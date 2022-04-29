世界舞蹈日：一起回顾霹雳舞的2018年青奥会首秀

4月29日是世界舞蹈日，让我们一起重温2018年布宜诺斯艾利斯青奥会上霹雳舞的奥林匹克首秀，以此方式庆祝这一特殊的日子。

霹雳舞将在2024年巴黎奥运会上首次登上奥运会这一世界最高运动大舞台。但是早在2018年，已经有男子、女子各12位舞者提前在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯品尝了奥林匹克赛事的味道。

这里，我们为您准备了2018年青奥会霹雳舞比赛留下的美好回忆。

城市运动文化的精彩展示

霹雳舞运动于20世纪70年代在美国纽约出现。时至今日，这项运动已经取得了长足的进步，但是最初的风格和精神一直保留至今。

2018年布宜诺斯艾利斯青奥会上，两名世界级DJ配合着世界上最好的霹雳舞运动员在阿根廷首都马德罗港专门搭建的城市公园完成了精彩纷呈的表演。

以探戈舞闻名的阿根廷突然之间就成为了街头舞蹈的心脏地带，本土霹雳舞名将Vale（伊利斯·冈萨雷斯）突然成为家喻户晓的明星。

Vale在接受采访时表示：“所有人都认为阿根廷人都会跳探戈，但是我就不会，我们向世界展示了阿根廷不止有探戈。人们可以看到布宜诺斯艾利斯人有多么热爱霹雳舞。那种氛围棒极了。”

2024年巴黎奥运会上，霹雳舞比赛将在标志性的协和广场上进行。届时，自由式小轮车、滑板、三人篮球的激烈角逐也将在那里展开。

有一点是可以确定的，当霹雳舞在下届夏奥会上完成首秀的时候，那种美妙的氛围将会被人们久久铭记。

Ram青奥会全胜夺冠

在所有参加2018年布宜诺斯艾利斯青奥会霹雳舞比赛的舞者当中，其中有一位的星光盖过了其他所有选手，她就是日本选手Ram（河合来梦）。她在女子组比赛中的每一轮都取得了最好成绩，最终斩获了女子组冠军和混合组冠军。

Ram是世界著名霹雳舞团Floorriorz的团员之一。她看到了霹雳舞给全世界追逐梦想的年轻女性所带来的鼓舞，这也是她深爱这项运动的原因之一。2024年巴黎奥运会上，她将会和其他选手一起继续发扬霹雳舞的这一特质。

在青奥会夺得金牌接受采访时，她表示：“我想对所有参与这项运动的女孩们说：努力拼搏，永不放弃。朝着你的梦想不断前行。”

混合项目将霹雳舞的精彩程度提升至新高度

混合项目是2018年布宜诺斯艾利斯青奥会霹雳舞赛场的一大亮点，该项目同样将会在2024年巴黎奥运会上继续发光发热。

霹雳舞混合项目中，一男一女两位运动员组队参赛，和对手组合PK。在这个项目中，个人技巧需要为双人默契让路，增加了看点。

Ram当时和越南男子选手B4一起斩获混合项目冠军，当时他们击败了本土夺冠热门Broly和意大利女舞者Lexy组合。

Broly在决赛结束后接受采访时表示：“和Lexy合力保住一枚奖牌让我感到无比开心、自豪、激动。”之后，他又谈到了自己从事的运动项目进入奥运会对于运动员而言的意义。

“2018年布宜诺斯艾利斯青奥会对我而言是梦想成真的时刻，是我人生中发生的最美好的事情。我了解个不同的文化，在做人方面也收获了成长。”

冠军诚可贵，友情价更高

在2020年东京奥运会新加入的城市运动比赛中，运动员在比赛过程中展现了团结的一面。无论输赢，滑板运动员和小轮车车手们都在为对手加油，向彼此致以真诚的祝贺。这种积极的态度也是城市运动的独特之处之一。

霹雳舞比赛中摆出嚣张甚至略带挑衅的pose是这项运动的一部分，但是比赛结束后，参加布宜诺斯艾利斯青奥会的运动员对于友谊是霹雳舞比赛核心这一观点一致表示认同。

“比赛Battle过程中肯定会有一些垃圾话，但是比赛之外运动员之间洋溢着满满的爱。”加拿大选手艾玛·米萨克认为团结已经成为霹雳舞届的文化。

“我认为这就是霹雳舞与众不同的特点，我们就像是一家人，我感到非常开心。”

2024年巴黎奥运会加入霹雳舞也非常符合卓越、尊重、友谊的奥林匹克价值观。

霹雳舞是真正的全球运动

扫一眼2018年布宜诺斯艾利斯青奥会霹雳舞奖牌榜你就会发现，奖牌获得者来自不同国家，包括：日本、俄罗斯、法国、加拿大、韩国。

证明这一发源于纽约布朗克斯区的运动已经真正成为了全球性运动。

布宜诺斯艾利斯青奥会霹雳舞男子、女子参赛名单全部由12位来自不同国家的运动员组成，涵盖欧洲、亚洲、北美、南美以及非洲。

俄罗斯舞者“大黄蜂”谢尔盖·切尔尼舍夫赢得了男子组冠军，决赛中他四轮全胜击败了法国选手马丁·勒戎。女子组比赛中日本选手Ram击败加拿大选手艾玛·米萨克夺冠，同样是4轮全胜。

布宜诺斯艾利斯青奥会赛场，只有日本选手收获不止一枚个人项目奖牌，除Ram外，“Shigekix”中井重之斩获男子组铜牌。