Велоспорт. «Тур де Франс» 2022: результаты, видео, расписание

109-я велогонка «Тур де Франс» проходит с 1 по 24 июля 2022 года. Olympics на этой страничке рассказывает о результатах этапов, положении в общем зачете (генеральной классификации), а также приводит видео лучших моментов второго в сезоне 2022 года велосипедного Гранд-тура.
- Расписание «Тур де Франс» 2022 смотрите здесь
- Историю «Тур де Франс» читайте здесь
- О фаворитах и маршруте «Тур де Франс» 2022 читайте здесь
- Результаты и видео лучших моментов «Джиро д’Италия»-2022 смотрите здесь
Результаты
- 1 июля, пятница
- 1-й этап. Копенгаген – Копенгаген (13,2 км). Индивидуальная гонка на время.
- 1. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 15,17
- 2. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) - отставание 0,05
- 3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) + 0,07
- 4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) + 0,10
- 5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) +0,13
- 6. Мадс Педерсен (Дания) + 0,15
- Общий зачет после 1-го этапа
- 1. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 15,17
- 2. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) + 0,05
- 3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) + 0,07
- 4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) + 0,10
- 5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) + 0,13
- 6. Мадс Педерсен (Дания) + 0,15