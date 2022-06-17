日本教练B-boy Katsu One分享霹雳舞文化的美妙

大约是在25年前，日本在校学生受到迈克尔·杰克逊音乐的启迪和影响，兴起了跳舞风。

B-boy Katsu One（Ishikawa Katsuyuki）最早接触霹雳舞运动是在上大学时期，当时他在假期前往美国和澳大利亚旅行时看到了当地的霹雳舞比赛并爱上了这项运动。毕业后，父母出于对他未来的考量在他从事霹雳舞方面并不是非常赞同，但是他顶住压力坚持了下来。毕业后的第一年，他就在新西兰赢得了一个赛事的冠军，他的名字也登上了当地报纸。这件事情也开始改变家人对他从事事业的看法。

那之后，他和世界各国霹雳舞者建立了紧密联系，如今的他已经成为霹雳舞裁判，执法过很多场比赛。包括2021年的WDSF霹雳舞世锦赛。

上学时，B-boy Katsu One一定没有想到自己的未来会是如今这样。

他表示：“不只是我自己的未来，我当时也想象不到霹雳舞届能够有今天这样的景象。”

霹雳舞的兴起始于2018年布宜诺斯艾利斯青奥会，那届赛事上霹雳舞正式登上奥林匹克旗下赛事的大舞台。当时B-boy Katsu One以教练身份带领日本队参赛，最终收获了2金1铜。

两年后，国际奥委会正式宣布，霹雳舞成为2024年巴黎奥运会正式竞赛项目。

这位日本著名霹雳舞教练和我们分享了这项运动的美。

日本霹雳舞的发展现状

在见证了霹雳舞在不同国家的成长后，B-boy Katsu One在霹雳舞的日本本土发展方面发挥了重要作用。

他介绍道：“如果嘻哈之树能够在一个国家扎根并茁壮成长，那么霹雳舞在这个国家也会发展的更好。”

他口中的嘻哈之树指的是一种文化结构，老一代霹雳舞者将这种文化传承给年轻一代，如此周而复始不断延续下去。

他认为嘻哈之树正在日本生长，就像之前在美国和欧洲那样。

“年轻的霹雳舞者尊重前辈，他们会组织交流会、训练营，通过这种方式向前辈取经，了解霹雳舞的历史。”

“前辈的经验对于他们很重要，但是与此同时他们还要创新，这样才能保持这项运动的不断进步和发展。”

如今，他已经成为日本舞蹈运动协会霹雳舞部门的主管，每年都在组织霹雳舞比赛、活动以及训练营。

在日本，家长对于霹雳舞的看法已经发生了转变，现在他们对于职业从事霹雳舞持更开放的态度。日本远动员在滑板、单板滑雪以及霹雳舞方面（过去两年两位日本选手加冕世界冠军）取得的成功，让家长对于这些此前很排斥的运动有了好感，觉得孩子们通过这些运动，同样有可能养活自己。

“我现在40岁出头，人们在我这个年纪通常都有孩子了。我感觉现在还有那种‘无法通过霹雳舞赚钱’想法的家长越来越少了，更多的家长希望他们的孩子去尝试些酷酷的东西。”

“事实上，世界上的顶尖霹雳舞运动员背后，都有非常支持他们的家长。”

霹雳舞表现个性

B-boy Katsu One从25年前开始接触霹雳舞，如今这项运动已经成为他生活的一部分。

他分享到：“这项运动当中你可以尽情表现自己，这种态度和方式是被接受的，也是霹雳舞艺术的独特之处。你可以自由表现。”

霹雳舞文化同样尊重每个人的个性，无论他们各自拥有怎样的人生。

“如果你有些许残疾，没关系。如果你体重超重，无所谓的。如果你身体拥有足够的柔韧度，你可以通过任何你想要的方式去展现，怎么做都是对的。平时生活当中可能会局限你的东西在霹雳舞世界当中可以完全打开，这也是霹雳舞吸引人的地方。”

“大家都接受，这很酷。霹雳舞给大家提供了表现、玩耍的舞台。”

霹雳舞者在比赛当中经常会互相挑衅，这是否会导致他们最终拳脚相向呢？

B-boy Katsu One透露道：“会有这种情况，但是极少出现。比赛中选手在某个时刻可能会很上头，但是很快比赛就结束了，可能就冷静下来了。即使出现动手的情况，周围的人也会拦住他们，让他们冷静下来。”

“比赛当中不能触碰到对方是铁律。”

“我觉得有时赛场外的选手battle可能会更有意思。通过舞蹈交流之后，我们之后很多年都会保持者密切的联系。我们会忘记曾经的剑拔弩张，大家在一起聊友谊，谈天说地。”

“这也是霹雳舞文化的美妙之处。跳舞会让你很容易结交到朋友。比如我到别的国家训练时，经常会收到当地霹雳舞者的邀请，去他家中做客。我度假出国游的时候，很少需要预定酒店。这就是当今全世界霹雳舞社区的一种现状吧。”

如果你了解霹雳舞的起源，那么你就会了解他所说的一切都是对的。

霹雳舞于上世纪70年代诞生于纽约相对贫困的黑人社区南布朗克斯区。当时它的出现取代了一些暴力行为，在解决争端和冲突过程中发挥了重要作用。后来，这种舞蹈成为一种文化，在全世界范围内流行开来。美国本土各地的霹雳舞社区也建立非常紧密的联系。

“看到更多人通过奥运会加入到霹雳舞的队伍当中来是非常棒的事情，通过媒体对于霹雳舞的报道，会提升这项运动的曝光度。我希望最终我们的价值观能够和大家分享，更多人能够感受到霹雳舞的精彩和美妙。”