренцию китайским спортсменам в прыжках с 10-метровой вышки. С учетом того, что серебряному призеру Будапешта — 2022 всего 15 лет, к Олимпийским играм в Париже — 2024 он будет главным претендентом на победу Фото © 2022 Getty Images

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