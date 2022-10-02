巴西霹雳舞男孩Kley：成为奥运选手可以让我更上一层楼

2016年8月5日，巴西里约热内卢。

当时，来自巴西北部州帕拉的克莱德森·赛亚布拉·德·阿尔梅达22岁，他以舞蹈演员的身份参加了2016年里约奥运会开幕式的表演。当时的他在一个职业舞蹈队供职，薪水不错、衣食无忧。

那一晚，他的眼睛被登场亮相的各国运动员深深吸引。回忆当时心中感想时，阿尔梅达表示：“里约奥运会开幕式上，我表演的是跑酷，参加那届开幕式是我人生中最美好的经历。当时我就在想，如果霹雳舞能够进入奥运会，我就能和那些运动员一样出现在舞台中央了。”

当时，霹雳舞已经确定将在不久后加入到奥林匹克竞赛项目当中。

那之后，阿尔梅达放弃了之前的一切，期待借助这个千载难逢的机会在霹雳舞领域创出一片天地。

6年后，他已经成为B-Boy Kley，是巴西霹雳舞国家队的正式成员之一。他正在实现自己的奥运会梦想，在2024年巴黎奥运会上成为正式的奥运会选手。

通过Olympics.com对他的专访，一起了解这位来自巴西的霹雳舞名将。

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阿尔梅达在比赛中的瞬间 照片出自： Bruno Terena / Red Bull Content Pool

开端

巴西的音乐和舞蹈举世闻名，韵律和节奏已经融入到这个名族的基因里，其在艺术领域的创造性和融合力令人赞叹。但是，这个国家的年轻人并没有享受到同等的机会。阿尔梅达出生的巴西帕拉州贝伦市同样是这种情况。

和很多巴西运动员一样，阿尔梅达最早也是踢足球，之后又接触了卡波耶拉（巴西战舞）。但是霹雳舞成为他的最终选择。

“我加入了一个名为“Sheknah Crew”的舞蹈项目，该项目主要和处于弱势生存环境的年轻人一起开展工作。”

14、15岁开始接触霹雳舞后，他发现自己在这项运动中很有天赋，接下来参加比赛，不断Battle就是水到渠成的事情了。不久后，他就开启了自己人生的第一场舞蹈之旅，和自己效力的舞蹈队一起前往马卡帕参赛。最终，他们赢得了比赛的胜利，阿尔梅达感到自己还有很大的进步空间，他回忆道：“我为舞蹈而生，为比赛而生，为创造艺术而生。”

从瓜马走向世界

“Sheknah Crew”的起源自巴西城市瓜马的四方教堂社区。那里将舞蹈作为一种工具去影响、改变人们的生活。“Sheknah”在希伯来语中是指云彩，也暗示着神圣存在的以为。

这朵舞蹈之云为阿尔梅达打开了无数大门，指引他前往巴西各地训练、比赛。之后，他前往里约定居，在那里他接触到了一批职业舞者。他们一起组团前往多达17个国家进行舞蹈表演。

当时，霹雳舞还只是一种艺术表现方式，但是已经有传闻它有可能进入奥运会。

受邀参与到巴西著名编舞师德波拉·库克尔的表演团队后，他最终成为2016年里约奥运会开幕式表演的舞蹈演员之一。回忆当时的情景，他表示：“能够展示自己的文化是件非常棒的事情。当时我并没有意识到那会成为我的梦想。当时我离运动员很近，感觉冥冥中有人指引着我最终到了那里。”

巴西霹雳舞者B-boy Kley 照片出自： Litlle Shao

一个可以实现的奥运梦想

当时，阿尔梅达拥有稳定的工作，收入水平在巴西国内也属于高收入范畴。

他回忆道：“当宣布霹雳舞将会加入奥运会时，我在一个舞蹈团供职，收入很好。但是我感觉成为奥运选手的话，能够让我的舞蹈生涯更上一层楼。”

当时，他就做出决定，放下其它舞蹈，专注于霹雳舞。对此他表示：“霹雳舞和我掌握的其它舞蹈是完全不同，我无法兼顾各个舞种，所以我决定让自己专注于霹雳舞。”

2019年，阿尔梅达放下了一切，从零开始追逐自己成为奥运选手的梦想。

“2020年疫情爆发，2021年我加入到国家队。这对我而言是新的经历，但是我相信冥冥中是有人在指引我的。”

巴西朝2024年巴黎奥运会迈出重要一步

2021年底，阿尔梅达参加了巴拉那州马林加举行的巴西霹雳舞大会。最终夺冠的他收到了巴西国家队抛来的橄榄枝。

他回忆道：“那是我一直努力争取的东西，我希望能够进入国家队，因此我需要在那届比赛中展露头脚，最终我赢了。”

他深知霹雳舞和现代舞的区别所在：“参加奥运会的机会是很公开的事情，我知道自己的水平。我在努力争取，这也是我的动力所在，我非常想参加奥运会，那将是完全不同的经历。奥运会霹雳舞比赛已经远超一种生活方式，规则也不同。”

为了能够实现自己的梦想，阿尔梅达需要付出100%的努力和专注，确保自己的身体处在最佳状态。

“我的身体一定要跟上，身体条件甚至需要比现在更好才行。我们需要储备更多动作和舞蹈元素，避免重复。我们不会考虑重复做相同的动作。”

阿尔梅达：“巴西能够给霹雳舞带来巨大影响”

巴西这个国家在音乐和舞蹈方面拥有深厚的底蕴，尤其是阿尔梅达的家乡帕拉，那里诞生了一些为人熟知的音乐风格。阿尔梅达自豪的表示：“brega、tecnobrega、melody，这些都来自我的家乡。”

但是，他表示给自己影响最深的是源自非洲的卡波耶拉，在巴西全国非常流行。阿尔梅达是卡波耶拉的狂热粉丝，在他的霹雳舞动作中经常能够看到卡波耶拉风格的动作：“卡波耶拉是我霹雳舞动作的基础，是我个人风格和个性的源泉。我觉得武术是城市舞者的根基。”

对于霹雳舞在巴西的前景，阿尔梅达很有信心：“现在是非常好的阶段，因为它已经是奥运会运动项目，更受重视了。”

他也鼓励年轻人去勇敢尝试这项运动：“从零开始也无妨，虽然霹雳舞很难，但是你可以努力让自己去达到自己设立的目标，然后你就会发展，自己能够走的很远。”