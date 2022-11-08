观看霹雳舞内容，感受这项奥运新运动的魅力

霹雳舞是一种城市舞蹈风格，起源于20世纪70年代的纽约布朗克斯区。

最早的霹雳舞爱好者都是年轻人，以黑人和波多黎各人居多。他们成群结队在街头以舞会友，以舞论输赢。

霹雳舞运动员被称为“B-Boy”和“B-Girl”，或者是“Breaker”（“霹雳舞者”）。“b”代表霹雳舞（breaking）和休息，因为运动员在乐曲停止后也会停下舞步。

霹雳舞源于街头，之后作为一种集音乐、舞蹈和运动精神于一身的艺术形式得到发展，并在全球范围收获了众多粉丝。

霹雳舞在2018年布宜诺斯艾利斯夏季青奥会上首次亮相奥林匹克舞台，当时共设三个竞赛项目，包括男子、女子个人项目和一个混合团体项目。共有24位霹雳舞者参赛，男、女各12人。

见证了霹雳舞在2018年布宜诺斯艾利斯青奥会的受欢迎程度后，2024年巴黎奥组委提议让这项运动在法国首都举办的奥运会上完成奥运会首秀。国际奥委会于2020年确认将其列入巴黎2024正式竞赛项目计划当中。

今年下半年，两个霹雳舞重大赛事相继举行。

2022年7月，2022年世界运动会在美国阿拉巴马州的伯明翰举行，霹雳舞运动是正式竞赛项目。

10月20日-21日，2022年霹雳舞世锦赛在韩国首都落下帷幕，日本选手B-Girl Amy和加拿大选手B-Boy Phil Wizard分别斩获女子组和男子组世界冠军。中国选手刘清漪（B-Girl 671）在那届赛事中创造了中国霹雳舞历史，夺得了女子组亚军。

11月12日，全球霹雳舞最重要的赛事RB BC One街舞大赛总决赛将在美国纽约举行，刘清漪将以外卡选手身份参赛，她也成为首位受邀直通该赛事全球总决赛的中国女子选手。

在比赛到来之前，让我们一起通过Olympics.com上的精彩霹雳舞内容更好的感受这项运动的魅力，了解这项奥运会新运动项目的常识以及其所倡导的精神。

Breaking News系列文章

本系列旨在为读者介绍世界各地的霹雳舞运动员自己的故事。通过他们的介绍，可以了解到精英霹雳舞运动员和这项运动结缘的故事、他们为了坚持这项运动需要克服的挑战和困难，以及霹雳舞入奥之后给他们的生活所带来的改变。点击链接即可前往相关内容。

1 - 西班牙霹雳舞名将B-Boy Xak

2 - 41岁的日本霹雳舞世界冠军B-Girl Ayumi

3 - 青春靓丽的韩国霹雳舞青奥会季军B-Girl Yell

4 - 走出舒适圈的巴西霹雳舞男孩B-Boy Kley

5 - 阿根廷青奥会亚军B-Boy Broly

6 - 引领日本霹雳舞辉煌的著名教练B-Boy Katsu One

7 - 2022年以惊人速度崛起的中国新星B-Girl 671

8 - 勇敢做出人生抉择，梦想参加巴黎奥运会的乌克兰B-Girl Stefani

巴黎奥运会霹雳舞晋级之路

想知道2024年巴黎奥运会霹雳舞参赛资格如何获取？2024年巴黎奥运会霹雳舞比赛参赛人数、赛制、赛程？通往巴黎奥运会道路上值得关注的焦点选手？

这篇文章将会给您一站式解答：

通往巴黎2024之路：霹雳舞资格体系详解

重温2018年青奥会首秀

霹雳舞运动首次亮相奥林匹克舞台是在2018年布宜诺斯艾利斯青奥会上。想要重温那届赛事上霹雳舞比赛的盛况？

点击这里，一起回顾霹雳舞的2018年青奥会首秀。

点击这里，回看男子组决赛盛况。

点击这里，回看女子组决赛盛况。

《Breaking Life》

专题系列纪录片第一季记录了美国、法国、哥伦比亚、印度以及塞内加尔霹雳舞运动员的现状。（可选中文字幕）

第1集：从纽约市到阿拉斯加，认识霹雳舞先驱、美国冠军Icey Ives

第2集：法国霹雳舞者为2024年巴黎奥运会预热

第3集：年轻霹雳舞者成为麦德林街头的焦点

第4集：印度霹雳舞热度提升为当地B-Girls提供发展空间

第5集：达喀尔舞者从霹雳舞奥运首秀当中看到新机会

霹雳舞基本功教学

看过霹雳舞内容后自己也想尝试但是苦于不知如何入门？可以通过这个视频来了解一下霹雳舞的基本功，循序渐进！

观看：B-Boy Shigekix：如何迈进霹雳舞的大门

关于绰号

霹雳舞运动员的绰号都有什么含义？为什么会选择这样的绰号？参加2022年世锦赛的部分选手分享了各自绰号的含义。

观看：霹雳舞选手绰号的由来

霹雳舞名将专访

1 - 日本霹雳舞巨星Shigekix：“我的目标是在2024年巴黎奥运会上夺冠”

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2 - 多才多艺的男人：认知乌克兰霹雳舞者兼歌手B-Boy Lussy Sky

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3 - 霹雳舞女孩Vavi谈女子霹雳舞进展：“我感觉自己正在改变这项运动”

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4 - 中国霹雳舞队外教穆尼尔·比巴：“霹雳舞在布朗克斯的和平中孕育而生”

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