穆尼尔·比巴：“霹雳舞在布朗克斯的和平中孕育而生”

“为和平而动” （Move for Piece）

2022年奥林匹克日口号和2024年巴黎奥运会新运动项目——霹雳舞的历史完美契合。

25个月后，将有24位霹雳舞舞者（男、女各12位）前往巴黎著名的协和广场，参加集运动和艺术于一身的奥运会新运动项目霹雳舞比赛的争夺。他们的目标非常明确，斩获奥运会霹雳舞首批奖牌。

霹雳舞运动起源于20世纪70年代的美国纽约布朗克斯区，当时该地区刚刚经历过一段黑帮暴力横行的艰难时期。

Olympics.com邀请法国B-boy穆尼尔·比巴和我们一起回顾嘻哈文化以及霹雳舞运动的诞生。比巴是2012年红牛BC One赛事的总冠军，他曾经和巴黎2024奥组委主席托尼·埃斯唐盖共事，为霹雳舞运动进入巴黎奥运会竞赛项目立下汗马功劳。

一个期盼和平的团体

上世纪70年代布朗克斯饱经社会危机的考验。当地的几个街区，特别是南部街区，由不同帮派掌控着。

比巴是霹雳舞届最有影响力的人物之一，在著名的Vagabond Crew舞团效力超过20年时间。他在回顾霹雳舞起源的时候说道：“犹太区的人因为他们的身份被当时的社会所抛弃了。”

“当时那些人的生活极度贫困，失业率奇高，每日暴力横行。当时那种情况就是帮派之间的战争。我们大家都知道纽约的冬天有多冷。但是那些人中的大部分人都喝不上热水，也没有供暖和电力供应。那是一段非常艰难的时光。”

1971年12月，一位名为科内尔·本杰明（绰号黑本杰）的犹太兄弟帮成员收到上级本吉·梅伦德斯的指示，在这个面积是巴黎面积1.5倍大且黑帮云集的纽约贫困区倡导和平。

1970年代的纽约布朗克斯区 照片出自： Courtesy of ©Joe Conzo for "Breaking Life" original series

签订和平协议

在试图完成任务的过程中，本杰明被杀害。这起谋杀在布朗克斯引发了剧烈反响，导致后续出现了多方冲突。

但是梅伦德斯和犹太兄弟帮统领卡洛斯·苏亚雷斯相信，如果布朗克斯想要变得更好，是需要和平的。

何塞·托雷斯在《纽约邮报》撰文写道：“犹太人兄弟帮在朝正确的方向努力，他们不相信血腥对抗，他们不认为那种暴力可以让人信服。”

梅伦德斯和苏亚雷斯决定去拜访科内尔的母亲，美国作家杰夫·张在他名为《Can't Stop Won't Stop: A History of the Hip-Hop Generation》一书中写道，科内尔的母亲对于自己想要什么是非常清楚的：

她说道：“不要报仇，本杰明是为和平而亡的。”

对于和平的向往在苏亚雷斯和梅伦德斯心中愈发强烈，为了和各帮派大佬坐下来和谈，他们费尽心思，做了能做的一切。

12月8日，多位黑帮大佬来到布朗克斯Boys俱乐部，警察和媒体也在现场。经过漫长的谈判，期间不免会有言语冲突，最终大家签订了一份和平协议。

比巴回忆道：“他们自由了，他们可以跨越彼此会面、交流了，这些在以前都是不存在的。”

1970年代布朗克斯区的街区派对 照片出自： Courtesy of ©Joe Conzo for "Breaking Life" original series

嘻哈文化兴起，霹雳舞诞生

随着时间的推移，对抗、冲突被创造力取而代之，帮派成员还会在派对上偶遇，这种派对就是众所周知的街区派对（block parties）。

比巴介绍到：“人们开始在公园集结，放着音乐。然后我们就看到最早一批的B-boy、B-girl、MC以及DJ的出现。1973年8月，DJ Kool Herc举行自己首个派对时，嘻哈文化正式诞生。”

舞者在battle中以舞技论胜负，他们在DJ播放的去除人声的乐曲中完成各种高难度技巧展示。

说唱、涂鸦、霹雳舞——所有这些城市艺术都兴起于70年代初，那之后，这种文化才传播的国际舞台，成为今天我们所了解的嘻哈文化。

“首先，这种文化在和平中孕育而生。这也是为什么嘻哈的口号是‘和平、团结、友爱和玩乐’的原因所在。这些是嘻哈从最开始就在输出的价值观和信号，在舞蹈方面更是如此。”

这些嘻哈价值观同时也呼应了奥林匹克日要传递的信号，2024年7月巴黎奥运会开幕时，这些信号将再次传递给全世界每一个人。