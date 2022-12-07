Марокко – Португалия. Четвертьфинал: что ждать и где смотреть 

В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два заключительных четвертьфинальных матча 1/8 финала. В первом из них в 18.00 по московскому времени сыграют Марокко и Португалия. Для марокканцев это будет первый четвертьфинал в истории футбольных ЧМ, для португальцев - третий. Olympics представляет анонс матча за выход в полуфинал чемпионата мира Марокко – Португалия.

О том, как в четверьфинал вышла сборная Марокко читайте здесь, о победе Португалии в 1/8 финала читайте здесь

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Марокко – Испания. 1/4 финала. 10 декабря. Начало в 18:00 мск. Стадион «Эль-Тумама»

Безусловно, именно сборная Марокко - главная сенсация чемпионата мира в Катаре прямо сейчас. Если всех остальные участники четвертьфинальной стадии ЧМ-2022 входили в широкий список фаворитов турнира, то от подопечных Валида Реграги мало кто ждал даже выхода в плей-офф. Тем не менее, марокканцы не только стали первыми в группе впереди Хорватии, Бельгии и Канады, затем они сотворили еще одну сенсацию - по пенальти прошли чемпионов мира 2018 года испанцев. Причем за 300 минут (не считая компенсированного времени) в трех встречах с сильными европейскими сборными марокканцы не пропустили ни одного гола. Что свидетельствует об их игровой дисциплине, умении терпеть и перекрывать все зоны.

В общем, сборная Марокко - не совсем типичная африканская команда. Да, в ее составе очень много техничных игроков во главе с Хакимом Зиешем, но при этом все прекрасно отрабатывают в обороне, организовывая при первой возможности острые контратаки. Конечно, это затратный стиль, требующий большого количества замен. Однако как показали 120 минут матча с Испанией глубины состава у Марокко достаточно. К тому же в воротах есть шикарный Яссин Буну из «Севильи», обладающий отменной реакцией. Что он и доказал в серии пенальти с Испанией, отразив два удара из трех. Да и третий он вполне мог отбить, но испанец Паоло Сарабия угодил в штангу. По словам Буну, ему помогли немного интуиции и немного удачи.

Редраги, в свою очередь, признал, что его игроки сильно утомились после такого изматывающего, с максимальной самоотдачей футбола, но на достигнутом Марокко останавливаться не собирается. На восстановление у футболистов будет почти четыре дня, поэтому вполне можно успеть вернуть свежесть.