一起认识冉冉升起的中国霹雳舞新星——刘清漪

霹雳舞运动在2018年布宜诺斯艾利斯青奥会上首登奥林匹克舞台后将在2024年巴黎奥运会上迎来奥运会赛场的首秀。霹雳舞也将成为继自由式小轮车、滑板、三人篮球之后又一个登上奥运会赛场的城市运动项目。

随着霹雳舞运动在2020年12月确定入奥，这项运动的关注度得到了广泛提升，各国家和地区也在培养人才方面加大了力度，力争取得奥运会参赛席位，在巴黎协和广场举行的霹雳舞比赛中占据一席之地，中国队也不例外。

2024年巴黎奥运会霹雳舞奥运首秀将于2024年8月9日上演，在此之前，让我们一起认识刚刚在2022年首尔霹雳舞世锦赛上夺得银牌，创造中国霹雳舞历史的16岁小将——刘清漪（B-Girl 671）。

16岁的刘清漪已经是中国霹雳舞的“一姐”。

10岁时在街上看到街舞表演后，刘清漪瞬间被舞者炫酷的动作和动感的舞姿深深吸引。兴趣爱好广泛的她在尝试过吉他、跆拳道、拳击等兴趣培养后最终“情定”霹雳舞，对于这项运动的“真爱”是支持她最终坚持下来的动力源泉。

运动天赋出众的刘清漪在霹雳舞方面进步神速，两个月时间就已经掌握了托马斯回旋以及360度旋转等高难度动作。两个月就代表俱乐部参加全国比赛并最终获得第16名的成绩让她看到了自己的潜力，也坚定了她走霹雳舞道路的决心。

成绩稳步提升

多年的努力在2021年得到了回报，刘清漪在第14届全运会上勇夺女子霹雳舞冠军。成为全运会历史上首位女子霹雳舞冠军得主后她也顺理成章的入选了中国霹雳舞国家队，正式开启了目标2024年巴黎奥运会的备战之路。

2021年12月，霹雳舞世锦赛在法国巴黎举行，刘清漪首次参加国际大赛就获得了第9名。2022年7月在美国伯明翰举行的世界运动会霹雳舞比赛中，刘清漪闯进了四强，最终铜牌赛失利，遗憾与奖牌擦肩。

在今年8月举行的Outbreak 2022比赛中，刘清漪展现了不俗的实力，一路以2-0的比分击败了来自荷兰（B-Girl BO）、德国（B-Girl Jilou）、意大利（B-Girl Anti）的选手跻身决赛，和来自荷兰的名将B-Girl India争夺冠军。最终以2-1获胜成为首位赢得国际霹雳舞大赛冠军的中国运动员。

不久后，她又再葡萄牙举行的2022年World Battle大赛中勇夺冠军，在世锦赛开始前状态甚佳。

世锦赛夺银

2022年霹雳舞世锦赛在韩国首都首尔如期举行，刘清漪在四分之一决赛中击败日本选手B-Girl Ayane跻身半决赛，比赛中她面裹方巾的造型令人眼前一亮。她也成为本届世锦赛女子组四强当中唯一一位非日本选手。

半决赛，她面对另一位日本选手B-Girl Riko的强势出击临危不乱，两轮干净利落的高水平演出博得评委的青睐，再次2-0获胜，晋级决赛。

决赛中，她的对手是2022年世界运动会冠军、2019年世锦赛冠军得主日本名将B-Girl Ami。双方呈现了一场剑拔弩张的精彩Battle，刘清漪1-2败北，收获银牌。

刘清漪在世锦赛决赛之后接受现场记者采访时表示：“这次比赛我没有想到自己的成绩能够很靠前，我想的就是尽量发挥好，尽力去突破我自己。从去年巴黎世锦赛到现在，我觉得自己经验方面多了很多，自己也比去年更自信了。”

回顾决赛对阵世界排名第一的选手B-Girl Ami时的心态时，刘清漪表示：“我想的就是进入决赛了，我已经很开心了。因为她也是19年世锦赛冠军，去年亚军，能够和这么强的对手有这样的对决我很开心，让自己跳到最好，下一年再见。”

总结自己在本届世锦赛上的表现时，刘清漪说道：“今天我觉得自己从半决赛开始状态逐渐上升。因为从8强开始，我的对手都是日本选手，日本女子选手实力特别强，而我是四强唯一一个非日本选手，我想的就是杀出重围，做好自己。这次比赛我没有遗憾，尽了全力，我觉得自己发挥挺好的。未来我会努力训练，下次争取发挥更好，期待能再次和这些高水平选手对决。”

巴黎奥运会目标

回首看来，10岁时和街舞的一次偶然邂逅改变了刘清漪的命运。父母的理解和支持以及自己的努力和坚持让如今将爱好变成事业的她有机会去登上世界体育最高舞台——奥运会。

2024年巴黎奥运会霹雳舞首秀将有男子、女子各16位选手参赛。在此之前，世界各国家和地区高手将为奥运会入场券展开激烈的争夺。

在世界运动会结束后接受《中国青年网》采访时，刘清漪表示如能获得奥运会参赛席位，谦虚的她给自己定下的目标是进入前8名。如今已经贵为世锦赛亚军的她已经具备了冲击奥运领奖台的实力。

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中国霹雳舞队外训收到成效

为了更好的备战2024年巴黎奥运会，为运动员提供更多和世界各地高手过招的机会，中国霹雳舞国家队5位选手于7月14日从北京出发，开启为期半年的外赛外训。除刘清漪外，另外4位选手分别是芮玢琪（B-Girl Babyball）、亓祥宇（B-Boy Xiangyu）、曾莹莹（B-Girl Yingzi）以及商小宇（B-Boy X Rain）。

在法国霹雳舞传奇穆尼尔·比巴的带领下，中国霹雳舞队成绩进步显著。除刘清漪外，来自上海的商小宇（B-Boy X-Rain）也在外训外练过程中取得了长足的进步，连续两次世界大赛跻身4强。

距离2024年巴黎奥运会霹雳舞首秀还有两年时间，让我们一起关注他们在通往巴黎之路上的表现。