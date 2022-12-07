Марокко – Португалия. Четвертьфинал: что ждать и где смотреть 

10 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в 1/4 финала сыграют Марокко и Португалия: вся информация о матче
В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два заключительных четвертьфинальных матча 1/8 финала. В первом из них в 18.00 по московскому времени сыграют Марокко и Португалия. Для марокканцев это будет первый четвертьфинал в истории футбольных ЧМ, для португальцев - третий. Olympics представляет анонс матча за выход в полуфинал чемпионата мира Марокко – Португалия.
О том, как в четверьфинал вышла сборная Марокко читайте здесь, о победе Португалии в 1/8 финала читайте здесь
Безусловно, именно сборная Марокко - главная сенсация чемпионата мира в Катаре прямо сейчас. Если всех остальные участники четвертьфинальной стадии ЧМ-2022 входили в широкий список фаворитов турнира, то от подопечных Валида Реграги мало кто ждал даже выхода в плей-офф. Тем не менее, марокканцы не только стали первыми в группе впереди Хорватии, Бельгии и Канады, затем они сотворили еще одну сенсацию - по пенальти прошли чемпионов мира 2018 года испанцев. Причем за 300 минут (не считая компенсированного времени) в трех встречах с сильными европейскими сборными марокканцы не пропустили ни одного гола. Что свидетельствует об их игровой дисциплине, умении терпеть и перекрывать все зоны.
В общем, сборная Марокко - не совсем типичная африканская команда. Да, в ее составе очень много техничных игроков во главе с Хакимом Зиешем, но при этом все прекрасно отрабатывают в обороне, организовывая при первой возможности острые контратаки. Конечно, это затратный стиль, требующий большого количества замен. Однако как показали 120 минут матча с Испанией глубины состава у Марокко достаточно. К тому же в воротах есть шикарный Яссин Буну из «Севильи», обладающий отменной реакцией. Что он и доказал в серии пенальти с Испанией, отразив два удара из трех. Да и третий он вполне мог отбить, но испанец Паоло Сарабия угодил в штангу. По словам Буну, ему помогли немного интуиции и немного удачи.
Редраги, в свою очередь, признал, что его игроки сильно утомились после такого изматывающего, с максимальной самоотдачей футбола, но на достигнутом Марокко останавливаться не собирается. На восстановление у футболистов будет почти четыре дня, поэтому вполне можно успеть вернуть свежесть.
Португальцам выход в четвертьфинал дался куда проще. Многих даже удивила разгромнаю победа команды Фернанду Сантуша над Швейцарией 6:1. Как, впрочем, удивило и отсутствие в стартовом составе Криштиану Роналду. Хотя, надо признать, без многолетнего лидера-ветерана получилось очень неплохо, а вышедший с первых минут вместо него Гонсалу Рамуш стал автором первого хет-трика на ЧМ-2022. С другой стороны, Марокко может оказаться более крепким орешком, чем Швейцария, а, значит, опыт Криштиану, не исключено, еще пригодится. Пожалуй, ситуация вокруг Роналду и его игрового времени - единственное, что сейчас вызывает сложности у Португалии. А так физически команда должна подойти к четвертьфиналу свежее марокканцев.
Любопытно, что в прошлый раз, в 1986 году в плей-офф чемпионата мира Марокко вышла как раз благодаря победе в решающем матче в группе над Португалией 3:1. Затем, правда, последовало минимальное (0:1) поражение от ФРГ. Во второй (и последний на данный момент) раз эти сборные встретились также на чемпионате мира. На сей раз в 2018 году группе Португалия обыграла Марокко 1:0 благодаря точному удару Роналду на четвертой минуте. Но с тех пор составы команд заметно поменялись. В пользу Португалии говорит тот факт, что она оба предыдущих четвертьфинала ЧМ выиграла - в 1966 году с Эйсебио в составе в знаменитом матче была обыграна команда КНДР 5:3, а в 2006 году после 0:0 в основное и дополнительное время удалось победить Англию по пенальти. Решающий одиннадцатиметровый забил тогда как раз Криштиану Роналду.
Матч Марокко и Португалии в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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