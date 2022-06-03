青奥会霹雳舞季军金叡利：“无限”艺术家

韩国霹雳舞女孩金叡利，绰号“B-girl Yell”在17岁时离开学校成为职业霹雳舞运动员时没有丝毫畏惧和迟疑。她只是想让自己专注在自己喜欢的事情上。

那之后，她的霹雳舞生涯开始走向辉煌，青奥会斩获铜牌之后，她又在2019年斩获了红牛BC One Cypher Korea赛事冠军，同时也为韩国赢得了2019年孟买红牛BC One世界总决赛的席位。

2021年作为电视舞蹈大赛《街头女战士》中唯一的女子霹雳舞者，她迅速走红。该节目也成为韩国当年的爆款综艺。

将目光锁定在2024年巴黎奥运会的金叡利已经成为韩国女子霹雳舞的领军人物，不断挑战自己是她最喜欢做的事情。

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“无限”艺术家

3岁时金叡利被诊断患有听觉障碍，9岁她就开始使用助听器。“无限（limitless）是一个可以代表我的词。我希望在没有任何限制的情况下去做我喜欢的事情。”

身为2018年青奥会铜牌得主的她决定高中辍学转为职业霹雳舞选手时曾经面对过很多难题。

在谈到这些难题时，她不愿意将自己的听力障碍归为其中。

“佩戴助听器后，我确实经历了一些意想不到的情况，但是听力障碍不可能毁掉我的霹雳舞生涯。需要澄清的是，我可以通过助听器听音乐、听别人说话等等，但是特别细节的东西是听不到的，比如音乐伴奏中的一些声音等等。”

“有时助听器在比赛过程中突然没电确实会让我陷入慌乱当中。最坏的情景就是DJ放了一首不熟悉的曲子，而助听器恰巧就在那时没电了。”

B-girl Yell

幸运的是，金叡利在寻找音乐节拍方面能力很强，这都是托她小时候学过一些乐器的福，钢琴、小提琴、口琴她都有接触。

“我觉得学乐器的经历对我帮助很大。有时助听器出问题导致我听不到音乐的时候，我依然可以按照节奏去跳舞，尽管那时我听到的音乐就像是微弱的噪音一样。”

“那种情况下，我会继续在脑海中想象那个音乐，之后回看录像时会发现我在大多数时间里都是踩在节奏上的。”

青奥会上的第一支舞和最后一舞

2017年离开校园后的那个系夏天，22岁的金叡利看到了韩国奥委会为2018年青奥会征召霹雳舞选手的通知。

“当时我觉得奥运会对我来说是很遥远的事情，我甚至还没有在国内取得过任何好成绩。”

出生于2000年的金叡利14岁开始接触霹雳舞，2018年时她已经18岁，到了青奥会最高参赛年龄。她继续说道：“当时团队的成员告诉我说，那可能是我唯一能够参加青奥会的机会。”

“我收获了信心，尤其是在亚洲区预选赛之后。那是我人生中第一次和国际霹雳舞选手battle。当时我感觉到我能够击败除了B-girl Ram（河合来梦）以外的任何选手。Ram当时已经有10年的比赛经验了。”

正如她说的那样，Ram在2018年青奥会上夺得冠军。加拿大选手埃玛·米萨克摘的银牌，金叡利收获铜牌。

2024年巴黎奥运会：希望霹雳舞的未来越来越好

2020年，霹雳舞正式成为奥运会竞赛运动项目。

金叡利回忆道：“四年前，我记得当时在布宜诺斯艾利斯马德罗港，有很多人来看我们的比赛。很多人距离舞台很远，所以当时我就在想，他们能不能看到我们的表演？”

“从那时开始我就坚信，霹雳舞一定很快就会被纳入奥运会。”

是否应该参加奥运会这个问题在霹雳舞届依旧争论不休。

但是金叡利的想法很坚定，她表示：“我想登上奥运会的舞台，因为这有助于提升人们对于这项运动的认识。2024年巴黎奥运会霹雳舞比赛将会在整个韩国直播，相信到时候一定会有很多人记住韩国队，甚至在街上认出我们。”

她也相信奥运会将会为霹雳舞者打开更多大门，对于其职业生涯和工作环境都会产生影响。

“我们经常会被邀请去学校或者地方政府组织的节日活动上演出，这点让我感到很荣幸。但与此同时，我意识到很多人对于我们表演的舞台了解不是很多。比如会让我们在柏油路、建筑工地、光滑的玻璃地板表演等等。”

“作为霹雳舞者，我们对于舞台的表面非常敏感，这种东西是很难向组织方解释的。这也是为什么我希望获得更多关注的原因，可以保护霹雳舞者的利益。”

“2024年巴黎奥运会将是我完成这项任务过程中的关键。我当然想要赢得一枚奖牌，但是我更想获得一些难忘的奥运会瞬间，这点更重要。”