Велоспорт. «Тур де Франс» 2022: результаты, видео, расписание

Как проходит велогонка «Тур де Франс» с 1 по 24 июля 2022 года

Автор: Сергей Подушкин
Шоссейные гонки
Фото © 2017 Getty Images

109-я велогонка «Тур де Франс» проходит с 1 по 24 июля 2022 года. Olympics на этой страничке рассказывает о результатах этапов, положении в общем зачете (генеральной классификации), а также приводит видео лучших моментов второго в сезоне 2022 года велосипедного Гранд-тура.

Результаты

  • 1 июля, пятница
  • 1-й этап. Копенгаген – Копенгаген (13,2 км). Индивидуальная гонка на время.
  • 1. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 15,17
  • 2. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) - отставание 0,05
  • 3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) + 0,07
  • 4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) + 0,10
  • 5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) +0,13
  • 6. Мадс Педерсен (Дания) + 0,15
  • Общий зачет после 1-го этапа
  • 1. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 15,17
  • 2. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) + 0,05
  • 3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) + 0,07
  • 4. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) + 0,10
  • 5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) + 0,13
  • 6. Мадс Педерсен (Дания) + 0,15

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