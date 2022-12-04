【柔道】グランドスラム東京2日目・男子｜丸山城志郎、太田彪雅が金メダル！

柔道の国際大会「グランドスラム東京2022」が12月4日、東京体育館で2日目を迎え、男子4階級のトーナメントが行われた。丸山城志郎と太田彪雅が日本勢対決の決勝を制し、金メダルを獲得した。2日間を通じ、オリンピック未出場の選手が頂点に輝き、パリ2024の国内代表争いはますます激化しそうな予感だ。
国際柔道連盟（IJF）が主催する「東建コーポレーション presents グランドスラム東京2022」が12月4日、東京体育館（東京都渋谷区）で大会2日目を迎え、男子4階級（60kg級、66kg級、100kg級、100kg超級）のトーナメントが行われた。日本からはこの日、各階級4名、合計16名の代表が出場し、丸山城志郎（66kg級）と太田彪雅（100kg級超）の2名がそれぞれ、決勝戦での日本人対決を制し、金メダルに輝いた。
2日間の競技日程を通じて、男子は5個の金メダルを獲得し、その5名全員がオリンピック未経験の選手だった。開幕まで2年を切ったパリ2024に向けて、柔道男子の国内代表争いはますます激化しそうな予感を漂わせ、Tokyo2020以来の国際柔道大会はその幕を下ろした。
男子60kg級の決勝には、大学3年生のホープ、近藤隼斗が進出した。韓国代表選手との頂上決戦で近藤は惜しくも敗れるも、銀メダルを獲得した。また、準決勝で近藤に敗れた古賀玄暉は、2019年の世界柔道選手権大会（日本・東京）で銅メダルを獲得している永山竜樹との3位決定戦を制し、表彰台に滑り込んだ。
男子60kg級の表彰台成績は、以下の通り。
やばいです。憧れの人と写真とれてめちゃめちゃ緊張したし— 近藤隼斗 (@gotenkusu8810) September 9, 2018
超嬉しかった！少し話もして最高やった〜！明日からめちゃくちゃ頑張れそうだ！努力しやす💪💪💪 pic.twitter.com/MLKiLMwogt
男子66kg級の決勝には、今年10月の世界柔道選手権大会（ウズベキスタン・タシケント）で銀メダルに輝く丸山城志郎と、高校3年生の服部辰成による日本人対決となった。開始1分も経過しないうちに、丸山がともえ投で一本勝ちを収め、優勝を決めた。
男子66kg級の表彰台成績は、以下の通り。
Maruyama is on TOP in #JudoTokyo ! 🤩🥇#Judo #Tokyo #Japan #Sport #Olympics #RoadToParis2024 #Judo #olympicqualifiers pic.twitter.com/NlNgEwKZ26— Judo (@Judo) December 4, 2022
男子100kg級の決勝には、飯田健太郎が進出。イタリア代表選手との戦いは、ゴールデンスコア（延長戦）にもつれ込む長期戦となったが、4分を経過する手前で飯田が3つ目の指導を受けてしまい、試合終了。飯田は、銀メダルとなった。また、Tokyo2020の同階級で金メダルに輝くウルフアロンは、初戦で敗退している。
男子100kg級の表彰台成績は、以下の通り。
グランドスラム東京2022のフィナーレとなった男子100kg超級の決勝は、太田彪雅と影浦心の日本人対決となった。この最終種目も、ゴールデンスコアにもつれ込む激しい争いとなるも、延長開始50秒過ぎに太田が一本勝ちを決め、今大会日本人12個目となる金メダルを集中に収めた。また、リオ2016個人で銀、Tokyo2020男女混合団体で銀を獲得している原沢久喜は、髙橋翼との3位決定戦を制し、銅メダルを獲得している。
男子100kg超級の表彰台成績は、以下の通り。
※2022年11月29日時点
|60kg級
|氏名
|所属
|永山竜樹
|了德寺大学職員
|近藤隼斗
|国士舘大学3年
|古賀玄暉
|旭化成
|福田大和
|延暦寺学園比叡山高校2年
|髙藤直寿 ※欠場
|パーク24
|66kg級
|氏名
|所属
|丸山城志郎
|ミキハウス
|田中龍馬
|筑波大学3年
|武岡毅
|パーク24
|服部辰成
|東海大付属相模高校3年
|阿部一二三 ※欠場
|パーク24
|73kg級
|氏名
|所属
|橋本壮市
|パーク24
|大吉賢
|了德寺大学職員
|原田健士
|ALSOK
|古賀颯人
|慶應義塾高校教員
|大野将平※欠場
|旭化成
|81kg級
|氏名
|所属
|永瀬貴規
|旭化成
|藤原崇太郎
|旭化成
|佐々木健志
|ALSOK
|小原拳哉
|パーク24
|90kg級
|氏名
|所属
|増山香補
|パーク24
|村尾三四郎
|東海大学4年
|ベイカー茉秋
|日本中央競馬会
|向翔一郎
|ALSOK
|100kg級
|氏名
|所属
|飯田健太郎
|旭化成
|植岡虎太郎
|天理大学4年
|ウルフアロン
|了德寺大学職員
|グリーン カラニ海斗
|日本体育大学3年
|100kg超級
|氏名
|所属
|影浦心
|日本中央競馬会
|髙橋翼
|国士舘大学3年
|原沢久喜
|長府工産
|太田彪雅
|旭化成
|斉藤立※欠場
|国士舘大学3年
|48kg級
|氏名
|所属
|角田夏実
|了德寺大学職員
|古賀若菜
|山梨学院大学3年
|立川莉奈
|福岡県警察
|宮木果乃
|修徳高校3年
|渡名喜風南 ※欠場
|パーク24
|52kg級
|氏名
|所属
|阿部詩
|日本体育大学4年
|志々目愛
|了德寺大学職員
|大森生純
|帝京大学4年
|横田ひかり
|長野･佐久長聖高校3年
|57kg級
|氏名
|所属
|舟久保遥香
|三井住友海上火災保険
|玉置桃
|三井住友海上火災保険
|芳田司
|コマツ
|大森朱莉
|帝京大学2年
|63kg級
|氏名
|所属
|堀川恵
|パーク24
|鍋倉那美
|了德寺大学職員
|髙市未来
|コマツ
|渡邉聖子
|警視庁
|70kg級
|氏名
|所属
|新添左季
|自衛隊体育学校
|桑形萌花
|三井住友海上火災保険
|宇野友紀子
|JR東日本
|西願寺里保
|コマツ
|78kg級
|氏名
|所属
|濵田尚里
|自衛隊体育学校
|梅木真美
|ALSOK
|髙山莉加
|三井住友海上火災保険
|泉真生
|コマツ
|78kg超級
|氏名
|所属
|冨田若春
|コマツ
|素根輝
|パーク24
|秋場麻優
|ALSOK
|児玉ひかる
|東海大学4年
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