B-Girl Ayumi：“没有霹雳舞就没有今天的我”

人们通常会认为，20岁时才开始参加比赛对于一个想要达到运动生涯高峰的运动员而言太晚了。但是对于日本霹雳舞女孩B-Girl Ayumi 福岛亚由美而言，这样的判断有些草率了。

日本姑娘福岛亚由美21岁才开始接触霹雳舞，14年后，她成为首位参加红牛街舞大赛（Red Bull BC One)世界总决赛的霹雳舞女孩。之后她又在2021年世锦赛上夺得冠军，在今年举行的世界运动会上收获铜牌。

在接受Olympics.com过程中，亚由美表示：“接触霹雳舞三周后我就迎来了自己的首场Battle，对手是一位小学生。当时我的表现堪称灾难。”

虽然Battle首秀不如意，但是福岛亚由美在之后的日子里通过自己的努力慢慢成为霹雳舞届响当当的人物。即使现在已经39岁，她仍然狂爱着霹雳舞运动，对于2024年巴黎奥运会霹雳舞奥运首秀倍加期待。

对此，她说道：“霹雳舞让我学到了很多，在全世界范围内结交了很多朋友。霹雳舞现在（由于奥运会）能够获得如此关注我感到非常开心。”

腼腆的日本霹雳舞女孩在加拿大街头因霹雳舞变得勇敢

福岛亚由美出生于京都，当年接触霹雳舞是受到姐姐B-Girl Narumi 福岛梨绘的启发。留学加拿大的亚由美福岛在暑假期间回到了日本看到姐姐比赛后，开始对于霹雳舞产生兴趣。

亚由美回忆道：“在加拿大过语言关太难了。我天生腼腆，英语也不好，所以这就让我变得更加害羞了。”

有时处在英语环境当中，她会感觉自己游离在大家的交谈之外。长此以往，她觉得自己必须要想个办法融入当中才行。

亚由美笑着说道：“暑假回日本的时候，我想要尝试些新东西。另外在加拿大生活期间体重狂涨10公斤后，我也想要减肥。”

就这样，上学期间曾经跳过嘻哈舞蹈的亚由美想要把跳舞重新拿起来，但是这一次，她选择了霹雳舞。看姐姐参加比赛后，她对于霹雳舞有了一定的了解。但是看是一回事，真正去尝试则是另一回事了。幸运的是，她最终在霹雳舞道路上坚持了下来。

“霹雳舞是很有挑战的，对于普通女孩来说，即使用手撑在地上支撑整个身体就已经是很难的动作了。但是我却每天乐在其中。”

三周后，这位日后的世界冠军就迎来了人生第一场Battle，对手是一位小学生。但是比赛并没有按照她预想的方向发展，比赛中她忘了好多动作，最后的结束动作几乎是趴在了地上。

但是尴尬的开始并没有影响亚由美对于霹雳舞的热情，回到加拿大后她想要继续坚持训练。

对于加拿大霹雳舞当时的状况她没有任何认知，同时也不认识任何从事霹雳舞的人，不知道在哪里能够训练。但是在对于霹雳舞的热情驱使下，她勇敢的迈出了第一步，在一家咖啡店门前用英语主动向人请教训练场地的事宜。幸运的是，那个人是日本人，最终他把亚由美送到了当地霹雳舞社区集结的地方。

这就是如今这位霹雳舞世界冠军最早和这项运动结缘的故事。多年来，她辗转于世界各地参加比赛或者担任评委工作，她的生活始终和霹雳舞绑定在一起。

在霹雳舞和日常生活中寻找平衡

除了参加比赛之外，福岛亚由美还有自己的日常工作——在幼儿园教英语和舞蹈。

她介绍道：“对于现在的人来说，舞蹈可以养活自己。但是我们那个年代，一边跳舞一边打工是必须的。”

霹雳舞和当老师都是亚由美喜欢的事情，能够将这两样东西结合在一起她感到很幸运：“虽然工作是为了生活，但是工作也让我在心理上能够保持一个平衡，不会让霹雳舞成为我每天的全部。”

“当时对于心理层面的东西我并没有太在意，但是有时候我会感觉自己害怕去Battle，然后我就觉得自己必须要做些什么才行了。我记得有一天一个朋友说她觉得我有些害怕挑战。她说的是事实，我爱跳舞，享受其中。我认为挑战应该也是跳舞的一部分。但是，有时我过于在意挑战层面的东西，会忽略了跳舞过程中快乐的那部分。”

“霹雳舞是一种在不断进化中的舞蹈，这也是我喜欢它的原因。如果只是比赛，没有乐趣的话，那不是我的风格。”

这种意识可能就是让她能够在这个需要表达自己态度的运动项目中名列前茅的原因之一。

2024年巴黎奥运会：终极赛事

强大的心理加上乐观的性格让亚由美在霹雳舞生涯中很少经历低谷。但是两年前的伤病（疝气）对她而言算得上一个打击，当时她花了四个月时间才最终伤愈。

“我过去经常和朋友们一起训练，一练就是5个小时起步。但是受伤后，我对于自己的身体更加重视了，对于自己的训练时间也设定了限制。”

如今的亚由美注意力只在一项赛事上，那就是2024年巴黎奥运会。

“我生涯中最大的挑战就是时刻保持好自己的最佳状态，以备比赛之需。”

“我认为巴黎奥运会的重要程度远超其它比赛。我热爱霹雳舞，它对于我的人生影响深远，有它才有今天的我。这么多年后，我依然热爱这项运动。”

性格腼腆的亚由美带着霹雳舞给予她的自信在采访最后坚定的说道。