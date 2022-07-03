Велоспорт. «Тур де Франс» 2022. Итоги 3 этапа. Груневеген побеждает вслед за Якобсеном

Третий этап велогонки «Тур де Франс» 2022 года по маршрутур Вайле – Сеннерборг (182 км) выиграл 3 июля Дилан Груневеген. По иронии судьбы, гонщик из Нидерландов первенствовал на этапе «Большой петли» сразу вслед за соотечественником Фабио Якобсеном, который два года назад едва выжил после жесткого столкновения с ним на «Туре Польши».

29-летний Груневеген считается одним из самых одаренных спринтеров своего поколения. На Туре он до этого года выиграл четыре этапа - в 2017, 2018 и 2019 годах. Однако чрезмерно жесткий, даже грязный маневр против Якобсена, едва не стоивший сопернику жизни, заметно ударил по репутации Дилана. Груневеген был отстранен от гонок на девять месяцев, до мая 2021 года. Впрочем, после возвращения в гонки Груневеген продолжил побеждать - в нынешнем сезоне он, в частности, выиграл два этапа и очковую классификации на «Туре Саудовской Аравии» и этап на недавнем «Туре Словении». На сей раз Груневеген буквально на считанные сантиметры опередил на финише лидера генеральной классификации Ваута ван Арта, который уже на трех этапах стал вторым, и Яспера Филипсена. В общем зачете ван Арт еще упрочил свое лидерство - он опережает Ива Лампарта на семь секунду, а Тадея Погачара - на 14 секунд.

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