【柔道】グランドスラム東京2日目・男子｜丸山城志郎、太田彪雅が金メダル！

国際柔道連盟（IJF）が主催する「東建コーポレーション presents グランドスラム東京2022」が12月4日、東京体育館（東京都渋谷区）で大会2日目を迎え、男子4階級（60kg級、66kg級、100kg級、100kg超級）のトーナメントが行われた。日本からはこの日、各階級4名、合計16名の代表が出場し、丸山城志郎（66kg級）と太田彪雅（100kg級超）の2名がそれぞれ、決勝戦での日本人対決を制し、金メダルに輝いた。

2日間の競技日程を通じて、男子は5個の金メダルを獲得し、その5名全員がオリンピック未経験の選手だった。開幕まで2年を切ったパリ2024に向けて、柔道男子の国内代表争いはますます激化しそうな予感を漂わせ、Tokyo2020以来の国際柔道大会はその幕を下ろした。

■男子60kg級

男子60kg級の決勝には、大学3年生のホープ、近藤隼斗が進出した。韓国代表選手との頂上決戦で近藤は惜しくも敗れるも、銀メダルを獲得した。また、準決勝で近藤に敗れた古賀玄暉は、2019年の世界柔道選手権大会（日本・東京）で銅メダルを獲得している永山竜樹との3位決定戦を制し、表彰台に滑り込んだ。

男子60kg級の表彰台成績は、以下の通り。