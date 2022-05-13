专访西班牙霹雳舞男孩XAK：“不知不觉间我已经为奥运会准备了20年”

胡安·德拉托雷和“XAK”是同一个人，他是当下西班牙霹雳舞实力最强的男子选手。

当胡安时，他是一个内向的人。喜欢阅读的他生活中是一个慢性子的人。但是当XAK时，他就像换了个人一样，将自己的爆发力展现的淋漓尽致。目前，他的目标就是参加2024年巴黎奥运会霹雳舞奥运首秀的争夺。

XAK今年已经35岁，但是对于参加两年后举办的奥运会，他动力十足。虽然他已经在霹雳舞届征战20年，但是直到两年前，他才最终做出决定：将自己的律师事务所工作暂时放下，专注于霹雳舞运动。

如今看来，他的付出是值得的，他解释道：“我需要快乐。”

2014至2016年完成Red Bull BC One Spain三连冠的XAK目前在西班牙国内排名第一。最近，他刚刚赢得了坎布里尔斯公开赛冠军。接下来他还将参加FISE蒙彼利埃站比赛（5月25-29日）、世界运动会以及2022年世锦赛（12月）的争夺。

而他最大的目标不止于此，而是两年后在法国首都举行的2024年奥运会。

通过本次采访，一起认识这位世界顶尖男子霹雳舞运动员。

Olympics.com：霹雳舞入奥对你而言意味着什么？

XAK: 这是一个千载难逢的机会，给我们的训练提供了新的目标，让我们保持动力的同时不断提升自己的实力。

Olympics.com：你觉得霹雳舞能够给奥运会带来什么？

XAK: 霹雳舞是一个新鲜的、动态的、有趣且适合视觉欣赏的运动项目。比赛中每位选手都有自己的风格以及自己独特的比赛方式，通过身体语言表达自己的态度。虽然我们管这种比赛叫battle，但是事实上这只是我们各自都表达自己的方式而已。

Olympics.com：你能想象自己参加奥运会的场景吗？

XAK: 我现在确实可以想象到，我觉得我已经为了奥运会准备了20年，虽然之前我并不知道（霹雳舞能够入奥）。现在我感觉一切的付出都是值得的，我非常开心。我对于自己能够参加奥运会有信心。

霹雳舞让我找到了真正的自己。

XAK：霹雳舞舞者和律师

Olympics.com：你15岁时开始接触这项运动，当时是因为看到学校里有人在跳霹雳舞。对于当时的场景，你有怎样的记忆？

XAK：我记得当年那会儿人们谈到运动时总是提到网球、足球、篮球，在这些运动上面我确实非常菜，所以也不是非常喜欢那些运动。但是当我看到霹雳舞时，我感觉自己眼睛都发光了。对我而言嘻哈和说唱经常是和坏事儿挂钩的东西，所以当时我对于霹雳舞一无所知。第一次看到霹雳舞时，那种视觉冲击力太大了，让我看到了人的身体居然可以做出如此夸张且具有挑战性的动作。所以我就开始让那位同学教我。

Olympics.com：是什么让你对霹雳舞不离不弃的？

XAK：我觉得是因为我可以按照自己希望的方式去练习霹雳舞。它给予我自由，同时也让我感觉到自己能够不断提升自己，最终成为焦点。15岁时我自己非常没有安全感，心中有很多矛盾。霹雳舞的出现帮助我找到了真正的自己。

Olympics.com：你肯定遇到过那些误解霹雳舞的人，对于如今仍有这样想法的人，你有什么话想对他们说？

XAK：我会告诉他们那些都是偏见和刻板印象。今天的霹雳舞和上世纪80年代的霹雳舞相比已经大有不同了。在高水平霹雳舞层面，一切已经今非昔比了。

Olympics.com：谈到关于霹雳舞的陈词滥调，你是一位律师。30多岁时选择暂停律师工作，追逐自己的热情。

XAK：我自己的故事其实也是打破固有观念的一个过程。我一直以来在脑海中都有一个清晰的计划，就是学习法律，然后在律师楼工作，以此为生。但是真正的生活中我发现并不是我想象的那么简单，因为不是所有东西都是和钱有关的。而是和快乐和满足有关。法律让我有了稳定的收入，但是它无法给我稳定的快乐和满足感，而这正是我真正需要的。

人的头脑比身体退化的慢，所以如果之后我想回归律师的身份，我依然可以。但是霹雳舞则不然，在这项运动中巅峰很短暂。所以现在不拼就没机会了。

Olympics.com：你来到马德里来追逐自己的梦想。新生活刚开始时是怎样的情况？

2017年1月，当我来到马德里时，我没有什么存款。我的生活非常窘迫，但是我当时沉浸在那份快乐当中，那就是我想要的一切。我意识到为了快乐，这是我需要做的事情，而不是过那种大家希望我过的那种生活。

Olympics.com：你是否怀疑过自己的决定？

XAK：没有。有时我会问自己我的人生中都做过些什么，未来会做些什么？退役后自己想做些什么？如果受伤了怎么办等等。但是我逐渐意识到，我对于这些事情感到担忧，但是这些事本不该成为我的困扰。我很好，很快乐，在霹雳舞方面有很多事情要做。我从来不需要为钱发愁。怀疑也是别人的怀疑，我自己这边一切都很清晰。

霹雳舞：是艺术也是运动

Olympics.com：XAK和胡安·德拉托雷有什么不同？

XAK：是不同的两个人（笑），是我身上不同的组成部分吧。胡安是私下生活中的我，一个沉稳、甚至内向的人。而XAK则更像是一个斗士，很外向。好像是我在对自己说：“看着我，我在这里，我想要跳舞，我想要赢得一切。”对我而言，找到这两者之间的平衡很关键，因为在一边付出多了，另一边就会不开心。当然，这两边协调的很好。

Olympics.com：霹雳舞也有两面性：艺术和运动

XAK：是的，确实如此。如果你在身体上准备的很充分，但是缺少艺术细胞的话，你根本走不了多远，反之亦然。需要这两方面完美协调、共同发挥才可以。缺一不可。

Olympics.com：你在舞台上时，想要有怎样的艺术表现？

OAK：我需要确保自己的情绪不会给自己造成太大的影响，我要有能力掌控自己的注意力，这样我才能在艺术表达上保持一致。我不会让其它东西影响到我的这种稳定。我经常是在开心时、对自己的表现感到满意时用文字记录下自己的感想。比赛期间，我会重新读这些东西，这样就会让我重新找回当时的那种感觉，那种我所期望的感觉。