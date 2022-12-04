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【柔道】グランドスラム東京2日目・男子｜丸山城志郎、太田彪雅が金メダル！

柔道の国際大会「グランドスラム東京2022」が12月4日、東京体育館で2日目を迎え、男子4階級のトーナメントが行われた。丸山城志郎と太田彪雅が日本勢対決の決勝を制し、金メダルを獲得した。2日間を通じ、オリンピック未出場の選手が頂点に輝き、パリ2024の国内代表争いはますます激化しそうな予感だ。

1 By オリンピックチャンネル編集部
discipline柔道
Copy of Paris Qualifiers Thumbnail (1)
(写真： Getty Images)

国際柔道連盟（IJF）が主催する「東建コーポレーション presents グランドスラム東京2022」が12月4日、東京体育館（東京都渋谷区）で大会2日目を迎え、男子4階級（60kg級、66kg級、100kg級、100kg超級）のトーナメントが行われた。日本からはこの日、各階級4名、合計16名の代表が出場し、丸山城志郎（66kg級）と太田彪雅（100kg級超）の2名がそれぞれ、決勝戦での日本人対決を制し、金メダルに輝いた。

2日間の競技日程を通じて、男子は5個の金メダルを獲得し、その5名全員がオリンピック未経験の選手だった。開幕まで2年を切ったパリ2024に向けて、柔道男子の国内代表争いはますます激化しそうな予感を漂わせ、Tokyo2020以来の国際柔道大会はその幕を下ろした。

■男子60kg級

男子60kg級の決勝には、大学3年生のホープ、近藤隼斗が進出した。韓国代表選手との頂上決戦で近藤は惜しくも敗れるも、銀メダルを獲得した。また、準決勝で近藤に敗れた古賀玄暉は、2019年の世界柔道選手権大会（日本・東京）で銅メダルを獲得している永山竜樹との3位決定戦を制し、表彰台に滑り込んだ。

男子60kg級の表彰台成績は、以下の通り。

  1. JEON Seungbeom（大韓民国）
  2. 近藤隼斗
  3. LEE Harim（大韓民国）、古賀玄暉

■男子66kg級

男子66kg級の決勝には、今年10月の世界柔道選手権大会（ウズベキスタン・タシケント）で銀メダルに輝く丸山城志郎と、高校3年生の服部辰成による日本人対決となった。開始1分も経過しないうちに、丸山がともえ投で一本勝ちを収め、優勝を決めた。

男子66kg級の表彰台成績は、以下の通り。

  1. 丸山城志郎
  2. 服部辰成
  3. GOBERT Maxime（フランス）、YONDONPERENLEI Baskhuu（モンゴル）

■男子100kg級

男子100kg級の決勝には、飯田健太郎が進出。イタリア代表選手との戦いは、ゴールデンスコア（延長戦）にもつれ込む長期戦となったが、4分を経過する手前で飯田が3つ目の指導を受けてしまい、試合終了。飯田は、銀メダルとなった。また、Tokyo2020の同階級で金メダルに輝くウルフアロンは、初戦で敗退している。

男子100kg級の表彰台成績は、以下の通り。

  1. PIRELLI Gennaro（イタリア）
  2. 飯田健太郎
  3. グリーン　カラニ海斗、植岡虎太郎

■男子100kg超級

グランドスラム東京2022のフィナーレとなった男子100kg超級の決勝は、太田彪雅と影浦心の日本人対決となった。この最終種目も、ゴールデンスコアにもつれ込む激しい争いとなるも、延長開始50秒過ぎに太田が一本勝ちを決め、今大会日本人12個目となる金メダルを集中に収めた。また、リオ2016個人で銀、Tokyo2020男女混合団体で銀を獲得している原沢久喜は、髙橋翼との3位決定戦を制し、銅メダルを獲得している。

男子100kg超級の表彰台成績は、以下の通り。

  1. 太田彪雅
  2. 影浦心
  3. 原沢久喜、KRIKBAY Galymzhan（カザフスタン）

■日程

12月3日（土）

  • 予選ラウンド 9:30開始予定
  • 決勝ブロック 15:30開始予定

実施階級

  • 男子 73kg級、81kg級、90kg級
  • 女子 57kg級、63kg級、70kg級

12月4日（日）

  • 予選ラウンド 11:00開始予定
  • 決勝ブロック 17:30開始予定

実施階級

  • 男子 60kg級、66kg級、100kg級、100kg超級
  • 女子 48kg級、52kg級、78kg級、78kg超級

■放送予定

12月3日（土）

12月4日（日）

■日本代表選手

※2022年11月29日時点

男子
60kg級
氏名所属
永山竜樹 了德寺大学職員
近藤隼斗 国士舘大学3年
古賀玄暉旭化成
福田大和延暦寺学園比叡山高校2年
髙藤直寿 ※欠場パーク24
66kg級
氏名所属
丸山城志郎ミキハウス
田中龍馬筑波大学3年
武岡毅パーク24
服部辰成東海大付属相模高校3年
阿部一二三 ※欠場パーク24
73kg級
氏名所属
橋本壮市パーク24
大吉賢了德寺大学職員
原田健士ALSOK
古賀颯人慶應義塾高校教員
大野将平※欠場旭化成
81kg級
氏名所属
永瀬貴規旭化成
藤原崇太郎旭化成
佐々木健志ALSOK
小原拳哉パーク24
90kg級
氏名所属
増山香補パーク24
村尾三四郎東海大学4年
ベイカー茉秋日本中央競馬会
向翔一郎 ALSOK
100kg級
氏名所属
飯田健太郎旭化成
植岡虎太郎天理大学4年
ウルフアロン了德寺大学職員
グリーン カラニ海斗日本体育大学3年
100kg超級
氏名所属
影浦心日本中央競馬会
髙橋翼 国士舘大学3年
原沢久喜長府工産
太田彪雅旭化成
斉藤立※欠場 国士舘大学3年
柔道
3 - 4 Dec
柔道 | オリンピック予選 | グランドスラム | 東京 - 日本
柔道 | オリンピック予選 | グランドスラム | 東京
女子
48kg級
氏名所属
角田夏実了德寺大学職員
古賀若菜山梨学院大学3年
立川莉奈福岡県警察
宮木果乃修徳高校3年
渡名喜風南 ※欠場パーク24
52kg級
氏名所属
阿部詩日本体育大学4年
志々目愛了德寺大学職員
大森生純帝京大学4年
横田ひかり 長野･佐久長聖高校3年
57kg級
氏名所属
舟久保遥香 三井住友海上火災保険
玉置桃三井住友海上火災保険
芳田司コマツ
大森朱莉帝京大学2年
63kg級
氏名所属
堀川恵パーク24
鍋倉那美了德寺大学職員
髙市未来コマツ
渡邉聖子警視庁
70kg級
氏名所属
新添左季自衛隊体育学校
桑形萌花三井住友海上火災保険
宇野友紀子JR東日本
西願寺里保コマツ
78kg級
氏名所属
濵田尚里 自衛隊体育学校
梅木真美ALSOK
髙山莉加三井住友海上火災保険
泉真生 コマツ
78kg超級
氏名所属
冨田若春コマツ
素根輝パーク24
秋場麻優ALSOK
児玉ひかる東海大学4年

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